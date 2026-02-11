Confira as interdições

Trânsito no Centro de Vitória será alterado para desfile de blocos no Carnaval

Diversas ruas e avenidas da região serão fechadas entre o próximo sábado (14) e até a terça-feira de Carnaval (17); veja as mudanças

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 16:49

Diversas ruas e avenidas do Centro de Vitória serão fechadas para receber os blocos de rua durante o Carnaval Crédito: Vitor Jubini

O Carnaval já está pertinho de começar e, por conta disso, diversas ruas e avenidas do Centro de Vitória estarão interditadas para a circulação dos blocos, entre o próximo sábado (14) e a terça-feira de Carnaval (17). A Guarda Municipal informou quais pontos sofrerão alterações neste período, confira:

Avenida Beira-Mar

A Avenida Beira-Mar — ponto principal da concentração dos blocos — será interditada entre a Curva do Saldanha e a Praça Oito (nas proximidades do Porto de Vitória), do sábado (14) até segunda-feira (16) das 7h às 0h. Os condutores que saem de Vila Velha ou Cariacica com destino à Capital capixaba deverão seguir pela Avenida Princesa Isabel. Já para quem vem da Serra ou Camburi, as vias liberadas para o fluxo de veículos são as Avenidas Princesa Isabel e Jerônimo Monteiro.

Circuito da Folia

O chamado Circuito da Folia também provocará mudanças no trânsito das vias da região, do sábado (14) até terça-feira (17) entre o Centro e o Sambão do Povo, em Mário Cypreste. A Avenida Getúlio Vargas será interditada temporariamente — somente quando o trio elétrico passar — no sábado (14), domingo (15) e segunda (16), a partir das 19h. Já na terça-feira (17), o circuito começará na Avenida Jerônimo Monteiro, próximo à lanchonete Garapa da Cidade.

No circuito, um trio elétrico sairá da Praça Oito e passará pela Avenida Getúlio Vargas para acessar a Avenida República. Além disso, os foliões tomarão conta das Avenidas Cleto Nunes, Marcos de Azevedo e Nair Azevedo Silva. O ponto final do percurso será o Sambão do Povo.

Rua Sete de Setembro

Na Rua Sete de Setembro — mais conhecida como Rua Sete — dois blocos irão desfilar:

Bloco Maluco Beleza: irá desfilar no domingo (15), com a via fechada das 7h às 15h;

Bloco Galinha Preta: irá desfilar na terça (17), com a rua fechada das 13h às 19h.

Por conta do fechamento da Rua Sete, as ruas Filomeno Ribeiro e Aristide Navarro estarão como mão dupla, sendo que ambas desembocam na Rua Uruguai.

Rua Barão de Monjardim

A Rua Barão de Monjardim será fechada próximo à Gruta da Onça, para receber o Bloco Amigos da Onça, das 7h às 15h de terça-feira (17).

Rua Maria Saraiva

Assim como a Rua Sete, a Rua Maria Saraiva será fechada das 13 às 19h de terça-feira (17), para receber o bloco Galinha Preta.

A Guarda Municipal informou que as ruas serão liberadas após a passagem dos foliões. Os agentes estarão na região para orientar os condutores e organizar o fluxo de veículos. A corporação ainda destacou que ônibus ou veículo por aplicativo são as melhores opções de transporte para quem deseja aproveitar o Carnaval do Centro.

