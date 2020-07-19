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Diversão garantida

Parque de Vitória terá cinema drive-in de graça; veja a programação

Sessões gratuitas serão transmitidas no Parque Botânico Vale, em Jardim Camburi, entre os dias 24 e 26 de julho. Ingressos são retirados por meio de inscrição na internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2020 às 13:00

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 13:00

Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo, Missão Impossível - Efeito Fallout e Pets: A Vida Secreta dos Bichos: filmes de cinema drive-in de graça em Vitória
Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo, Missão Impossível - Efeito Fallout e Pets: A Vida Secreta dos Bichos: filmes de cinema drive-in de graça em Vitória Crédito: Reprodução/Divulgação/Montagem A GAZETA
"Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo", "Missão Impossível - Efeito Fallout" e "Pets: A Vida Secreta dos Bichos" são só três dos filmes que vão ser exibidos de graça entre os dias 24 e 26 de julho no Parque Botânico Vale, em Jardim Camburi, Vitória.
A programação acontece pelo sistema de cinema drive-in, onde os visitantes assistem às cenas de dentro do próprio carro, e os ingressos para as sessões serão adquiridos pela internet. As inscrições começam nesta segunda (20) por meio do site vale.com/parquebotanicovitoria.
Durante os três dias de exibição, serão realizadas duas sessões diárias. A escolha do filme deve ser feita no ato da inscrição, que começa nesta segunda (20) e as vagas são limitadas. Mesmo sem custo, o público será convidado a contribuir com instituições sociais com doações que podem ser entregues durante a exibição dos títulos.

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Os filmes disponíveis são: "Pets: A Vida Secreta dos Bichos"," Missão: Impossível - Efeito Fallout"; "Bumblebee"; "Mamma Mia! La vamos nós de novo"; "Gato de Botas"; e "De repente uma Família". O aúdio será transmitido por meio de uma estação FM, que deverá ser sintonizada nos carros.
Foto mostra área do Parque Botânico da Vale, em Jardim Camburi, Vitória
Foto mostra área do Parque Botânico da Vale, em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Arquivo A GAZETA/Divulgação

SEGURANÇA

Independente das sessões, o parque continuará fechado para visitação em respeito à recomendação das autoridades de saúde de evitar aglomerações em meio à pandemia do coronavírus. O acesso ao drive-in será feito em um intervalo entre 10 minutos e 45 minutos antes do início de cada sessão. No local, o ingresso (impresso ou no celular) deverá ser apresentado junto de documento de identificação.
Os veículos serão organizados com dois metros de distância cada um e o acesso a banheiros será limitado. Além disso, só serão aceitos carros com até quatro pessoas e com máscara. Não haverá comercialização de alimentos no local.

PROGRAMAÇÃO

  • 24 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)
  • 17h30: Pets: A Vida Secreta dos Bichos
  • Classificação: Livre - Duração: 1h27. Dublado

  • 20h30: Missão: Impossível - Efeito Fallout
  • Classificação: 14 anos - Duração: 1h47. Dublado

  • 25 DE JULHO (SÁBADO)
  • 17h30: Bumblebee
  • Classificação: 10 anos - Duração: 1h14. Dublado

  • 20h30: Mamma Mia! La vamos nós de novo
  • Classificação: 10 anos - Duração: 1h54. Dublado

  • 26 DE JULHO (DOMINGO)
  • 17h30: Gato de Botas
  • Classificação: Livre - Duração: 1h30. Dublado

  • 20h30: De repente uma Família
  • Classificação: 12 anos - Duração: 1h58. Dublado

SERVIÇO

  • Cinema Drive-in no Parque Botânico Vale
  • Quando: de 24 a 26 de julho, em horários pré-definidos
  • Onde: Parque Botânico Vale - Av. dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória
  • Ingressos: validados por meio de inscrição, que será aberta nesta segunda (20) por meio do vale.com/parquebotanicovitoria

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