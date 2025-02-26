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  • Veja a programação do carnaval de Norte a Sul do Espírito Santo
Folia no ES

Veja a programação do carnaval de Norte a Sul do Espírito Santo

Confira a lista que HZ preparou com os shows, blocos de rua e atrações que vão agitar as cidades capixabas no feriadão de carnaval
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 10:58

Carnaval de Vitória
Bloco Vai que Gama 2024, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
O carnaval capixaba já começou  e, para os amantes dos bloquinhos de rua,  o estado oferece uma programação diversificada para todos os gostos. De Norte a Sul do Espírito Santo, moradores e turistas poderão aproveitar, além dos blocos, shows e trios elétricos que prometem animar ainda mais o feriadão.  HZ preparou uma lista com a programação de várias cidades onde a folia é garantida, confira: 

CONCEIÇÃO DA BARRA

  • Bloquinhos de Rua – Conceição da Barra

  • Sexta-feira (28 de fevereiro), às 18h – Bloco da CDL
  • Sábado (1º de março), às 16h – Bloco a definir
  • Domingo (2 de março), às 16h – Bloco Beldades
  • Segunda-feira (3 de março), às 16h – Bloco Para-Rai
  • Terça-feira (4 de março), às 16h – Bloco a definir

  • Bloquinhos de Rua – Itaúnas

  • Sábado (1º de março) – Bloco Cultural de Bonecos Gigantes
  • Domingo (2 de março) – Bloco Girinos
  • Segunda-feira (3 de março) – Bloco Solte a Perereca
  • Terça-feira (4 de março) – Bloco Óia o Jegue

  • Programação Musical

  • Sexta-feira (28 de fevereiro)

  • Conceição da Barra – Praça do Juiz
  • 21h – Diego Rodrigues
  • 23h – Banda D+

  • Conceição da Barra – Praça da Matriz
  • 19h – Aeróbica
  • 20h – Bandinha Oliveira Filho

  • Itaúnas
  • 21h – Ingrid Colares

  • Sábado (1º de março)
  • Conceição da Barra – Praça do Juiz
  • 20h – Aeróbica
  • 21h – Explodesamba
  • 23h – Ingrid Colares
  • Conceição da Barra – Praça da Matriz
  • 19h – Aeróbica
  • 20h – Bandinha Pôr-Do-Sol

  • Praias
  • 12h – Agitu’S (Kaique)
  • 12h – Tyhenry (Escola João Bastos)
  • Aeróbica nos intervalos

  • Itaúnas
  • 21h – Agitu’S

  • Domingo (2 de março)

  • Conceição da Barra – Praça do Juiz
  • 20h – Aeróbica
  • 21h – Banda D+
  • 23h – Tyhenry

  • Conceição da Barra – Praça da Matriz
  • 19h – Bandinha Oliveira Filho
  • 20h – Agitu’S Matinê

  • Praias
  • 12h – Tyhenry (Kaique)
  • 12h – Kaso Marcado (Escola João Bastos)
  • Aeróbica nos intervalos

  • Itaúnas
  • 21h – Fogumano

  • Segunda-feira (3 de março)

  • Conceição da Barra – Praça do Juiz
  • 20h – Aeróbica
  • 21h – Chapalove
  • 23h – Agitu’S
  • Conceição da Barra – Praça da Matriz
  • 19h – Bandinha Oliveira Filho
  • 20h – Ingrid Colares

  • Praias
  • 12h – Explodesamba (Kaique)
  • 12h – Diego Rodrigues (Escola João Bastos)

  • Itaúnas
  • 21h – Kely Muniz

  • Terça-feira (4 de março)
  • Conceição da Barra – Praça do Juiz
  • 21h – Kely Muniz
  • 23h – Tyhenry

  • Conceição da Barra – Praça da Matriz
  • 19h – Aeróbica
  • 20h – Bandinha Pôr-Do-Sol

  • Praias
  • 12h – Agitu’S (Kaique)
  • 12h – Banda D+ (Escola João Bastos)

  • Itaúnas
  • 21h – Explodesamba

COLATINA

  • Sexta-feira (28 de fevereiro)
  • 20h – Samba DL
  • 22h – Luis Dias

  • Sábado (1º de março)
  • 9h – Xaranga do Fredão (Calçadão – Centro da cidade)
  • 17h – Marchinhas
  • 19h – Engesamba
  • 21h – Samba 027

  • Domingo (2 de março)
  • 17h – Marchinhas
  • 19h – Sambolada
  • 21h – Alan Venturim

LINHARES

Banda Maneva
Banda Maneva vai fazer show no carnaval de Linhares Crédito: Pam Martins
  • PONTAL DO IPIRANGA

  • Sexta-feira (28 de fevereiro)
  • 18h – Claudinho (Palco 360)
  • 20h – Dayane Rosa (Palco Principal)
  • 21h30 – Fernanda Pádua (Trio Elétrico)
  • 23h30 – Lucas Chaves (Palco Principal)

  • Sábado (1º de março)
  • 15h30 – Mini Trio Bloco Pé na Cova (Avenidas do Balneário)
  • 16h – Soul Mais Samba (Palco 360)
  • 17h – DJ Luiza Neves Corona Sunset (Palco Praia)
  • 18h – Deivid Silva (Trio Elétrico)
  • 19h30 – Diego Rodrigues (Palco 360)
  • 21h – Projeto X (Trio Elétrico)
  • 23h30 – Igor Lemos (DJ Palco Principal)
  • 00h20 – Luxúria (Atração Nacional) (Palco Principal)

  • Domingo (2 de março)
  • 16h – Grupo STM (Palco 360)
  • 17h – DJ Castrequini Corona Sunset (Palco Praia)
  • 17h30 – Bloco Tô Dentro (Trio)
  • 19h30 – Samba DM (Palco Principal)
  • 21h – Andréia Nery (Trio Elétrico)
  • 23h30 – DJ Lebarch (DJ Palco Principal)
  • 00h30 – Juliano Couto (Palco Principal)

  • Segunda-feira (3 de março)
  • 10h – Oficina Afrozumba (Palco Sunset)
  • 15h30 – Mini Trio Bloco Pé na Cova (Avenidas do Balneário)
  • 16h – Rafael Didu (Palco 360)
  • 17h – DJ Jeef Ueda Corona Sunset (Palco Praia)
  • 18h – Laura Viana (Trio Elétrico)
  • 19h30 – Swing Bom (Palco Principal)
  • 21h30 – Afrozumba (Trio Elétrico)
  • 00h – Igor Lemos (DJ Palco Principal)
  • 00h30 – João Victor e Vinicius (Palco Principal)

  • Terça-feira (4 de março)
  • 16h – DJ Brunelli Corona Sunset (Palco Praia)
  • 16h – Preto Pires (Palco 360)
  • 17h30 – Sambolada (Palco Principal)
  • 19h30 – Flavia Mendonça (Trio Elétrico)
  • 21h30 – DJ Lebarch (DJ Palco Principal)
  • 22h30 – Thi (Palco Principal)

  • REGÊNCIA

  • Sexta-feira (28 de fevereiro)
  • 18h – Trio Fubica (Ruas da Vila)
  • 19h30 – Pedro Mendes
  • 21h – Trio Rocha o Nó
  • 22h30 – Juliano Couto

  • Sábado (1º de março)
  • 15h30 – Trio Fubica (Ruas da Vila)
  • 17h – 100limites (Palco Farol)
  • 18h30 – Trio Fubica (Ruas da Vila)
  • 19h30 – Preto Pires
  • 21h – DJ Lebarch
  • 21h30 – Neno Brasil
  • 23h30 – DJ Lebarch
  • 00h – Marcos Roberto

  • Domingo (2 de março)
  • 15h30 – Trio Fubica (Ruas da Vila)
  • 17h – Afrozumba (Palco Farol)
  • 18h30 – Trio Fubica (Ruas da Vila)
  • 20h – Baianizo
  • 21h30 – DJ Igor Lemos
  • 22h – Rubiano Risso
  • 23h30 – DJ Igor Lemos
  • 00h – Carlinhos Rocha

  • Segunda-feira (3 de março)
  • 15h30 – Trio Fubica (Ruas da Vila)
  • 17h – Engessamba (Palco Farol)
  • 18h30 – Trio Fubica
  • 20h – Palminha da Mão
  • 21h30 – DJ Lebarch
  • 22h – Quebra e Samba
  • 23h30 – DJ Lebarch
  • 00h – Leonan

  • Terça-feira (4 de março)
  • 16h – Trio Fubica (Ruas da Vila)
  • 18h – Forró Simininu
  • 20h – Trio Fubica (Ruas da Vila)
  • 22h – Maneva (Atração Nacional)

  • POVOAÇÃO

  • Sexta-feira (28 de fevereiro)
  • 18h – Fanfarra
  • 20h – Gustavo Venturini
  • 21h30 – Christian Jr.
  • 23h – Igor Lemos
  • 23h30 – Filipe Fantin

  • Sábado (1º de março)
  • 15h – DKebrada (Palco Praia)
  • 17h – Fanfarra
  • 19h – Carol Gava
  • 20h30 – Adno
  • 22h – Victor Seidel
  • 23h30 – Zé Elias

  • Domingo (2 de março)
  • 15h – Claudinho (Palco Praia)
  • 17h – Fanfarra
  • 19h – Matheus Emis
  • 20h30 – DJ Fabio Tchucko
  • 21h – Palminha da Mão
  • 23h30 – DJ Fabio Tchucko
  • 00h – Ciel Rodrigues (Atração Nacional)

  • Segunda-feira (3 de março)
  • 15h – STM (Palco Praia)
  • 17h – Fanfarra
  • 19h – Luiz Dias
  • 20h30 – Swing do Love
  • 22h – Hit Paredão
  • 23h30 – DJ Fabio Tchucko
  • 00h – Victor e Sander

  • Terça-feira (4 de março)
  • 14h – Henrique e Cia Pagode (Palco Praia)
  • 16h – Fanfarra
  • 17h30 – Jean Ferreira
  • 19h – DJ Fabio Tchucko
  • 19h30 – É o Tchucko
  • 21h – DJ Fabio Tchucko
  • 21h30 – Bruna Lima

SÃO MATEUS

  • Praia de Guriri

  • Sexta-feira (28 de fevereiro) - Reinaldinho
  • Sábado (1º de março) - Lucas e Marcelo
  • Domingo (2 de março) - Carla Visi e André Léllis
  • Segunda-feira (3 de março) - Falamansa

FUNDÃO

  • Local: Praia Grande em frente ao Bar do Eduardo, ao lado do Xamego. 

  • Sábado (1º de março)
  • 11h – May Santos
  • 14h – Cheiro Moreno
  • 16h – Banda 522
  • 20h – Soulpop
  • 22h – Leo Mai

  • Domingo (2 de março)
  • 10h30 – Bloco Infantil
  • 13h30 – Matheus Emis (Trio)
  • 16h – Amanda e Banda
  • 20h – Tati Azevedo
  • 22h – Frazão

  • Segunda-feira (3 de março)
  • 11h – Musical Prateado
  • 13h – Banda Auê
  • 15h – Bloco da Melhor Idade
  • 20h – Rodrigo Balla
  • 22h – Dalzy Salles

  • Terça-feira (4 de março)
  • 11h – Xumbrega
  • 13h – Sambolada
  • 16h – Glauco
  • 18h30 – Banda Bregadeira

VITÓRIA

Bloco Amigos da Onça faz sua
Bloco Amigos da Onça faz sua "Ressaca de Carnaval" nesta sexta (3) Crédito: Andressa Freitas
  • BLOCOS DE RUA

  • Sábado (1º de março)
  • 8h às 14h - Bloco Subúrbio - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
  • 9h30 - Regionalzinho da Nair - Parque Moscoso
  • 14h às 19h - Bloco Afro Kizomba - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
  • Circuito da Folia
    • 19h - Viviane Miranda (puxada do trio)
    • 20h - Leley (Sambão do Povo)
    • 22h - Arlindinho (Sambão do Povo)

  • Domingo (2 de março)
  • 8h às 15h - Maluco Beleza - Rua Sete de Setembro
  • 8h às 14h - Regional da Nair - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
  • 14h às 19h - Puta Bloco - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
  • Circuito da Folia
    • 19h - Ton Oliver (puxada do trio)
    • 20h - Emerson Xumbrega (Sambão do Povo)
    • 22h - Serjão Loroza (Sambão do Povo)

  • Segunda-feira (3 de março)
  • 8h às 14h - Bloco Voador - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
  • 12h às 18h - Bloco Vai que Gama - Rua Gama Rosa
  • 14h às 19h - Bloco Afro Coisas De Negres - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
  • Circuito da Folia
    • 19h - Marcus Rauta (puxada do trio)
    • 20h - Cheiro Moreno (Sambão do Povo)
    • 22h - Pique Novo (Sambão do Povo)

  • Terça-feira (4 de março)
  • 8h às 15h - Bloco Amigos da Onça - Rua Barão de Monjardim
  • 14h às 19h - Galinha Preta - Rua Maria Saraiva
  • Circuito da Folia
    • 19h - Som e Cia (puxada do trio)
    • 20h - Alan Venturin (Sambão do Povo)
    • 22h - Samba 90 Graus (Sambão do Povo)

  • EMBRAZADO VITÓRIA

  • Sexta-feira (28 de fevereiro) 
  • Horário: 21h
  • Line-up:
    • DJ Leandro Netto (Residente)
    • DJ Charles Junior
    • Bloco Voador

  • Sábado (1º de março) 
  • Horário: a partir das 18h 
  • Line-up:
    • DJ Leandro Netto
    • Leq Samba
    • Regional da Nair
    • Barol Beats

  • Segunda-feira (3 de março)
  • Horário: a partir das 19h 
  • Atração: Bloco Macucos
  • Local: Embrazado Vitória
  • BAILINHO VOADOR 2025 
  • Local: Mercado da Capixaba (Centro Histórico)
  • Datas: 01 a 04/03/2025
  • Horário: 14h às 20h
  • Adulto: R$40
  • Criança (3 a 12 anos): R$60
  • Vendas: Sympla
  • Atrações:⁠  ⁠Batalha Tik Tok/  ⁠Fanfarras/⁠  ⁠Dj Bunny /⁠  ⁠Pintura de rosto /  ⁠Oficina de artes/  ⁠Pula-pula / ⁠Tobogã / ⁠Piscina de bolinhas / ⁠Pipoca e Algodão Doce / ⁠Palhaços e Malabares /  ⁠Recreadores

VILA VELHA

  • Sexta-feira (28 de fevereiro)
  • Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 19h às 22h
  • Bloco Casa da Égua - Barra do Jucu - saída da Rua Joaquim Lira - 19h

  • Sábado (1º de março)
  • Bloco Xixi de Bode - Itapuã - Av. Dr. Jair de Andrade (em frente à Associação de Moradores) - 13h às 18h 
  • Cortejo Carnavalesco do Bloco Balança Penha - Parque da Prainha - 09h às 14h 
  • Matinê de Carnaval - Morada do Sol - Praça do Bairro - 13h às 18h 
  • Evento Fixo e Itinerante - Santa Mônica - Rua Joaquim Lira, Rua do Campo 13h às 18h 
  • Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa – Avenida Anderssen Pereira Fidalgo - Barra do Jucu - 15h às 18h
  • Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: SambaSoul / 15h30: Bartucada Surpresa

  • Domingo (2 de março)
  • Bloco Banho de Mar e Unidos da Vovó - Ponta da Fruta - Avenida Espírito Santo, Rua Paraná e Rua Minas Gerais - 12h às 17h 
  • Bloco Unidos da Toca - Divino Espírito Santo e Itapuã - Av. Professora Francelino Setúbal - 13h às 18h 
  • Bloco da Comunidade - Barra do Jucu - Rua Vasco Coutinho, 264 (Barra Park) - 15h às 18h 
  • Bloco Folia Saco Roxo - Coqueiral de Itaparica - Rua Itapemirim, Avenida Santa Leopoldina - 13h às 18h  
  • Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: Faraó & Funk Retrô
  • Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa – Avenida Anderssen Pereira Fidalgo - Barra do Jucu. Além de teatro carnavalesco com alegorias e bonecos gigantes - 15h às 18h

  • Segunda-feira (3 de março)
  • Bloco Carnavalesco Samba Inclusives - Praia de Itaparica - Rua Vasco Coutinho - 13h às 18h 
  • Bloquinho Já Vali - Praia da Costa - Rua Rio Branco, cruzamento com Aquino Araújo - 13h30 às 18h 
  • Desfile do Bloco de Carnaval Infantil Canelinhas da Praia - Itapuã - Praça Agenor Moreira - 10h às 14h
  • Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: Barratuque / 13h30: Batucada Surpresa / 9h: Bloco dos Arteiros - Canto do Barracão / 16h: Bloco Vaquinha, Mulinha e MAscarados - Final da Praoa do Barrão 
  • Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa - Avenida Pereira Fidalgo

  • Terça-feira (4 de março)
  • Bloco Unidos da Toca - Itapuã - Av. Jair de Andrade - 13h às 18h 
  • Bloco da Comunidade - Barra do Jucu - Rua Vasco Coutinho - 15h às 18h 
  • Bloco do GG - Nova Ponta da Fruta - Avenida Tatuí, 101 (atrás do Cerimonial Di Lucca) - 12h às 17h
  • Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: Casaca / 14h30: Bloco da Comunidade (Rua Vasco Coutinho)
  • Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa – Avenida Anderssen Pereira Fidalgo - Barra do Jucu - 15h às 18h. Além de teatro carnavalesco com alegorias e bonecos gigantes

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SERRA

  • Sábado (1 de março) a terça-feira (4 de março)

  • Jacaraípe
  • 17h – bloco Ratazanas: saída da praça do Pico do Barrote até a praça Encontro das Águas
  • 18h às 23h – shows no trio: percurso na orla de Jacaraípe, com saída e retorno da Praça Encontro das Águas

  • Carapebus
  • 18h às 23h – shows com trio elétrico, próximo à praça da praia de Carapebus

  • Balneário de Carapebus
  • 18h às 23h – shows com trio elétrico na avenida Beira Mar

  • Bicanga
  • 18h às 23h – shows no trio elétrico na avenida Beira Mar

  • Manguinhos
  • 18h às 23h – shows no palco, próximo à banca de peixe

  • Nova Almeida
  • 18h às 23h – shows no trio elétrico na praça de Nova Almeida

  • Feu Rosa
  • 18h às 23h – shows no trio elétrico na praça de Feu Rosa

  • Blocos de rua

  • Sexta-feira (28 de fevereiro)
  • 15h às 19h: Bloco Jacarabeach – orla de Jacaraípe

  • Sábado (1º de março)
  • 12h: Bloco Banho de Mar a Fantasia – orla de Manguinhos
  • 15h às 19h: Bloco Jacarabeach – orla de Jacaraípe
  • 15h às 19h: Bloco da Nanda Marques – orla de Jacaraipe
  • 15h às 19h: Bloco Adrenalina – Castelândia
  • 15h às 19h: Bloco de Quem é esse Jegue – Av. Beira Mar, em Bicanga

  • Domingo (2 de março)
  • 15h às 19h: Bloco Adrenalina – Castelândia
  • 15h às 19h: Bloco de Quem é esse Jegue – Av. Beira Mar, em Bicanga
  • 15h as 19h: Bloco Chega de Bagaça – Praça da praia de Carapebus
  • 15h às 19h: Bloco Boca de 15 – Castelândia
  • 15h às 19h: Bloco de Cidade Continental

  • Segunda-feira (3 de março)
  • 15h às 19h: Bloco Adrenalina – Castelândia
  • 15h às 19h: Bloco Carapiranha – Praia de Carapebus

  • Terça-feira (4 de março)
  • 15h às 19h: Bloco das Piranhas
  • 15h às 19h: Bloco Carapiranha – Praia de Carapebus
  • 15h às 19h: Bloco Adrenalina – Castelândia

CARIACICA

Bloco Seu Boneco desfila pelas ruas de Cariacica durante o carnaval oficial
Bloco Seu Boneco desfila pelas ruas de Cariacica durante o carnaval oficial Crédito: Jackeline Gomes/PMC
  • Quinta-feira – 27 de fevereiro
  • Bloco Piradinho
  • Concentração: Estacionamento do HEAC, na descida da Alameda Élcio Álvares, em Tucum

  • Sábado – 08 de março
  • Bloco Tá Lelé Tá Maluco
  • Concentração: Saída da Rua Clara Nunes, em Padre Gabriel

  • Bloco Lambe Sal
  • Concentração: Rua Vila Velha, em Nova Brasília

  • Domingo – 09 de março
  • Bloco das Virgens
  • Concentração: Rua Vicente Santório Fanni, em Piranema

  • Bloco Eva e Adão
  • Concentração: Rua Santa Alice, em Jardim Campo Grande

  • Sábado – 15 de março
  • Bloco Haja Coração
  • Concentração: Avenida Amazonas, em São Benedito

  • Domingo – 16 de março
  • Bloco do GM
  • Concentração: Rua Blumenau, em Bela Vista

  • Bloco do Seu Boneco
  • Concentração: Distribuidora do Léo, em Santa Luzia

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GUARAPARI

  • BLOCOS NA AVENIDA JOAQUIM DA SILVA LIMA - CENTRO

  • SÁBADO (1º de março)
  • Bloco Vai na Fé: 17h
  • Bloco Misses: 19h
  • Bloco Beleza Negra: 20h
  • Bloco Central: 21h
  • Bloco Olaria 2000: 22h
  • Bloco Sururu: 23h
  • Bloco Papadefus: 0h

  • DOMINGO (02 de março)
  • Bloco Papinha: 16h
  • Bloco Rama: 20h
  • Bloco Turma do Funil: 21h
  • Bloco Amigos da Fonte: 22h
  • Escola de Samba Guarapari Imperial: 23h
  • Escola de Samba Acadêmicos JK: 0h30

  • SEGUNDA (03 de março)
  • Bloco Vai na Fé: 18h
  • Bloco Turma do Funil: 20h
  • Bloco Olaria 2000: 21h
  • Escola de Samba Olaria Olariô: 23h
  • Escola de Samba Juventude Muquiçaba: 0h30

  • TERÇA-FEIRA (04 de março)
  • Bloco Papinha: 16h
  • Bloco Misses: 19h
  • Bloco Central: 20h
  • Bloco Rama: 21h
  • Bloco Amigos da Fonte: 22h
  • Bloco Sururu: 23h
  • Bloco Papadefus: 00h

  • BLOCOS DE RUA NOS BAIRROS

  • Sexta-feira (28 de fevereiro)
  • Bloco Congo - Praia do Morro: 19h30 às 21h
  • Bloco Dule - Praia Dule: 15h às 22h
  • Bloco Funil - Hotel Coronado, passando pela Praça do Bradesco, Rua Mercedes Costa Pimentel, subindo pela Avenida Joaquim da Silva Leite, retornando à Praça do Coronado: 19h

  • Sábado (1º de março)
  • Bloco das Montanhas - Buenos Aires: 17h às 22h
  • Bloco Amigos da Enseada - Praia de Bacutia e Peracanga: 15h às 19h
  • Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
  • Bloco Xapuri - Guilherme - Perocão: 16h às 20h
  • Bloco de Carnaval do Mex - Praia do Morro: 20h às 22h
  • Bloco Dule - Praia Dule: 15h às 22h
  • Bloco Resenha dos Amigos - Una: 18h às 23h
  • Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
  • Bloco do Alair - Bacutia e Peracanga: 20h às 23h
  • Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h
  • Banda de Axé (Trio) - Santa Monica: 20h às 23h

  • Domingo (02 de março)
  • Bloco Aero Bloco - Aeroporto (Rua José Ktoling): 17h às 23h
  • Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
  • Bloco das Piranhas - Perocão: 17h às 22h
  • Bloco Nóis Num Liga - Praia de Bacutia e Peracanga: 16h30 às 20h30
  • Bloco Concentra Mais Não Sai - Praia do Morro: 20h às 22h
  • Bloco The Cow - Praia do Morro: 18h às 21h
  • Bloco Dule - Praia Dule: 15h às 22h
  • Bloco Pirata's - Santa Monica: 16h às 21h
  • Bloco Resenha dos Amigos - Una: 18h às 23h
  • Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
  • Bloco Paredão do Índio - Bela Vista: 18h às 23h
  • Bloco Pé de Cana - Kubitschek: 17h às 22h
  • Bloco Esporte é Vida - Prainha São Pedro: 19h às 21h
  • Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa: 15h às 20h
  • Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h

  • Segunda-feira (03 de março)
  • Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
  • Bloco dos Pescadores - Perocão: 16h às 21h
  • Bloco Nóis Num Liga - Praia de Bacutia e Peracanga: 16h30 às 20h30
  • Bloco de Carnaval do Mex - Praia do Morro: 20h às 22h
  • Bloco Caranguejo Valente - Santa Monica: 17h às 22h
  • Bloco Superpoderosas - Setiba: 17h às 22h
  • Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
  • Bloco Paredão do Índio - Bela Vista: 17h às 23h
  • Bloco Esporte é Vida - Prainha São Pedro: 19h às 21h
  • Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa: 15h às 20h
  • Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h
  • Bloco Papadefus - Praia do Morro: 16h às 20h

  • TERÇA-FEIRA (04 de março)
  • Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
  • Bloco dos Pescadores - Perocão: 16h às 21h
  • Bloco Concentra Mais Não Sai - Praia do Morro: 20h às 22h
  • Bloco Pirata's - Santa Monica: 16h às 21h
  • Bloco Cuzcuz - Setiba: 15h30 às 19h
  • Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
  • Bloco do Alair - Praia de Bacutia e Peracanga: 18h30 às 22h
  • Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa: 15h às 20h
  • Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h
uase 40 blocos vão animar o 'Carnapari', em Guarapari
'Carnapari', em Guarapari Crédito: Prefeitura de Guarapari

ANCHIETA

  • Anchieta Sede

  • Sexta - 28 de fevereiro
  • 08h – Bloco Da Saúde (Praça São Pedro)
  • 18h – Carnaval Da Pessoa Idosa (Centro Social Da Pessoa Idosa)
  • 22h - Show Com Alan Venturin

  • Sábado - 1º de março
  • 18h - Matinê (Praia Central)
  • 18h – Bloco Puxadinho (Praça Dos Imigrantes)
  • 18h – Bloco Kepanagode (Campo De Anchieta)
  • 19h – Bloco Pega Lavado (Campo De Anchieta)
  • 19h30 – Bloco Na Mão Do Palhaço (Praia Central)
  • 20h – Bloco Kulto Paraguai (Em Frente À Banca De Revista)
  • 22h - Show Com Mika Lahass
  • 00h - Show Com Matheus Emis

  • Domingo - 02 de março
  • 17h - Concentração Do Bloco Das Bichas (Rotatória Do Cantagalo)
  • 20h30 - Saída Do Bloco Das Bichas
  • 21h - Bloco Jaraguá (Casa Da Cultura)
  • 22h - Banda Tropical Brasil
  • 0h - Banda Neon 027

  • Segunda - 03 de março
  • 18h – Bloco Kepanagode (Campo De Anchieta)
  • 19h – Bloco Hot Folia (Canta Galo)
  • 20h – Bloco Kulto Paraguai (Em Frente À Banca De Revista)
  • 22h - Show Com Talyta Salucci
  • 0h - Banda Pele Morena

  • Terça - 04 de março
  • 19h - Matinê (Praça São Pedro)
  • 21h - Bloco Jaraguá (Casa Da Cultura)
  • 22h - Banda Capricho
  • 0h - Banda Agitaê

  • Iriri

  • Sexta - 28 de fevereiro
  • 22h - Show Com Wavilla

  • Sábado - 01/03
  • 13h30 – Banda De Marchinha Paz E Amor (Orla Da Costa Azul)
  • 19h – Bloco Do Piru
  • 21h – Show Com Grupo Koisa Nossa
  • 0h – Banda Pele Morena

  • Domingo - 02 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Maestro Mauro (Orla Da Areia Preta)
  • 16h30 – Matinê (Iriri Praia Clube)
  • 17h – Acadêmicos De Iriri
  • 21h – Show Com Talyta Salucci
  • 0h – Banda Cheiro Da Cor

  • Segunda - 03 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Atrito Musical (Orla Da Costa Azul)
  • 19h – Bloco Do Piru
  • 21h – Show Com Grupo Sangue Bom
  • 0h – Banda Neon 027

  • Terça - 04 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Maestro Mauro (Orla Da Areia Preta)
  • 18h – Show Com Davila Leal
  • 21h – Show Com Thiarlis E Melina
  • 0h – Banda Tomaê

  • Castelhanos

  • Sábado - 1º de março
  • 11h – Bloco Bafo Do Gato (Início Da Orla)
  • 13h30 – Banda De Marchinha Folia De Amor
  • 15h30 – Acadêmicos De Iriri
  • 19h – Show Com Rebeka Monteiro

  • Domingo - 2 de março
  • 11h – Bloco Fogo No Barquinho (Quiosque Do Pitanga)
  • 13h30 – Banda De Marchinha Atrito Musical
  • 13h30 – Bloco Na Mão Do Palhaço (Final Da Praia)
  • 16h – Banda Cheiro Da Cor
  • 19h – Show Com Flesh Martins

  • Segunda - 03 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Ama
  • 14h - Bloco Pega Lavado (Final Da Praia)
  • 16h – Matinê
  • 19h – Show Com Musical Prateado

  • Terça - 04 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Paz E Amor
  • 16h – Banda Tropical Brasil
  • 19h – Show Com Pedro E Luan

  • Ubu

  • Sábado - 1º de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Atrito Musical
  • 17h30 – Bloco Uburro Elétrico
  • 20h – Show Com Tropical Brasil
  • 23h – Show Com Banda Tomaê  

  • Domingo - 2 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Ama
  • 15h – Bloco Sambacu
  • 16h30 - Bloco Urubu
  • 20h – Show Com Gabriel Sabadim
  • 23h – Show Com Banda Uau

  • Segunda - 3 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Folia De Amor
  • 17h30 – Bloco Uburro Elétrico
  • 20h – Show Com Rinnah E Banda
  • 23h – Banda Capricho

  • Terça - 4 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Atrito Musical
  • 16h – Bloco Sambakids
  • 17h – Bloco Ubuteco
  • 20h – Show Com Bia Garcia
  • 23h – Show Com Mika Lahass

  • Praia Do Coqueiro

  • Sábado - 1º de fevereiro
  • 13h30 – Banda De Marchinha Ama
  • Domingo - 2 de março
  • 13h30 - Banda De Marchinha Reviver O Carnaval
  • Segunda - 3 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Paz E Amor

  • Praia De Inhaúma

  • Sábado - 1º de março
  • 13h30 - Banda De Marchinha Reviver O Carnaval

  • Domingo - 2 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Folia De Amor

  • Terça - 4 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Ama

  • Alto Pongal
  • Terça - 4 de março
  • 16h – Bloco Marui Bebo

PIÚMA

Durval Lelys vai se apresentar no carnaval de Piúma
Durval Lelys vai se apresentar no carnaval de Piúma Crédito: Rubens Cavallari / Folhapress
  • Sexta-feira – 28 de fevereiro
  • Fórum x Ilha do Gambá
  • 09h00 – Recepção dos turistas na Ponte Marchinha
  • 16h00 – Bloco da Melhor Idade do Cras (Av. Maria Gonçalves Marvila)
  • 20h00 – Bloco Limão Rosa
  • Palco Praça Dona Carmen
  • 20h00 – Banda Auge
  • 22h30 – Rinnah

  • Sábado – 1º de março
  • Praia do Portinho: 10h – Marchinha
  • Ruas do Centro: 16h – Bloco As Meninas
  • Rua Principal Centro: 20h – Bloco do Mé com Leandro Berola
  • Trio Elétrico (Saída do Restaurante D’Angelis): 17h – Fernanda Pádua
  • Praça Dona Carmen: 20h – Matheus Emis / 22h30 – Charles Vicentin

  • Domingo – 2 de março
  • Praia do Portinho: 10h – Marchinhas / 17h – Bloco As Meninas
  • Rua Principal Centro: 20h – Bloco do Mé com Leandro Berola / Trio Elétrico (Saída do Praiô Beach Bar)
  • 17h – Banda MC6
  • Praça Dona Carmen
  • Intervalos: DJ
  • 20h00 – Ed Parango
  • 22h30 – Grupo Pele Morena

  • Segunda-feira – 3 de março
  • Praia do Portinho: 10h – Marchinha
  • Praia de Itaputanga: 16h – Marchinha (Concentração Quiosque 36/37)
  • Rua Principal Centro: 19h – Bloco do Mé com Leandro Berola
  • Trio Elétrico (Saída do Restaurante D’Angelis): 17h – Beto Kauê
  • Praça Dona Carmen: 20h – Banda Abadart / 22h – Banda Swing Battifun

  • Terça-feira – 4 de março
  • Praia do Portinho: 10h – Marchinha
  • Praia de Itaputanga: 16h – Marchinha (Concentração Quiosque 36/37)
  • Rua Principal Centro: 19h – Bloco do Mé com Leandro Berola
  • Trio Elétrico (Saída do Praiô Beach Bar): 17h – Katrina
  • Praça Dona Carmen: 20h – Simplicidade do Samba / 22h – Banda KS10

  • Sexta-feira – 7 de março
  • Trio Elétrico (Saída do Restaurante D’Angelis): 17h – Reinaldinho
  • Palco Praça Dona Carmen: 20h30 – Banda Cheiro da Cor

  • Sábado – 8 de março
  • Trio Elétrico (Saída do Praiô Beach Bar): 17h – Durval Lelys
  • Palco Praça Dona Carmen: 20h30 – Flavinha Mendonça

  • Domingo – 9 de março
  • 19h00 – Bloco Morto Vivo (Banda de Marchinha – Saída do Quiosque 01)

MARATAÍZES

Imagem Edicase Brasil
Carnaval 2025 Crédito: Kleber Cordeiro | Shutterstock
  • Sexta-feira – 28 de fevereiro

  • Bloco Alegria de Viver CCR (17h - 19h)
  • Concentração: Ao lado do Mercadão Infantil
  • Chegada: Centro de Convivência Renascer

  • Sábado – 1º de março

  • Blocão de Carnaval PET – Praça em frente ao Presídio Lanches (permanecerá na praça)
  • Bloco Vaca Atolada (17h - 19h)
  • Saída e chegada: Lagoa Funda Deck

  • Bloco Rua Primeiro Desmaio (17h - 19h)
  • Saída: Rua Primeiro de Maio
  • Chegada: Calçadão em frente à Distribuidora

  • Bloco Píer Folia (18h - 20h)
  • Saída: Bar Píer 2
  • Percurso: Praça Central – Retorno ao Píer 2

  • Bloco Abacaxi Maratimba (18h - 20h)
  • Saída: Câmara dos Vereadores
  • Chegada: Praia Central

  • Bloco Gospel Dance com a Gente (20h - 21h15)
  • Saída: Câmara dos Vereadores
  • Chegada: Feira do Artesão

  • Bloco Calçada da Fama (22h - 00h)
  • Saída: Atrás do Supermercado Econômico
  • Chegada: Distribuidora Zero Grau

  • Domingo – 2 de março

  • Bloco Laje da Preta (17h - 19h)
  • Saída: Próximo ao Sal e Mel
  • Chegada: Rodoviária Xodó

  • Bloco Flamarata (18h30 - 20h30)
  • Saída: Ao lado do Praia Hotel
  • Chegada: Presídio Lanches

  • Bloco Du Oi (17h - 19h)
  • Percurso: Praça atrás da Cia do Peixe até a Praia Central

  • Bloco Galera do Trapiche (20h - 22h)
  • Saída: Em frente à Cia do Peixe
  • Chegada: Praça Central

  • Bloco V.V.V. (22h - 0h)
  • Saída: Casa Rosa
  • Chegada: Praça da Barra em frente à Caixa Econômica

  • Segunda-feira – 3 de março

  • Bloco Pecado é Não Brincar (17h - 20h30)
  • Saída: Quadra de Lagoa Dantas
  • Chegada: Igreja Católica Lagoa Dantas

  • Bloco Rua Primeiro Desmaio (17h - 19h)
  • Blockids (17h30 - 20h)
  • Saída: Praça em frente ao Praia Hotel
  • Chegada: Praça Central

  • Bloco Santa Rita Vai Quem Quer (19h - 21h)
  • Saída: Câmara dos Vereadores
  • Chegada: Praia Central

  • Bloco Boi Olá (19h30 - 21h30)
  • Saída: Atrás do Supermercado Navio
  • Chegada: Praia Central

  • Bloco das Piranhas Bairro Santa Teresa (20h - 22h)
  • Saída: Em frente ao Bar do Beto
  • Chegada: Praça Central

  • Terça-feira – 4 de março

  • Bloco Bote Fé (16h30 - 20h)
  • Saída: Igreja Matriz Central
  • Percurso: Centro – Retorno à Matriz

  • Bloco das Piranhas (17h - 20h)
  • Saída: Barra (Matel)
  • Chegada: Praça da Barra (em frente à Caixa Econômica)

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SANTA LEOPOLDINA

  • Sexta-feira 28 de fevereiro
  • 19 horas: Abertura Oficial do Carnaval (Pátio de Festas)
  • 19h30 às 23h: Carnaval de rua com a Banda Show Leopoldinense (saída do Pátio de Festas)
  • 23h às 02h: Banda Sob Controle (Pátio de Festas)

  • Sábado 1º de março
  • 16h às 20h: Carnaval de rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense (ruas da cidade)
  • 20h às 23h30: Carnaval de rua com Banda Show Leopoldinense e bonecos gigantes
  • 23h30 às 2h: Banda Flavinha Mendonça (Pátio de Festas)

  • Domingo 2 de março
  • 16h às 170: Bloquinho Kids Leopoldinense com a Banda de Marchinhas Leopoldinense ( Praça da Independência)
  • 17h às 20h: Carnaval de rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense (ruas da cidade)
  • 20h às 22h: Carnaval de rua com Banda Show Leopoldinense e desfile dos bonecos gigantes
  • 22h às 23h: Concurso das Rainha e Princesas do Carnaval, com apresentação do Grupo Brasil Tambores (Pátio de Festas)
  • 23h às 02h: Banda Nana Nunes (Pátio de Festas)

  • Segunda-feira 3 de março
  • 16h às 17h30: Bloquinho kids leopoldinense com a Banda de Marchinhas Leopoldinense (Praça da Independência)
  • 17h30 às 19h30: Carnaval de rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense (Ruas da cidade)
  • 19h30 às 23h: Carnaval de rua com a Banda Show Leopoldinense e desfile dos bonecos gigantes
  • 23h às 2h: Banda Di Maré (Pátio de Festas)

  • Terça-feira 4 de março
  • 16h30 às 19h30: Carnaval Banda de rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
  • 19h30 às 23h: Carnaval com a Banda Show Leopoldinense
  • 23h às 2h: Banda Regional da Nair (Pátio de Festas)

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