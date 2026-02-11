Acidente com carreta deixa motorista ferido na BR 101 em Rio Novo do Sul

Uma carreta que transportava produtos de uma rede de supermercados tombou na BR 101 em Rio Novo do Sul, na Região Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista estava desacordado quando recebeu socorro. Ele foi levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.