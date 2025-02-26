Veja a programação do carnaval de Norte a Sul do Espírito Santo

O carnaval capixaba já começou e, para os amantes dos bloquinhos de rua, o estado oferece uma programação diversificada para todos os gostos. De Norte a Sul do Espírito Santo, moradores e turistas poderão aproveitar, além dos blocos, shows e trios elétricos que prometem animar ainda mais o feriadão. HZ preparou uma lista com a programação de várias cidades onde a folia é garantida, confira: