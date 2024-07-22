Associação Capixaba contra o Câncer Infantil ganha projeto de arte

Priscila Gama e Antônio Oliveira Júnior são embaixadores da primeira edição do ArteAcacci Crédito: Octavio Lucas

A Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) e o escritório de design Liebermann Projetos Criativos estão lançando o ArteAcacci. O projeto vem para agregar valor artístico ao portfólio de artigos da instituição, unindo o fascínio da arte contemporânea à linguagem estética da moda e do design. Com edições anuais, o lançamento do ArteAcacci será realizado no Palácio Anchieta, no dia 06 de agosto, com a “Coleção Liebermann”, que trará calendários, camisetas, bloco de notas, nécessaire e artebags com desenhos exclusivos assinados pela artista Heidi Liebermann.

Os influenciadores Renata Cani, Kaiky Plaster, Neymara Carvalho, Priscila Gama, Saly Pio, Antônio Oliveira Júnior e Eliana Gorritti são os embaixadores do projeto nesta primeira edição.

Renata Cani é embaixadora do ArteAcacci Crédito: Octavio Lucas

PAPEL DA ACACCI