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Para celebrar: 30 sugestões de presentes para o Dia dos Pais

Tem roupas, acessórios, itens para casa e joias para você fazer bonito com o seu pai no próximo dia 10 de agosto
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 05 de Agosto de 2024 às 20:37

Vitrine de Dia dos Pais
Uma seleção de presentes para os pais. Crédito: Divulgação
É hora de pensar no presente para o Dia dos Pais, celebrado no dia 10 de agosto. Além de itens de beleza, preparamos uma lista cheia de sugestões para a ocasião.
São 30 opções de roupas, acessórios e joias. Tem opções para todos os gostos e estilos. Veja a lista e faça bonito no domingo que será especial. Confira!

SELEÇÃO PARA OS PAIS 1

Vitrine de Dia dos Pais
Uma seleção de presentes para os pais. Crédito: Divulgação
  1. Óculos de Sol Grand Tour, da Mormaii. Preço: R$ 499,00 (COMPRE AQUI)

  2. Camiseta Manga Curta, da Levi's. Preço: R$ 189,90

  3. Pulseira de Pérola Negra, de Ivana Izoton. Preço: R$ 1.860,00

  4. Polo Pima, da Oficina. Preço: R$ 599,00

  5. Sandália Crocs Salehe Bembury x The Crocs Saru Clog. Preço: R$ 399,00

  6. Jogo de Facas e Cepo Laguiole, na Westwing. Preço: R$ 252,90

  7. Nécessaire Canvas, da Imaginarium. Preço: R$ 129,90

  8. Chinelo Urban Basic, da Havaianas. Preço: R$ 79,99

  9. Óculos de Sol Tanne, da Colcci Eyewear. Preço: R$ 549,00

  10. Tênis Liverpool FC Chuck 70, da Converse. Preço: R$ 599,90

SELEÇÃO PARA OS PAIS 2

Dia dos Pais
Uma seleção de presentes para os pais. Crédito: Divulgação
  1. Camiseta Manga Longa, da Hering. Preço: R$ 39,99 (COMPRE AQUI)

  2. EcoLápis Supersoft 50 Cores, da Faber-Castell. Preço: R$ 92,50 (COMPRE AQUI)

  3. Óculos de Sol Wayfarer, da Ray-Ban. Preço: R$ 599,90 (COMPRE AQUI)

  4. Echo Dot 5ª geração, da Amazon. Preço: R$ 386,10 (COMPRE AQUI)

  5. Fritadeira Airfryer Digital, Philips/Walita. Preço: R$ 390,00 (COMPRE AQUI)

  6. Tênis Grand Court, da Adidas. Preço: R$ 344,90 (COMPRE AQUI)

  7. Cafeteira Elétrica, da Hamilton Beach. Preço: R$ 165,87  (COMPRE AQUI)

  8. Óculos Tempest Mirror, da Speedo. Preço: R$ 79,90 (COMPRE AQUI)

  9. Relógio Despertador Digital. Preço: R$ 52,80 (COMPRE AQUI)

  10. Caneca Térmica de Cerveja, da Stanley. Preço: R$ 119,90 (COMPRE AQUI)

SELEÇÃO PARA OS PAIS 3

Vitrine de Dia dos Pais
Uma seleção de presentes para os pais. Crédito: Divulgação
  1. T-shirt Stone Info Label, da Osklen. Preço: R$ 247,00

  2. Casaco Hoodie Moletom, da Simples. Preço: R$ 219,00

  3. Camiseta Linho Sol, da Reserva. Preço: R$ 349,00

  4. Mala de Viagem, do Carrefour. Preço: 359,90

  5. Bermuda Marfinno, da Renner. Preço: R$ 99,90

  6. Pulseira em Borracha e Aço, da Vivara. Preço: R$ 310,00

  7. Sapato Social, da Riachuelo. Preço: R$ 119,90

  8. Almofada Home Style Moss, da Camicado. Preço: R$ 119,99

  9. Óculos de Sol Armani Exchange, na Óticas Paris. Preço: R$ 529,00

  10. Tênis Pulse, da Democrata. Preço: R$ 359,90

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