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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Jorge Vercillo celebra 30 anos de carreira com show em Vitória; veja fotos

Publicado em
13 ago 2024 às 03:00
Vânia Beger e Frabrício Freitas com o cantor Jorge Vercillo
Vânia Beger e Fabrício Freitas com o cantor Jorge Vercillo Crédito: Stephanie Bello

JV30

O cantor Jorge Vercillo apresentou show em comemoração aos seus 30 anos de carreira, a  turnê JV30, neste sábado (10), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.  Foi uma noite emocionante, onde o público pode se deliciar ouvindo antigos e novos sucessos do cantor. O show entregou uma viagem emocionante através do tempo, onde ofereceu uma jornada musical única, apresentando clássicos atemporais como "Que Nem Maré", "Homem Aranha", "Monalisa", "Final Feliz"e muitos outros sucessos.

MUSICA

Aloysio Reis, Daniel Morelo, Simone Marçal, Dane Souza, Pedro Guedes, Manno Góes e Flávia César
Aloysio Reis, Daniel Morelo, Simone Marçal, Dane Souza, Pedro Guedes, Manno Góes e Flávia César: na sexta edição do Formemus, na Ufes Crédito: Bruno Leão

Restaurant Week 2024

Depois do sucesso da edição no primeiro semestre deste ano, a Restaurant Week, maior festival gastronômico da América Latina, confirma nova edição na Grande Vitória, dos dias 24 de outubro a 24 de novembro. Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Restaurant Week é, há 17 anos, um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo e tem como objetivo criar oportunidades e acesso à boa gastronomia, movimentando e aquecendo o mercado gastronômico em período de baixa sazonalidade. Durante o evento, os principais restaurantes da Grande Vitória preparam um menu especial, temático, com harmonizações diferenciadas e valor fixo para levar aos clientes experiências incríveis. Por aqui, a organização é de Érica Semião.

DOCUMENTÁRIO

Bernardo Enne (ArcelorMittal), Dora Vergueiro e seu marido, o produtor Gustavo Marcolini
Bernardo Enne (ArcelorMittal), Dora Vergueiro e seu marido, o produtor Gustavo Marcolini: no lancamento do documentário "Skate, Aço e Arte", em Vitória Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Educação ambiental

Luana Romero, diretora executiva do Grupo Ideias, será uma das palestrantes convidadas da Expo Cidades Capixabas. Especialista e consultora em ESG, ela abordará o tema "Educação Ambiental em Recursos Hídricos". O evento será realizado no dia 15 de agosto, em Cariacica, e tem como objetivo principal identificar, fomentar, debater, difundir e divulgar experiências exitosas, tendências tecnológicas e inovações que contribuam para o progresso na gestão dos recursos hídricos das cidades capixabas.

Luau da Vila

Em Vila Velha Ao som do reggae, Rodrigo CX se apresenta no Luau da Vila, em Vila Velha. O artista capixaba tocará canções autorais e releituras embalando o público capixaba. Dj Sammuca 05 também é presença confirmada no evento que acontece nesta quinta-feira (15), às 20h, no Farol de Santa Luzia, na Praia da Costa. Entrada é gratuita, mas o público deve garantir o ingresso no site da prefeitura.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Camila, Rogério e Cris Menezes
Camila, Rogério e Cris Menezes: em entrega de empreendimento na Mata da Praia. Crédito: Cacá Lima

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