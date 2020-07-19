Parque de Vitória terá cinema drive-in de graça; veja a programação

Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo, Missão Impossível - Efeito Fallout e Pets: A Vida Secreta dos Bichos: filmes de cinema drive-in de graça em Vitória Crédito: Reprodução/Divulgação/Montagem A GAZETA

"Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo", "Missão Impossível - Efeito Fallout" e "Pets: A Vida Secreta dos Bichos" são só três dos filmes que vão ser exibidos de graça entre os dias 24 e 26 de julho no Parque Botânico Vale, em Jardim Camburi, Vitória.

A programação acontece pelo sistema de cinema drive-in , onde os visitantes assistem às cenas de dentro do próprio carro, e os ingressos para as sessões serão adquiridos pela internet. As inscrições começam nesta segunda (20) por meio do site vale.com/parquebotanicovitoria

Durante os três dias de exibição, serão realizadas duas sessões diárias. A escolha do filme deve ser feita no ato da inscrição, que começa nesta segunda (20) e as vagas são limitadas. Mesmo sem custo, o público será convidado a contribuir com instituições sociais com doações que podem ser entregues durante a exibição dos títulos.

Os filmes disponíveis são: "Pets: A Vida Secreta dos Bichos"," Missão: Impossível - Efeito Fallout"; "Bumblebee"; "Mamma Mia! La vamos nós de novo"; "Gato de Botas"; e "De repente uma Família". O aúdio será transmitido por meio de uma estação FM, que deverá ser sintonizada nos carros.

Foto mostra área do Parque Botânico da Vale, em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Arquivo A GAZETA/Divulgação

SEGURANÇA

Independente das sessões, o parque continuará fechado para visitação em respeito à recomendação das autoridades de saúde de evitar aglomerações em meio à pandemia do coronavírus . O acesso ao drive-in será feito em um intervalo entre 10 minutos e 45 minutos antes do início de cada sessão. No local, o ingresso (impresso ou no celular) deverá ser apresentado junto de documento de identificação.

Os veículos serão organizados com dois metros de distância cada um e o acesso a banheiros será limitado. Além disso, só serão aceitos carros com até quatro pessoas e com máscara. Não haverá comercialização de alimentos no local.

PROGRAMAÇÃO

24 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)

17h30: Pets: A Vida Secreta dos Bichos



Classificação: Livre - Duração: 1h27. Dublado





20h30: Missão: Impossível - Efeito Fallout



Classificação: 14 anos - Duração: 1h47. Dublado





25 DE JULHO (SÁBADO)



17h30: Bumblebee



Classificação: 10 anos - Duração: 1h14. Dublado





20h30: Mamma Mia! La vamos nós de novo



Classificação: 10 anos - Duração: 1h54. Dublado





26 DE JULHO (DOMINGO)



17h30: Gato de Botas



Classificação: Livre - Duração: 1h30. Dublado





20h30: De repente uma Família



Classificação: 12 anos - Duração: 1h58. Dublado

SERVIÇO