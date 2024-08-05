Para celebrar: 30 sugestões de presentes para o Dia dos Pais

SELEÇÃO PARA OS PAIS 1
- Óculos de Sol Grand Tour, da Mormaii. Preço: R$ 499,00 (COMPRE AQUI)
- Camiseta Manga Curta, da Levi's. Preço: R$ 189,90
- Pulseira de Pérola Negra, de Ivana Izoton. Preço: R$ 1.860,00
- Polo Pima, da Oficina. Preço: R$ 599,00
- Sandália Crocs Salehe Bembury x The Crocs Saru Clog. Preço: R$ 399,00
- Jogo de Facas e Cepo Laguiole, na Westwing. Preço: R$ 252,90
- Nécessaire Canvas, da Imaginarium. Preço: R$ 129,90
- Chinelo Urban Basic, da Havaianas. Preço: R$ 79,99
- Óculos de Sol Tanne, da Colcci Eyewear. Preço: R$ 549,00
- Tênis Liverpool FC Chuck 70, da Converse. Preço: R$ 599,90
SELEÇÃO PARA OS PAIS 2
- Camiseta Manga Longa, da Hering. Preço: R$ 39,99 (COMPRE AQUI)
- EcoLápis Supersoft 50 Cores, da Faber-Castell. Preço: R$ 92,50 (COMPRE AQUI)
- Óculos de Sol Wayfarer, da Ray-Ban. Preço: R$ 599,90 (COMPRE AQUI)
- Echo Dot 5ª geração, da Amazon. Preço: R$ 386,10 (COMPRE AQUI)
- Fritadeira Airfryer Digital, Philips/Walita. Preço: R$ 390,00 (COMPRE AQUI)
- Tênis Grand Court, da Adidas. Preço: R$ 344,90 (COMPRE AQUI)
- Cafeteira Elétrica, da Hamilton Beach. Preço: R$ 165,87 (COMPRE AQUI)
- Óculos Tempest Mirror, da Speedo. Preço: R$ 79,90 (COMPRE AQUI)
- Relógio Despertador Digital. Preço: R$ 52,80 (COMPRE AQUI)
- Caneca Térmica de Cerveja, da Stanley. Preço: R$ 119,90 (COMPRE AQUI)
SELEÇÃO PARA OS PAIS 3
- T-shirt Stone Info Label, da Osklen. Preço: R$ 247,00
- Casaco Hoodie Moletom, da Simples. Preço: R$ 219,00
- Camiseta Linho Sol, da Reserva. Preço: R$ 349,00
- Mala de Viagem, do Carrefour. Preço: 359,90
- Bermuda Marfinno, da Renner. Preço: R$ 99,90
- Pulseira em Borracha e Aço, da Vivara. Preço: R$ 310,00
- Sapato Social, da Riachuelo. Preço: R$ 119,90
- Almofada Home Style Moss, da Camicado. Preço: R$ 119,99
- Óculos de Sol Armani Exchange, na Óticas Paris. Preço: R$ 529,00
- Tênis Pulse, da Democrata. Preço: R$ 359,90
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais
2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável