5 receitas práticas e temáticas para o carnaval

Drink arco-íris de Carnaval Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

O carnaval é a época perfeita para celebrar com comidas e bebidas que são tão animadas e coloridas quanto a festa. Por isso, vale apostar em petiscos e drinks temáticos, criativos e fáceis de preparar, que conquistam pela apresentação e sabor. Segundo a chef Debora Campos, do Instituto Gourmet e especialista em gastronomia festiva e criativa, a chave do sucesso está em combinar criatividade e praticidade.

Confira 5 receitas de petiscos e drinks que são sucesso garantido para o carnaval!

Drink arco-íris de carnaval

Um coquetel sem álcool (ou com álcool, opcional) que encanta pela apresentação vibrante.

Ingredientes:

200 ml de suco de laranja

200 ml de suco de morango

200 ml de suco de maracujá

200 ml de suco de uva

Gelo e frutas para decorar

Modo de preparo:

Em um copo alto, coloque o gelo e adicione camadas dos sucos, começando pelo suco de uva e terminando com o suco de laranja. Use uma colher para despejar os sucos lentamente, criando o efeito de camadas. Decore com frutas no topo e sirva com um canudo colorido.

Dica da chef: se quiser transformar o drink em um coquetel alcoólico, adicione uma dose de vodka ou rum antes de montar as camadas.

Minipastéis coloridos

Um clássico brasileiro, agora com um toque divertido e temático.

Ingredientes:

200 g de massa para pastel

Recheios de sua escolha (carne, queijo, frango com requeijão cremoso)

Corante alimentício comestível nas cores do Carnaval

Óleo para fritar

Modo de preparo:

Abra a massa de pastel e pincele levemente o corante em um dos lados, criando listras ou desenhos. Recheie os pastéis com os ingredientes escolhidos e feche as bordas com um garfo. Frite os pastéis em óleo quente até ficarem dourados. Escorra em papel-toalha e sirva.

Dica da chef: você pode oferecer um mix de cores, combinando diferentes tons. Isso dá um charme único e atrai os olhos.

Bolinhas de queijo com glitter comestível

Petisco divertido e brilhante, ideal para festas noturnas.

Ingredientes:

200 g de queijo muçarela ralado

100 g de queijo parmesão ralado

2 ovos

1 xícara de chá de farinha de rosca

Glitter comestível dourado ou prateado

Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture os queijos e molde em bolinhas. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos. Passe as bolinhas nos ovos batidos e na farinha de rosca. Frite em óleo quente até dourar e escorra. Polvilhe glitter comestível antes de servir.

Espetinhos tropicais de camarão Crédito: RoJo Images | Shutterstock

Espetinhos tropicais de camarão

Um petisco leve, sofisticado e perfeito para o clima de verão.

Ingredientes:

300 g de camarões médios limpos

1 abacaxi cortado em cubos

Pimentões coloridos em pedaços

Palitos para o espetinho

Sal, limão e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para grelhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere os camarões com sal, limão e pimenta-do-reino. Monte os espetinhos intercalando camarões, abacaxi e pimentões. Grelhe os espetinhos em uma frigideira antiaderente com um fio de azeite até dourarem. Sirva quente, com um molho de iogurte e ervas como acompanhamento.

Gelatina colorida no copinho

Uma sobremesa rápida, fácil e com a cara do Carnaval.

Ingredientes:

25 g de gelatina em pó sabor morango

25 g de gelatina em pó sabor limão

25 g de gelatina em pó sabor abacaxi

Água

Chantilly e confeitos coloridos para decorar

Modo de preparo:

Prepare as gelatinas separadamente, conforme indicado na embalagem, e leve à geladeira. Em copinhos descartáveis, monte camadas de gelatina, deixando cada uma firmar antes de adicionar a próxima. Finalize com chantilly no topo e confeitos coloridos.