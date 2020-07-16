Litoral FM recebe inscrições para novos talentos da música até o dia 24

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Se você tem talento para a música e procura uma oportunidade para brilhar, eis a sua chance. A rádio Litoral FM (102,3) apresenta o " Palco Litoral ", que promete ajudar quem ainda não tem um trabalho lançado.

Assim, músicos amadores residentes no Espírito Santo e que tenham 18 anos ou mais podem se inscrever até o dia 24 de julho. Basta acessar o site da rádio e fazer a inscrição

"Os participantes não podem ter gravado nenhum disco ou mesmo feito sucesso cantando na noite. Queremos alguém que movimente as comunidades e que ainda não teve a chance de divulgar o seu trabalho", explica Renan Faé, gerente do sistema de rádios da Rede Gazeta.

Além do cadastro , os cantores devem gravar um vídeo de, no mínimo, um minuto de duração contando com uma breve apresentação e interpretando uma música, que pode ser de repertório próprio ou mesmo em qualquer idioma. Uma dica: capriche, pois o material será decisivo para você seguir na disputa.

Uma banca ficará responsável por escolher os dez melhores vídeos. Após isso, uma votação começa no site da Litoral, em que os três mais votados passam para a próxima fase.

"Depois disso, os escolhidos voltam para mais uma enquete. Os finalistas ainda participarão de um programa na TV Gazeta, quando o vencedor será anunciado. Além de talento, o cantor precisa mostrar que consegue mobilizar as redes sociais, angariando votos", acredita Faé.

PREMIAÇÃO

O eleito ganhará a gravação de uma música em estúdio profissional, que será tocada na programação diária da emissora. Além disso, ainda levará a gravação de um videoclipe, com trechos sendo vinculados na TV Gazeta.

"O vitorioso ainda vai receber um disco, com a gravação de oito músicas, numa parceira com o Bravo Estúdio. O espaço também oferece um contrato de 18 meses de consultoria, no intuito de deslanchar o intérprete no mundo da música", enumera o gerente.