Dia dos Pais 2024: confira nosso ensaio especial para comemorar a data

Empresário, advogado, jornalista, publicitário ou engenheiro ... Não importa a profissão do seu paizão. O que vale neste domingo é celebrar o Dia dos Pais com ele. RR entrou no clima da data e reuniu 10 queridos da coluna com seus presentes, os filhos, para celebrar o segundo domingo de agosto (11). Confira a nossa galeria.