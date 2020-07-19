Parque de Vitória terá cinema drive-in de graça; veja a programação

"Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo", "Missão Impossível - Efeito Fallout" e "Pets: A Vida Secreta dos Bichos" são só três dos filmes que vão ser exibidos de graça entre os dias 24 e 26 de julho no Parque Botânico Vale, em Jardim Camburi, Vitória.
A programação acontece pelo sistema de cinema drive-in, onde os visitantes assistem às cenas de dentro do próprio carro, e os ingressos para as sessões serão adquiridos pela internet. As inscrições começam nesta segunda (20) por meio do site vale.com/parquebotanicovitoria.
Durante os três dias de exibição, serão realizadas duas sessões diárias. A escolha do filme deve ser feita no ato da inscrição, que começa nesta segunda (20) e as vagas são limitadas. Mesmo sem custo, o público será convidado a contribuir com instituições sociais com doações que podem ser entregues durante a exibição dos títulos.
Os filmes disponíveis são: "Pets: A Vida Secreta dos Bichos"," Missão: Impossível - Efeito Fallout"; "Bumblebee"; "Mamma Mia! La vamos nós de novo"; "Gato de Botas"; e "De repente uma Família". O aúdio será transmitido por meio de uma estação FM, que deverá ser sintonizada nos carros.
SEGURANÇA
Independente das sessões, o parque continuará fechado para visitação em respeito à recomendação das autoridades de saúde de evitar aglomerações em meio à pandemia do coronavírus. O acesso ao drive-in será feito em um intervalo entre 10 minutos e 45 minutos antes do início de cada sessão. No local, o ingresso (impresso ou no celular) deverá ser apresentado junto de documento de identificação.
Os veículos serão organizados com dois metros de distância cada um e o acesso a banheiros será limitado. Além disso, só serão aceitos carros com até quatro pessoas e com máscara. Não haverá comercialização de alimentos no local.
PROGRAMAÇÃO
- 24 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)
- 17h30: Pets: A Vida Secreta dos Bichos
- Classificação: Livre - Duração: 1h27. Dublado
- 20h30: Missão: Impossível - Efeito Fallout
- Classificação: 14 anos - Duração: 1h47. Dublado
- 25 DE JULHO (SÁBADO)
- 17h30: Bumblebee
- Classificação: 10 anos - Duração: 1h14. Dublado
- 20h30: Mamma Mia! La vamos nós de novo
- Classificação: 10 anos - Duração: 1h54. Dublado
- 26 DE JULHO (DOMINGO)
- 17h30: Gato de Botas
- Classificação: Livre - Duração: 1h30. Dublado
- 20h30: De repente uma Família
- Classificação: 12 anos - Duração: 1h58. Dublado
SERVIÇO
- Cinema Drive-in no Parque Botânico Vale
- Quando: de 24 a 26 de julho, em horários pré-definidos
- Onde: Parque Botânico Vale - Av. dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória
- Ingressos: validados por meio de inscrição, que será aberta nesta segunda (20) por meio do vale.com/parquebotanicovitoria