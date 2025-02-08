5 receitas práticas e temáticas para o carnaval

O carnaval é a época perfeita para celebrar com comidas e bebidas que são tão animadas e coloridas quanto a festa. Por isso, vale apostar em petiscos e drinks temáticos, criativos e fáceis de preparar, que conquistam pela apresentação e sabor. Segundo a chef Debora Campos, do Instituto Gourmet e especialista em gastronomia festiva e criativa, a chave do sucesso está em combinar criatividade e praticidade.
Confira 5 receitas de petiscos e drinks que são sucesso garantido para o carnaval!
Drink arco-íris de carnaval
Um coquetel sem álcool (ou com álcool, opcional) que encanta pela apresentação vibrante.
Ingredientes:
- 200 ml de suco de laranja
- 200 ml de suco de morango
- 200 ml de suco de maracujá
- 200 ml de suco de uva
- Gelo e frutas para decorar
Modo de preparo:
Em um copo alto, coloque o gelo e adicione camadas dos sucos, começando pelo suco de uva e terminando com o suco de laranja. Use uma colher para despejar os sucos lentamente, criando o efeito de camadas. Decore com frutas no topo e sirva com um canudo colorido.
Dica da chef: se quiser transformar o drink em um coquetel alcoólico, adicione uma dose de vodka ou rum antes de montar as camadas.
Minipastéis coloridos
Um clássico brasileiro, agora com um toque divertido e temático.
Ingredientes:
- 200 g de massa para pastel
- Recheios de sua escolha (carne, queijo, frango com requeijão cremoso)
- Corante alimentício comestível nas cores do Carnaval
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Abra a massa de pastel e pincele levemente o corante em um dos lados, criando listras ou desenhos. Recheie os pastéis com os ingredientes escolhidos e feche as bordas com um garfo. Frite os pastéis em óleo quente até ficarem dourados. Escorra em papel-toalha e sirva.
Dica da chef: você pode oferecer um mix de cores, combinando diferentes tons. Isso dá um charme único e atrai os olhos.
Bolinhas de queijo com glitter comestível
Petisco divertido e brilhante, ideal para festas noturnas.
Ingredientes:
- 200 g de queijo muçarela ralado
- 100 g de queijo parmesão ralado
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de farinha de rosca
- Glitter comestível dourado ou prateado
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture os queijos e molde em bolinhas. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos. Passe as bolinhas nos ovos batidos e na farinha de rosca. Frite em óleo quente até dourar e escorra. Polvilhe glitter comestível antes de servir.
Espetinhos tropicais de camarão
Um petisco leve, sofisticado e perfeito para o clima de verão.
Ingredientes:
- 300 g de camarões médios limpos
- 1 abacaxi cortado em cubos
- Pimentões coloridos em pedaços
- Palitos para o espetinho
- Sal, limão e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para grelhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere os camarões com sal, limão e pimenta-do-reino. Monte os espetinhos intercalando camarões, abacaxi e pimentões. Grelhe os espetinhos em uma frigideira antiaderente com um fio de azeite até dourarem. Sirva quente, com um molho de iogurte e ervas como acompanhamento.
Gelatina colorida no copinho
Uma sobremesa rápida, fácil e com a cara do Carnaval.
Ingredientes:
- 25 g de gelatina em pó sabor morango
- 25 g de gelatina em pó sabor limão
- 25 g de gelatina em pó sabor abacaxi
- Água
- Chantilly e confeitos coloridos para decorar
Modo de preparo:
Prepare as gelatinas separadamente, conforme indicado na embalagem, e leve à geladeira. Em copinhos descartáveis, monte camadas de gelatina, deixando cada uma firmar antes de adicionar a próxima. Finalize com chantilly no topo e confeitos coloridos.
Dica da chef: essa sobremesa é visualmente encantadora e pode ser personalizada.