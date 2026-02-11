Raio-x das BRs: trecho do ES é o 6° do Brasil com mais acidentes

Home
Raio-x das BRs: trecho do ES é o 6º do Brasil com mais acidentes

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 10:16

BR 101
BR 101, sentido Serra, próximo da entrada para o Bairro Laranjeiras Crédito: Carlos Alberto Silva

O trecho entre os km 260 e 270 da BR 101, na Serra, no Espírito Santo, foi o sexto mais perigoso do Brasil em 2025. O dado é do Guia Viagem Segura, da Confederação Nacional do Transporte (CNT), lançado nesta semana. Segundo o levantamento, o intervalo entre esses quilômetros registrou 297 acidentes e seis mortes em 2025. 

Esse trecho da rodovia federal foi municipalizado em meados de dezembro e atualmente se chama Avenida Mestre Álvaro.

O ranking considera como mais perigosos os intervalos de 10 quilômetros das rodovias federais brasileiras com maior número de acidentes registrados entre janeiro e dezembro de 2025. Confira a lista:

  1. Santa Catarina - BR 101, entre os km 200 e 210: 575 acidentes
  2. São Paulo - BR 116, entre os km 220 e 230: 392 acidentes
  3. Santa Catarina - BR 101, entre os km 210 e 220: 341 acidentes
  4. São Paulo - BR 116, entre os km 210 e 220: 307 acidentes
  5. Rio de Janeiro - BR 116, entre os km 180 e 190: 300 acidentes
  6. Espírito Santo - BR 101, entre os km 260 e 270: 297 acidentes
  7. Minas Gerais - BR 381, entre os km 480 e 490: 280 acidentes
  8. Santa Catarina - BR 101, entre os km 130 e 140: 279 acidentes
  9. Rio de Janeiro - BR 116, entre os km 170 e 180: 273 acidentes
  10. Santa Catarina - BR 101, entre os km 190 e 200: 261 acidentes

Em 2025, foram registrados 72.476 acidentes nas rodovias federais brasileiras. As ocorrências resultaram em 6.040 mortes — o equivalente a oito óbitos a cada 100 acidentes. Ao todo, 83.490 pessoas ficaram feridas, leve ou gravemente.

A ausência de reação do condutor foi a principal causa de acidentes, com 11.456 registros (15,8% do total). Já a colisão foi o tipo mais recorrente, com 44.755 ocorrências (61,8% do total).

O Guia CNT Viagem Segura reúne informações sobre o número, a natureza e as causas dos acidentes em rodovias federais, relacionando os dados ao panorama das condições das estradas, com base nos resultados da Pesquisa CNT de Rodovias 2025.

