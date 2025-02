Veja lugares no ES para fugir da agitação do carnaval

Afonso Cláudio e Vargem Alta. Crédito: Giovana Duarte

A maior festa popular do país está batendo à porta, mas há quem prefira o “bloco do sossego”, longe do agito da folia. Por isso hoje trago opções de lugares tranquilos, para passear no carnaval e turistar bem longe da muvuca dessa época do ano.

Castelinho, em Vargem Alta

Com hospedagens charmosas, como o Sítio Dom Chico e o Chalé Saíra-apunhalada, a comunidade de Alto Castelinho em Vargem Alta possui uma belíssima cervejaria artesanal, a Dus Grillo, além de ótimos restaurantes, como o Restaurante da Bete, e fica a cerca de 12 minutos da Rota do Lagarto em Pedra Azul e a 26km do centro de Vargem Alta.

Castelinho, em Vargem Alta. Crédito: Giovana Duarte

Castelinho, em Vargem Alta. Crédito: Giovana Duarte

Rota da Ferradura, em Guarapari

A Rota da Ferradura (que tem esse nome por causa do trajeto geográfico, semelhante a uma ferradura) é uma região de montanha que compreende os distritos de São João do Jabuti, Boa Esperança e Buenos Aires em Guarapari, a 12km da praia.

Além do agroturismo, empreendimentos familiares como pousadas, bares e restaurantes, cafeterias e cervejaria, a região possui cachoeiras e belas paisagens. Vale a pena o passeio pela rota, que começa na BR 101 sentido Sul, na entrada da Casa da Figueira, às margens da BR.

Rota da Ferradura, em Guarapari. Crédito: Giovana Duarte

Venda Nova do Imigrante

Venda Nova do Imigrante oferece uma infinidade de opções para aproveitar o agroturismo, com roteiros muito bem estruturados, como a Artelatte Queijos, o Socol Lorenção, a Cláudia Artesanatos e a Fazenda Carnielli. O site da prefeitura da cidade organizou de forma bem bacana as mais de 50 opções de agroturismo, com o contato e formas de chegar.

Além disso, a Rampa de Voo Livre, o Lago de Alto Bananeiras e a Pedra do Rego são ótimas opções para quem gosta de aventurar em meio à natureza.

Conheça Venda Nova do Imigrante





Venda Nova do Imigrante . Giovana Duarte





Venda Nova do Imigrante . Giovana Duarte





Venda Nova do Imigrante . Giovana Duarte





Venda Nova do Imigrante . Giovana Duarte

Afonso Cláudio

Afonso Cláudio é uma cidade cheia de opções de lazer e turismo. Destaco a estadia na Pousada Vovó Dindinha, onde sempre fico e oferece, além de uma deliciosa comida de fogão a lenha, opção de hospedagem pet friendly e passeios de trator pelo agroturismo da região.

Para quem curte um bom banho de cachoeira, a Cachoeira de Santa Luzia possui uma queda d’água de 50m que forma uma piscina natural, com cordas e balanços, e fica a 12km da sede do município.

Conheça Afonso Cláudio





Afonso Cláudio . Giovana Duarte





Afonso Cláudio . Giovana Duarte





Afonso Cláudio . Giovana Duarte

Viana

Viana possui ótimas opções de passeio como o Morro do Urubu, rampa de voo livre localizada a uma altitude de 260m com uma belíssima visão, o Sítio Gava, com piscinas naturais e pesque-pague. O município ainda possui uma rota cervejeira devidamente sinalizada, com ótimas opções de cervejas artesanais.

