Os 10 trechos mais perigosos das BRs do ES que lideram em acidentes e mortes

Um guia da Confederação Nacional do Transporte (CNT) apontou quais foram os trechos com mais acidentes e mais mortes na BR 101 no Espírito Santo entre janeiro e dezembro de 2025. O levantamento, lançado nesta semana, lista pontos considerados críticos em municípios da Grande Vitória e das regiões Norte e Sul capixaba.
Os 10 trechos com mais acidentes na BR 101 do ES
Os 10 trechos com mais mortes na BR 101 do ES
► Alguns trechos da Serra que aparecem no levantamento foram municipalizados em meados de dezembro. Saiba mais clicando aqui.
Em 2025, foram registrados 2.642 acidentes nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. As ocorrências deixaram 3.294 feridos e 161 mortos — o equivalente a seis mortes a cada 100 acidentes. A colisão foi o tipo de acidente mais recorrente, representando 66,4% do total. Já a causa mais frequente foi reação tardia ou ineficiente do condutor, com 360 registros.
Segundo o levantamento, transitar na contramão foi a principal causa de mortes, com 29 ocorrências, o que representa 18% do total de óbitos.
O Guia CNT Viagem Segura reúne informações sobre o número, a natureza e as causas dos acidentes em rodovias federais, relacionando os dados ao panorama das condições das estradas, com base nos resultados da Pesquisa CNT de Rodovias 2025.
