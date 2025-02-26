Veja a programação do carnaval de Norte a Sul do Espírito Santo

O carnaval capixaba já começou e, para os amantes dos bloquinhos de rua, o estado oferece uma programação diversificada para todos os gostos. De Norte a Sul do Espírito Santo, moradores e turistas poderão aproveitar, além dos blocos, shows e trios elétricos que prometem animar ainda mais o feriadão. HZ preparou uma lista com a programação de várias cidades onde a folia é garantida, confira:
CONCEIÇÃO DA BARRA
- Bloquinhos de Rua – Conceição da Barra
- Sexta-feira (28 de fevereiro), às 18h – Bloco da CDL
- Sábado (1º de março), às 16h – Bloco a definir
- Domingo (2 de março), às 16h – Bloco Beldades
- Segunda-feira (3 de março), às 16h – Bloco Para-Rai
- Terça-feira (4 de março), às 16h – Bloco a definir
- Bloquinhos de Rua – Itaúnas
- Sábado (1º de março) – Bloco Cultural de Bonecos Gigantes
- Domingo (2 de março) – Bloco Girinos
- Segunda-feira (3 de março) – Bloco Solte a Perereca
- Terça-feira (4 de março) – Bloco Óia o Jegue
- Programação Musical
- Sexta-feira (28 de fevereiro)
- Conceição da Barra – Praça do Juiz
- 21h – Diego Rodrigues
- 23h – Banda D+
- Conceição da Barra – Praça da Matriz
- 19h – Aeróbica
- 20h – Bandinha Oliveira Filho
- Itaúnas
- 21h – Ingrid Colares
- Sábado (1º de março)
- Conceição da Barra – Praça do Juiz
- 20h – Aeróbica
- 21h – Explodesamba
- 23h – Ingrid Colares
- Conceição da Barra – Praça da Matriz
- 19h – Aeróbica
- 20h – Bandinha Pôr-Do-Sol
- Praias
- 12h – Agitu’S (Kaique)
- 12h – Tyhenry (Escola João Bastos)
- Aeróbica nos intervalos
- Itaúnas
- 21h – Agitu’S
- Domingo (2 de março)
- Conceição da Barra – Praça do Juiz
- 20h – Aeróbica
- 21h – Banda D+
- 23h – Tyhenry
- Conceição da Barra – Praça da Matriz
- 19h – Bandinha Oliveira Filho
- 20h – Agitu’S Matinê
- Praias
- 12h – Tyhenry (Kaique)
- 12h – Kaso Marcado (Escola João Bastos)
- Aeróbica nos intervalos
- Itaúnas
- 21h – Fogumano
- Segunda-feira (3 de março)
- Conceição da Barra – Praça do Juiz
- 20h – Aeróbica
- 21h – Chapalove
- 23h – Agitu’S
- Conceição da Barra – Praça da Matriz
- 19h – Bandinha Oliveira Filho
- 20h – Ingrid Colares
- Praias
- 12h – Explodesamba (Kaique)
- 12h – Diego Rodrigues (Escola João Bastos)
- Itaúnas
- 21h – Kely Muniz
- Terça-feira (4 de março)
- Conceição da Barra – Praça do Juiz
- 21h – Kely Muniz
- 23h – Tyhenry
- Conceição da Barra – Praça da Matriz
- 19h – Aeróbica
- 20h – Bandinha Pôr-Do-Sol
- Praias
- 12h – Agitu’S (Kaique)
- 12h – Banda D+ (Escola João Bastos)
- Itaúnas
- 21h – Explodesamba
COLATINA
- Sexta-feira (28 de fevereiro)
- 20h – Samba DL
- 22h – Luis Dias
- Sábado (1º de março)
- 9h – Xaranga do Fredão (Calçadão – Centro da cidade)
- 17h – Marchinhas
- 19h – Engesamba
- 21h – Samba 027
- Domingo (2 de março)
- 17h – Marchinhas
- 19h – Sambolada
- 21h – Alan Venturim
LINHARES
- PONTAL DO IPIRANGA
- Sexta-feira (28 de fevereiro)
- 18h – Claudinho (Palco 360)
- 20h – Dayane Rosa (Palco Principal)
- 21h30 – Fernanda Pádua (Trio Elétrico)
- 23h30 – Lucas Chaves (Palco Principal)
- Sábado (1º de março)
- 15h30 – Mini Trio Bloco Pé na Cova (Avenidas do Balneário)
- 16h – Soul Mais Samba (Palco 360)
- 17h – DJ Luiza Neves Corona Sunset (Palco Praia)
- 18h – Deivid Silva (Trio Elétrico)
- 19h30 – Diego Rodrigues (Palco 360)
- 21h – Projeto X (Trio Elétrico)
- 23h30 – Igor Lemos (DJ Palco Principal)
- 00h20 – Luxúria (Atração Nacional) (Palco Principal)
- Domingo (2 de março)
- 16h – Grupo STM (Palco 360)
- 17h – DJ Castrequini Corona Sunset (Palco Praia)
- 17h30 – Bloco Tô Dentro (Trio)
- 19h30 – Samba DM (Palco Principal)
- 21h – Andréia Nery (Trio Elétrico)
- 23h30 – DJ Lebarch (DJ Palco Principal)
- 00h30 – Juliano Couto (Palco Principal)
- Segunda-feira (3 de março)
- 10h – Oficina Afrozumba (Palco Sunset)
- 15h30 – Mini Trio Bloco Pé na Cova (Avenidas do Balneário)
- 16h – Rafael Didu (Palco 360)
- 17h – DJ Jeef Ueda Corona Sunset (Palco Praia)
- 18h – Laura Viana (Trio Elétrico)
- 19h30 – Swing Bom (Palco Principal)
- 21h30 – Afrozumba (Trio Elétrico)
- 00h – Igor Lemos (DJ Palco Principal)
- 00h30 – João Victor e Vinicius (Palco Principal)
- Terça-feira (4 de março)
- 16h – DJ Brunelli Corona Sunset (Palco Praia)
- 16h – Preto Pires (Palco 360)
- 17h30 – Sambolada (Palco Principal)
- 19h30 – Flavia Mendonça (Trio Elétrico)
- 21h30 – DJ Lebarch (DJ Palco Principal)
- 22h30 – Thi (Palco Principal)
- REGÊNCIA
- Sexta-feira (28 de fevereiro)
- 18h – Trio Fubica (Ruas da Vila)
- 19h30 – Pedro Mendes
- 21h – Trio Rocha o Nó
- 22h30 – Juliano Couto
- Sábado (1º de março)
- 15h30 – Trio Fubica (Ruas da Vila)
- 17h – 100limites (Palco Farol)
- 18h30 – Trio Fubica (Ruas da Vila)
- 19h30 – Preto Pires
- 21h – DJ Lebarch
- 21h30 – Neno Brasil
- 23h30 – DJ Lebarch
- 00h – Marcos Roberto
- Domingo (2 de março)
- 15h30 – Trio Fubica (Ruas da Vila)
- 17h – Afrozumba (Palco Farol)
- 18h30 – Trio Fubica (Ruas da Vila)
- 20h – Baianizo
- 21h30 – DJ Igor Lemos
- 22h – Rubiano Risso
- 23h30 – DJ Igor Lemos
- 00h – Carlinhos Rocha
- Segunda-feira (3 de março)
- 15h30 – Trio Fubica (Ruas da Vila)
- 17h – Engessamba (Palco Farol)
- 18h30 – Trio Fubica
- 20h – Palminha da Mão
- 21h30 – DJ Lebarch
- 22h – Quebra e Samba
- 23h30 – DJ Lebarch
- 00h – Leonan
- Terça-feira (4 de março)
- 16h – Trio Fubica (Ruas da Vila)
- 18h – Forró Simininu
- 20h – Trio Fubica (Ruas da Vila)
- 22h – Maneva (Atração Nacional)
- POVOAÇÃO
- Sexta-feira (28 de fevereiro)
- 18h – Fanfarra
- 20h – Gustavo Venturini
- 21h30 – Christian Jr.
- 23h – Igor Lemos
- 23h30 – Filipe Fantin
- Sábado (1º de março)
- 15h – DKebrada (Palco Praia)
- 17h – Fanfarra
- 19h – Carol Gava
- 20h30 – Adno
- 22h – Victor Seidel
- 23h30 – Zé Elias
- Domingo (2 de março)
- 15h – Claudinho (Palco Praia)
- 17h – Fanfarra
- 19h – Matheus Emis
- 20h30 – DJ Fabio Tchucko
- 21h – Palminha da Mão
- 23h30 – DJ Fabio Tchucko
- 00h – Ciel Rodrigues (Atração Nacional)
- Segunda-feira (3 de março)
- 15h – STM (Palco Praia)
- 17h – Fanfarra
- 19h – Luiz Dias
- 20h30 – Swing do Love
- 22h – Hit Paredão
- 23h30 – DJ Fabio Tchucko
- 00h – Victor e Sander
- Terça-feira (4 de março)
- 14h – Henrique e Cia Pagode (Palco Praia)
- 16h – Fanfarra
- 17h30 – Jean Ferreira
- 19h – DJ Fabio Tchucko
- 19h30 – É o Tchucko
- 21h – DJ Fabio Tchucko
- 21h30 – Bruna Lima
SÃO MATEUS
- Praia de Guriri
- Sexta-feira (28 de fevereiro) - Reinaldinho
- Sábado (1º de março) - Lucas e Marcelo
- Domingo (2 de março) - Carla Visi e André Léllis
- Segunda-feira (3 de março) - Falamansa
FUNDÃO
- Local: Praia Grande em frente ao Bar do Eduardo, ao lado do Xamego.
- Sábado (1º de março)
- 11h – May Santos
- 14h – Cheiro Moreno
- 16h – Banda 522
- 20h – Soulpop
- 22h – Leo Mai
- Domingo (2 de março)
- 10h30 – Bloco Infantil
- 13h30 – Matheus Emis (Trio)
- 16h – Amanda e Banda
- 20h – Tati Azevedo
- 22h – Frazão
- Segunda-feira (3 de março)
- 11h – Musical Prateado
- 13h – Banda Auê
- 15h – Bloco da Melhor Idade
- 20h – Rodrigo Balla
- 22h – Dalzy Salles
- Terça-feira (4 de março)
- 11h – Xumbrega
- 13h – Sambolada
- 16h – Glauco
- 18h30 – Banda Bregadeira
VITÓRIA
- BLOCOS DE RUA
- Sábado (1º de março)
- 8h às 14h - Bloco Subúrbio - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
- 9h30 - Regionalzinho da Nair - Parque Moscoso
- 14h às 19h - Bloco Afro Kizomba - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
- Circuito da Folia
- 19h - Viviane Miranda (puxada do trio)
- 20h - Leley (Sambão do Povo)
- 22h - Arlindinho (Sambão do Povo)
- Domingo (2 de março)
- 8h às 15h - Maluco Beleza - Rua Sete de Setembro
- 8h às 14h - Regional da Nair - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
- 14h às 19h - Puta Bloco - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
- Circuito da Folia
- 19h - Ton Oliver (puxada do trio)
- 20h - Emerson Xumbrega (Sambão do Povo)
- 22h - Serjão Loroza (Sambão do Povo)
- Segunda-feira (3 de março)
- 8h às 14h - Bloco Voador - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
- 12h às 18h - Bloco Vai que Gama - Rua Gama Rosa
- 14h às 19h - Bloco Afro Coisas De Negres - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
- Circuito da Folia
- 19h - Marcus Rauta (puxada do trio)
- 20h - Cheiro Moreno (Sambão do Povo)
- 22h - Pique Novo (Sambão do Povo)
- Terça-feira (4 de março)
- 8h às 15h - Bloco Amigos da Onça - Rua Barão de Monjardim
- 14h às 19h - Galinha Preta - Rua Maria Saraiva
- Circuito da Folia
- 19h - Som e Cia (puxada do trio)
- 20h - Alan Venturin (Sambão do Povo)
- 22h - Samba 90 Graus (Sambão do Povo)
- EMBRAZADO VITÓRIA
- Sexta-feira (28 de fevereiro)
- Horário: 21h
- Line-up:
- DJ Leandro Netto (Residente)
- DJ Charles Junior
- Bloco Voador
- Sábado (1º de março)
- Horário: a partir das 18h
- Line-up:
- DJ Leandro Netto
- Leq Samba
- Regional da Nair
- Barol Beats
- Segunda-feira (3 de março)
- Horário: a partir das 19h
- Atração: Bloco Macucos
- Local: Embrazado Vitória
- BAILINHO VOADOR 2025
- Local: Mercado da Capixaba (Centro Histórico)
- Datas: 01 a 04/03/2025
- Horário: 14h às 20h
- Adulto: R$40
- Criança (3 a 12 anos): R$60
- Vendas: Sympla
- Atrações: Batalha Tik Tok/ Fanfarras/ Dj Bunny / Pintura de rosto / Oficina de artes/ Pula-pula / Tobogã / Piscina de bolinhas / Pipoca e Algodão Doce / Palhaços e Malabares / Recreadores
VILA VELHA
- Sexta-feira (28 de fevereiro)
- Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 19h às 22h
- Bloco Casa da Égua - Barra do Jucu - saída da Rua Joaquim Lira - 19h
- Sábado (1º de março)
- Bloco Xixi de Bode - Itapuã - Av. Dr. Jair de Andrade (em frente à Associação de Moradores) - 13h às 18h
- Cortejo Carnavalesco do Bloco Balança Penha - Parque da Prainha - 09h às 14h
- Matinê de Carnaval - Morada do Sol - Praça do Bairro - 13h às 18h
- Evento Fixo e Itinerante - Santa Mônica - Rua Joaquim Lira, Rua do Campo 13h às 18h
- Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa – Avenida Anderssen Pereira Fidalgo - Barra do Jucu - 15h às 18h
- Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: SambaSoul / 15h30: Bartucada Surpresa
- Domingo (2 de março)
- Bloco Banho de Mar e Unidos da Vovó - Ponta da Fruta - Avenida Espírito Santo, Rua Paraná e Rua Minas Gerais - 12h às 17h
- Bloco Unidos da Toca - Divino Espírito Santo e Itapuã - Av. Professora Francelino Setúbal - 13h às 18h
- Bloco da Comunidade - Barra do Jucu - Rua Vasco Coutinho, 264 (Barra Park) - 15h às 18h
- Bloco Folia Saco Roxo - Coqueiral de Itaparica - Rua Itapemirim, Avenida Santa Leopoldina - 13h às 18h
- Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: Faraó & Funk Retrô
- Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa – Avenida Anderssen Pereira Fidalgo - Barra do Jucu. Além de teatro carnavalesco com alegorias e bonecos gigantes - 15h às 18h
- Segunda-feira (3 de março)
- Bloco Carnavalesco Samba Inclusives - Praia de Itaparica - Rua Vasco Coutinho - 13h às 18h
- Bloquinho Já Vali - Praia da Costa - Rua Rio Branco, cruzamento com Aquino Araújo - 13h30 às 18h
- Desfile do Bloco de Carnaval Infantil Canelinhas da Praia - Itapuã - Praça Agenor Moreira - 10h às 14h
- Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: Barratuque / 13h30: Batucada Surpresa / 9h: Bloco dos Arteiros - Canto do Barracão / 16h: Bloco Vaquinha, Mulinha e MAscarados - Final da Praoa do Barrão
- Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa - Avenida Pereira Fidalgo
- Terça-feira (4 de março)
- Bloco Unidos da Toca - Itapuã - Av. Jair de Andrade - 13h às 18h
- Bloco da Comunidade - Barra do Jucu - Rua Vasco Coutinho - 15h às 18h
- Bloco do GG - Nova Ponta da Fruta - Avenida Tatuí, 101 (atrás do Cerimonial Di Lucca) - 12h às 17h
- Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: Casaca / 14h30: Bloco da Comunidade (Rua Vasco Coutinho)
- Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa – Avenida Anderssen Pereira Fidalgo - Barra do Jucu - 15h às 18h. Além de teatro carnavalesco com alegorias e bonecos gigantes
SERRA
- Sábado (1 de março) a terça-feira (4 de março)
- Jacaraípe
- 17h – bloco Ratazanas: saída da praça do Pico do Barrote até a praça Encontro das Águas
- 18h às 23h – shows no trio: percurso na orla de Jacaraípe, com saída e retorno da Praça Encontro das Águas
- Carapebus
- 18h às 23h – shows com trio elétrico, próximo à praça da praia de Carapebus
- Balneário de Carapebus
- 18h às 23h – shows com trio elétrico na avenida Beira Mar
- Bicanga
- 18h às 23h – shows no trio elétrico na avenida Beira Mar
- Manguinhos
- 18h às 23h – shows no palco, próximo à banca de peixe
- Nova Almeida
- 18h às 23h – shows no trio elétrico na praça de Nova Almeida
- Feu Rosa
- 18h às 23h – shows no trio elétrico na praça de Feu Rosa
- Blocos de rua
- Sexta-feira (28 de fevereiro)
- 15h às 19h: Bloco Jacarabeach – orla de Jacaraípe
- Sábado (1º de março)
- 12h: Bloco Banho de Mar a Fantasia – orla de Manguinhos
- 15h às 19h: Bloco Jacarabeach – orla de Jacaraípe
- 15h às 19h: Bloco da Nanda Marques – orla de Jacaraipe
- 15h às 19h: Bloco Adrenalina – Castelândia
- 15h às 19h: Bloco de Quem é esse Jegue – Av. Beira Mar, em Bicanga
- Domingo (2 de março)
- 15h às 19h: Bloco Adrenalina – Castelândia
- 15h às 19h: Bloco de Quem é esse Jegue – Av. Beira Mar, em Bicanga
- 15h as 19h: Bloco Chega de Bagaça – Praça da praia de Carapebus
- 15h às 19h: Bloco Boca de 15 – Castelândia
- 15h às 19h: Bloco de Cidade Continental
- Segunda-feira (3 de março)
- 15h às 19h: Bloco Adrenalina – Castelândia
- 15h às 19h: Bloco Carapiranha – Praia de Carapebus
- Terça-feira (4 de março)
- 15h às 19h: Bloco das Piranhas
- 15h às 19h: Bloco Carapiranha – Praia de Carapebus
- 15h às 19h: Bloco Adrenalina – Castelândia
CARIACICA
- Quinta-feira – 27 de fevereiro
- Bloco Piradinho
- Concentração: Estacionamento do HEAC, na descida da Alameda Élcio Álvares, em Tucum
- Sábado – 08 de março
- Bloco Tá Lelé Tá Maluco
- Concentração: Saída da Rua Clara Nunes, em Padre Gabriel
- Bloco Lambe Sal
- Concentração: Rua Vila Velha, em Nova Brasília
- Domingo – 09 de março
- Bloco das Virgens
- Concentração: Rua Vicente Santório Fanni, em Piranema
- Bloco Eva e Adão
- Concentração: Rua Santa Alice, em Jardim Campo Grande
- Sábado – 15 de março
- Bloco Haja Coração
- Concentração: Avenida Amazonas, em São Benedito
- Domingo – 16 de março
- Bloco do GM
- Concentração: Rua Blumenau, em Bela Vista
- Bloco do Seu Boneco
- Concentração: Distribuidora do Léo, em Santa Luzia
GUARAPARI
- BLOCOS NA AVENIDA JOAQUIM DA SILVA LIMA - CENTRO
- SÁBADO (1º de março)
- Bloco Vai na Fé: 17h
- Bloco Misses: 19h
- Bloco Beleza Negra: 20h
- Bloco Central: 21h
- Bloco Olaria 2000: 22h
- Bloco Sururu: 23h
- Bloco Papadefus: 0h
- DOMINGO (02 de março)
- Bloco Papinha: 16h
- Bloco Rama: 20h
- Bloco Turma do Funil: 21h
- Bloco Amigos da Fonte: 22h
- Escola de Samba Guarapari Imperial: 23h
- Escola de Samba Acadêmicos JK: 0h30
- SEGUNDA (03 de março)
- Bloco Vai na Fé: 18h
- Bloco Turma do Funil: 20h
- Bloco Olaria 2000: 21h
- Escola de Samba Olaria Olariô: 23h
- Escola de Samba Juventude Muquiçaba: 0h30
- TERÇA-FEIRA (04 de março)
- Bloco Papinha: 16h
- Bloco Misses: 19h
- Bloco Central: 20h
- Bloco Rama: 21h
- Bloco Amigos da Fonte: 22h
- Bloco Sururu: 23h
- Bloco Papadefus: 00h
- BLOCOS DE RUA NOS BAIRROS
- Sexta-feira (28 de fevereiro)
- Bloco Congo - Praia do Morro: 19h30 às 21h
- Bloco Dule - Praia Dule: 15h às 22h
- Bloco Funil - Hotel Coronado, passando pela Praça do Bradesco, Rua Mercedes Costa Pimentel, subindo pela Avenida Joaquim da Silva Leite, retornando à Praça do Coronado: 19h
- Sábado (1º de março)
- Bloco das Montanhas - Buenos Aires: 17h às 22h
- Bloco Amigos da Enseada - Praia de Bacutia e Peracanga: 15h às 19h
- Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
- Bloco Xapuri - Guilherme - Perocão: 16h às 20h
- Bloco de Carnaval do Mex - Praia do Morro: 20h às 22h
- Bloco Dule - Praia Dule: 15h às 22h
- Bloco Resenha dos Amigos - Una: 18h às 23h
- Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
- Bloco do Alair - Bacutia e Peracanga: 20h às 23h
- Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h
- Banda de Axé (Trio) - Santa Monica: 20h às 23h
- Domingo (02 de março)
- Bloco Aero Bloco - Aeroporto (Rua José Ktoling): 17h às 23h
- Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
- Bloco das Piranhas - Perocão: 17h às 22h
- Bloco Nóis Num Liga - Praia de Bacutia e Peracanga: 16h30 às 20h30
- Bloco Concentra Mais Não Sai - Praia do Morro: 20h às 22h
- Bloco The Cow - Praia do Morro: 18h às 21h
- Bloco Dule - Praia Dule: 15h às 22h
- Bloco Pirata's - Santa Monica: 16h às 21h
- Bloco Resenha dos Amigos - Una: 18h às 23h
- Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
- Bloco Paredão do Índio - Bela Vista: 18h às 23h
- Bloco Pé de Cana - Kubitschek: 17h às 22h
- Bloco Esporte é Vida - Prainha São Pedro: 19h às 21h
- Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa: 15h às 20h
- Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h
- Segunda-feira (03 de março)
- Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
- Bloco dos Pescadores - Perocão: 16h às 21h
- Bloco Nóis Num Liga - Praia de Bacutia e Peracanga: 16h30 às 20h30
- Bloco de Carnaval do Mex - Praia do Morro: 20h às 22h
- Bloco Caranguejo Valente - Santa Monica: 17h às 22h
- Bloco Superpoderosas - Setiba: 17h às 22h
- Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
- Bloco Paredão do Índio - Bela Vista: 17h às 23h
- Bloco Esporte é Vida - Prainha São Pedro: 19h às 21h
- Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa: 15h às 20h
- Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h
- Bloco Papadefus - Praia do Morro: 16h às 20h
- TERÇA-FEIRA (04 de março)
- Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
- Bloco dos Pescadores - Perocão: 16h às 21h
- Bloco Concentra Mais Não Sai - Praia do Morro: 20h às 22h
- Bloco Pirata's - Santa Monica: 16h às 21h
- Bloco Cuzcuz - Setiba: 15h30 às 19h
- Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
- Bloco do Alair - Praia de Bacutia e Peracanga: 18h30 às 22h
- Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa: 15h às 20h
- Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h
ANCHIETA
- Anchieta Sede
- Sexta - 28 de fevereiro
- 08h – Bloco Da Saúde (Praça São Pedro)
- 18h – Carnaval Da Pessoa Idosa (Centro Social Da Pessoa Idosa)
- 22h - Show Com Alan Venturin
- Sábado - 1º de março
- 18h - Matinê (Praia Central)
- 18h – Bloco Puxadinho (Praça Dos Imigrantes)
- 18h – Bloco Kepanagode (Campo De Anchieta)
- 19h – Bloco Pega Lavado (Campo De Anchieta)
- 19h30 – Bloco Na Mão Do Palhaço (Praia Central)
- 20h – Bloco Kulto Paraguai (Em Frente À Banca De Revista)
- 22h - Show Com Mika Lahass
- 00h - Show Com Matheus Emis
- Domingo - 02 de março
- 17h - Concentração Do Bloco Das Bichas (Rotatória Do Cantagalo)
- 20h30 - Saída Do Bloco Das Bichas
- 21h - Bloco Jaraguá (Casa Da Cultura)
- 22h - Banda Tropical Brasil
- 0h - Banda Neon 027
- Segunda - 03 de março
- 18h – Bloco Kepanagode (Campo De Anchieta)
- 19h – Bloco Hot Folia (Canta Galo)
- 20h – Bloco Kulto Paraguai (Em Frente À Banca De Revista)
- 22h - Show Com Talyta Salucci
- 0h - Banda Pele Morena
- Terça - 04 de março
- 19h - Matinê (Praça São Pedro)
- 21h - Bloco Jaraguá (Casa Da Cultura)
- 22h - Banda Capricho
- 0h - Banda Agitaê
- Iriri
- Sexta - 28 de fevereiro
- 22h - Show Com Wavilla
- Sábado - 01/03
- 13h30 – Banda De Marchinha Paz E Amor (Orla Da Costa Azul)
- 19h – Bloco Do Piru
- 21h – Show Com Grupo Koisa Nossa
- 0h – Banda Pele Morena
- Domingo - 02 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Maestro Mauro (Orla Da Areia Preta)
- 16h30 – Matinê (Iriri Praia Clube)
- 17h – Acadêmicos De Iriri
- 21h – Show Com Talyta Salucci
- 0h – Banda Cheiro Da Cor
- Segunda - 03 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Atrito Musical (Orla Da Costa Azul)
- 19h – Bloco Do Piru
- 21h – Show Com Grupo Sangue Bom
- 0h – Banda Neon 027
- Terça - 04 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Maestro Mauro (Orla Da Areia Preta)
- 18h – Show Com Davila Leal
- 21h – Show Com Thiarlis E Melina
- 0h – Banda Tomaê
- Castelhanos
- Sábado - 1º de março
- 11h – Bloco Bafo Do Gato (Início Da Orla)
- 13h30 – Banda De Marchinha Folia De Amor
- 15h30 – Acadêmicos De Iriri
- 19h – Show Com Rebeka Monteiro
- Domingo - 2 de março
- 11h – Bloco Fogo No Barquinho (Quiosque Do Pitanga)
- 13h30 – Banda De Marchinha Atrito Musical
- 13h30 – Bloco Na Mão Do Palhaço (Final Da Praia)
- 16h – Banda Cheiro Da Cor
- 19h – Show Com Flesh Martins
- Segunda - 03 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Ama
- 14h - Bloco Pega Lavado (Final Da Praia)
- 16h – Matinê
- 19h – Show Com Musical Prateado
- Terça - 04 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Paz E Amor
- 16h – Banda Tropical Brasil
- 19h – Show Com Pedro E Luan
- Ubu
- Sábado - 1º de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Atrito Musical
- 17h30 – Bloco Uburro Elétrico
- 20h – Show Com Tropical Brasil
- 23h – Show Com Banda Tomaê
- Domingo - 2 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Ama
- 15h – Bloco Sambacu
- 16h30 - Bloco Urubu
- 20h – Show Com Gabriel Sabadim
- 23h – Show Com Banda Uau
- Segunda - 3 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Folia De Amor
- 17h30 – Bloco Uburro Elétrico
- 20h – Show Com Rinnah E Banda
- 23h – Banda Capricho
- Terça - 4 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Atrito Musical
- 16h – Bloco Sambakids
- 17h – Bloco Ubuteco
- 20h – Show Com Bia Garcia
- 23h – Show Com Mika Lahass
- Praia Do Coqueiro
- Sábado - 1º de fevereiro
- 13h30 – Banda De Marchinha Ama
- Domingo - 2 de março
- 13h30 - Banda De Marchinha Reviver O Carnaval
- Segunda - 3 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Paz E Amor
- Praia De Inhaúma
- Sábado - 1º de março
- 13h30 - Banda De Marchinha Reviver O Carnaval
- Domingo - 2 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Folia De Amor
- Terça - 4 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Ama
- Alto Pongal
- Terça - 4 de março
- 16h – Bloco Marui Bebo
PIÚMA
- Sexta-feira – 28 de fevereiro
- Fórum x Ilha do Gambá
- 09h00 – Recepção dos turistas na Ponte Marchinha
- 16h00 – Bloco da Melhor Idade do Cras (Av. Maria Gonçalves Marvila)
- 20h00 – Bloco Limão Rosa
- Palco Praça Dona Carmen
- 20h00 – Banda Auge
- 22h30 – Rinnah
- Sábado – 1º de março
- Praia do Portinho: 10h – Marchinha
- Ruas do Centro: 16h – Bloco As Meninas
- Rua Principal Centro: 20h – Bloco do Mé com Leandro Berola
- Trio Elétrico (Saída do Restaurante D’Angelis): 17h – Fernanda Pádua
- Praça Dona Carmen: 20h – Matheus Emis / 22h30 – Charles Vicentin
- Domingo – 2 de março
- Praia do Portinho: 10h – Marchinhas / 17h – Bloco As Meninas
- Rua Principal Centro: 20h – Bloco do Mé com Leandro Berola / Trio Elétrico (Saída do Praiô Beach Bar)
- 17h – Banda MC6
- Praça Dona Carmen
- Intervalos: DJ
- 20h00 – Ed Parango
- 22h30 – Grupo Pele Morena
- Segunda-feira – 3 de março
- Praia do Portinho: 10h – Marchinha
- Praia de Itaputanga: 16h – Marchinha (Concentração Quiosque 36/37)
- Rua Principal Centro: 19h – Bloco do Mé com Leandro Berola
- Trio Elétrico (Saída do Restaurante D’Angelis): 17h – Beto Kauê
- Praça Dona Carmen: 20h – Banda Abadart / 22h – Banda Swing Battifun
- Terça-feira – 4 de março
- Praia do Portinho: 10h – Marchinha
- Praia de Itaputanga: 16h – Marchinha (Concentração Quiosque 36/37)
- Rua Principal Centro: 19h – Bloco do Mé com Leandro Berola
- Trio Elétrico (Saída do Praiô Beach Bar): 17h – Katrina
- Praça Dona Carmen: 20h – Simplicidade do Samba / 22h – Banda KS10
- Sexta-feira – 7 de março
- Trio Elétrico (Saída do Restaurante D’Angelis): 17h – Reinaldinho
- Palco Praça Dona Carmen: 20h30 – Banda Cheiro da Cor
- Sábado – 8 de março
- Trio Elétrico (Saída do Praiô Beach Bar): 17h – Durval Lelys
- Palco Praça Dona Carmen: 20h30 – Flavinha Mendonça
- Domingo – 9 de março
- 19h00 – Bloco Morto Vivo (Banda de Marchinha – Saída do Quiosque 01)
MARATAÍZES
- Sexta-feira – 28 de fevereiro
- Bloco Alegria de Viver CCR (17h - 19h)
- Concentração: Ao lado do Mercadão Infantil
- Chegada: Centro de Convivência Renascer
- Sábado – 1º de março
- Blocão de Carnaval PET – Praça em frente ao Presídio Lanches (permanecerá na praça)
- Bloco Vaca Atolada (17h - 19h)
- Saída e chegada: Lagoa Funda Deck
- Bloco Rua Primeiro Desmaio (17h - 19h)
- Saída: Rua Primeiro de Maio
- Chegada: Calçadão em frente à Distribuidora
- Bloco Píer Folia (18h - 20h)
- Saída: Bar Píer 2
- Percurso: Praça Central – Retorno ao Píer 2
- Bloco Abacaxi Maratimba (18h - 20h)
- Saída: Câmara dos Vereadores
- Chegada: Praia Central
- Bloco Gospel Dance com a Gente (20h - 21h15)
- Saída: Câmara dos Vereadores
- Chegada: Feira do Artesão
- Bloco Calçada da Fama (22h - 00h)
- Saída: Atrás do Supermercado Econômico
- Chegada: Distribuidora Zero Grau
- Domingo – 2 de março
- Bloco Laje da Preta (17h - 19h)
- Saída: Próximo ao Sal e Mel
- Chegada: Rodoviária Xodó
- Bloco Flamarata (18h30 - 20h30)
- Saída: Ao lado do Praia Hotel
- Chegada: Presídio Lanches
- Bloco Du Oi (17h - 19h)
- Percurso: Praça atrás da Cia do Peixe até a Praia Central
- Bloco Galera do Trapiche (20h - 22h)
- Saída: Em frente à Cia do Peixe
- Chegada: Praça Central
- Bloco V.V.V. (22h - 0h)
- Saída: Casa Rosa
- Chegada: Praça da Barra em frente à Caixa Econômica
- Segunda-feira – 3 de março
- Bloco Pecado é Não Brincar (17h - 20h30)
- Saída: Quadra de Lagoa Dantas
- Chegada: Igreja Católica Lagoa Dantas
- Bloco Rua Primeiro Desmaio (17h - 19h)
- Blockids (17h30 - 20h)
- Saída: Praça em frente ao Praia Hotel
- Chegada: Praça Central
- Bloco Santa Rita Vai Quem Quer (19h - 21h)
- Saída: Câmara dos Vereadores
- Chegada: Praia Central
- Bloco Boi Olá (19h30 - 21h30)
- Saída: Atrás do Supermercado Navio
- Chegada: Praia Central
- Bloco das Piranhas Bairro Santa Teresa (20h - 22h)
- Saída: Em frente ao Bar do Beto
- Chegada: Praça Central
- Terça-feira – 4 de março
- Bloco Bote Fé (16h30 - 20h)
- Saída: Igreja Matriz Central
- Percurso: Centro – Retorno à Matriz
- Bloco das Piranhas (17h - 20h)
- Saída: Barra (Matel)
- Chegada: Praça da Barra (em frente à Caixa Econômica)
SANTA LEOPOLDINA
- Sexta-feira 28 de fevereiro
- 19 horas: Abertura Oficial do Carnaval (Pátio de Festas)
- 19h30 às 23h: Carnaval de rua com a Banda Show Leopoldinense (saída do Pátio de Festas)
- 23h às 02h: Banda Sob Controle (Pátio de Festas)
- Sábado 1º de março
- 16h às 20h: Carnaval de rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense (ruas da cidade)
- 20h às 23h30: Carnaval de rua com Banda Show Leopoldinense e bonecos gigantes
- 23h30 às 2h: Banda Flavinha Mendonça (Pátio de Festas)
- Domingo 2 de março
- 16h às 170: Bloquinho Kids Leopoldinense com a Banda de Marchinhas Leopoldinense ( Praça da Independência)
- 17h às 20h: Carnaval de rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense (ruas da cidade)
- 20h às 22h: Carnaval de rua com Banda Show Leopoldinense e desfile dos bonecos gigantes
- 22h às 23h: Concurso das Rainha e Princesas do Carnaval, com apresentação do Grupo Brasil Tambores (Pátio de Festas)
- 23h às 02h: Banda Nana Nunes (Pátio de Festas)
- Segunda-feira 3 de março
- 16h às 17h30: Bloquinho kids leopoldinense com a Banda de Marchinhas Leopoldinense (Praça da Independência)
- 17h30 às 19h30: Carnaval de rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense (Ruas da cidade)
- 19h30 às 23h: Carnaval de rua com a Banda Show Leopoldinense e desfile dos bonecos gigantes
- 23h às 2h: Banda Di Maré (Pátio de Festas)
- Terça-feira 4 de março
- 16h30 às 19h30: Carnaval Banda de rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
- 19h30 às 23h: Carnaval com a Banda Show Leopoldinense
- 23h às 2h: Banda Regional da Nair (Pátio de Festas)