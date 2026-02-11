Guia da CNT

Os 10 trechos mais perigosos das BRs do ES que lideram em acidentes e mortes

Levantamento divulgado nesta semana lista pontos críticos em cidades da Grande Vitória e nas regiões Norte e Sul do Estado

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11:46

Trecho da BR 101 em Carapina apareceu na lista Crédito: Carlos Alberto Silva

Um guia da Confederação Nacional do Transporte (CNT) apontou quais foram os trechos com mais acidentes e mais mortes na BR 101 no Espírito Santo entre janeiro e dezembro de 2025. O levantamento, lançado nesta semana, lista pontos considerados críticos em municípios da Grande Vitória e das regiões Norte e Sul capixaba.

Os 10 trechos com mais acidentes na BR 101 do ES

Serra - entre os kms 260 e 270: 297 acidentes Cariacica e Viana - entre os kms 290 e 300: 200 acidentes Linhares - entre os kms 140 e 150: 188 acidentes

Serra e Cariacica - entre os kms 280 e 290: 143 acidentes

Serra - entre os kms 270 e 280: 130 acidentes

São Mateus - entre os kms 60 e 70: 88 acidentes

Serra - entre os kms 250 e 260: 70 acidentes

Linhares - entre os kms 150 e 160: 52 acidentes

Sooretama e Linhares - entre os kms 120 e 130: 48 acidentes

Pedro Canário e Pinheiros - entre os kms 10 e 20: 45 acidentes



Os 10 trechos com mais mortes na BR 101 do ES

Linhares - entre os kms 140 e 150: 7 mortes Linhares e Aracruz - entre os kms 160 e 170: 7 mortes

Cariacica e Viana - entre os kms 290 e 300: 7 mortes

Anchieta - entre os kms 350 e 360: 7 mortes

Serra - entre os kms 260 e 270: 6 mortes

Fundão e Serra - entre os kms 230 e 240: 5 mortes

Serra - entre os kms 270 e 280: 5 mortes

Viana, Vila Velha e Guarapari - entre os kms 310 e 320: 5 mortes

São Mateus e Jaguaré - entre os kms 90 e 100: 5 mortes

Aracruz - entre os kms 170 e 180: 4 mortes



Colisão é o acidente mais recorrente

Em 2025, foram registrados 2.642 acidentes nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. As ocorrências deixaram 3.294 feridos e 161 mortos — o equivalente a seis mortes a cada 100 acidentes. A colisão foi o tipo de acidente mais recorrente, representando 66,4% do total. Já a causa mais frequente foi reação tardia ou ineficiente do condutor, com 360 registros.

Segundo o levantamento, transitar na contramão foi a principal causa de mortes, com 29 ocorrências, o que representa 18% do total de óbitos.



O Guia CNT Viagem Segura reúne informações sobre o número, a natureza e as causas dos acidentes em rodovias federais, relacionando os dados ao panorama das condições das estradas, com base nos resultados da Pesquisa CNT de Rodovias 2025.

