Jorge Vercillo celebra 30 anos de carreira com show em Vitória; veja fotos

Depois do sucesso da edição no primeiro semestre deste ano, a Restaurant Week, maior festival gastronômico da América Latina, confirma nova edição na Grande Vitória, dos dias 24 de outubro a 24 de novembro. Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Restaurant Week é, há 17 anos, um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo e tem como objetivo criar oportunidades e acesso à boa gastronomia, movimentando e aquecendo o mercado gastronômico em período de baixa sazonalidade. Durante o evento, os principais restaurantes da Grande Vitória preparam um menu especial, temático, com harmonizações diferenciadas e valor fixo para levar aos clientes experiências incríveis. Por aqui, a organização é de Érica Semião.