Arquitetos do ES visitam fábrica famosa de móveis em Salvador

Completando 35 anos de história, a Tidelli é referência internacional em mobiliário outdoor living. Nesta semana, a convite da loja Stampa, um grupo de arquitetos capixabas desembarcou na Bahia, para visitar a fábrica da Tidelli em Salvador. Junto de Carmem Dolores, Marcela, Eduardo e Rodrigo Souto, eles foram recebidos por Tatiana Mandelli, fundadora da marca, que fez visita guiada para apresentar cada cantinho da fábrica e todos os processos de fabricação das peças da marca, que, aliás, tudo feito à mão. O grupo, que se hospedou no badalado hotel Fasano Salvador, também curtiu o belo pôr do sol no rooftop do hotel com drinques e comidas típicas baianas. O jantar, com menu exclusivo e todo personalizado by Stampa, foi no renomado restaurante Amado. Alguns arquitetos ainda visitaram o Museu de Arte da Bahia, que está com a exposição que homenageia Ariano Suassuna. Veja as fotos!