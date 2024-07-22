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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Associação Capixaba contra o Câncer Infantil ganha projeto de arte

Publicado em
22 jul 2024 às 14:41
Priscila Gama e Antônio Oliveira Júnior.
Priscila Gama e Antônio Oliveira Júnior são embaixadores da primeira edição do ArteAcacci Crédito: Octavio Lucas
A Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) e o escritório  de design Liebermann Projetos Criativos estão lançando o ArteAcacci. O projeto vem para agregar valor artístico ao portfólio de artigos da instituição, unindo o fascínio da arte contemporânea à linguagem estética da moda e do design. Com edições anuais, o lançamento do ArteAcacci será realizado no Palácio Anchieta, no dia 06 de agosto, com a “Coleção Liebermann”, que trará calendários, camisetas, bloco de notas, nécessaire e artebags com desenhos exclusivos assinados pela artista Heidi Liebermann.
Os influenciadores Renata Cani, Kaiky Plaster, Neymara Carvalho,  Priscila Gama, Saly Pio, Antônio Oliveira Júnior e Eliana Gorritti são os embaixadores do projeto nesta primeira edição.
Renata Cani
Renata Cani é embaixadora do ArteAcacci Crédito: Octavio Lucas

PAPEL DA ACACCI

A Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – Acacci é uma organização não governamental fundada há mais de 30 anos, que se dedica ao apoio e assistência a crianças e adolescentes com câncer. A entidade oferece suporte emocional, social e financeiro, além de tratamentos médicos e programas de educação e conscientização sobre a doença, buscando melhorar a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias.

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