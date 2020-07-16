Miss Brasil vai para o streaming e representante será anunciada em agosto

A coroação da Miss Minas Gerais 2019, Júlia Horta, no Miss Brasil 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @omundomissbr

O Brasil não só vai concorrer ao Miss Universo 2020 como já tem a sua candidata escolhida desde o último dia 8. O anúncio da campeã deve ocorrer no mês de agosto, podendo ter transmissão ao vivo pela nova plataforma oficial do concurso: a SoulTV, canal online no estilo Guigo TV , que será lançada no mesmo mês.

A representante escolhida pela comissão já foi avisada e "ficou superfeliz", nas palavras de Macêdo. Assim que for anunciada publicamente, como é de praxe, vai mirar na preparação do Miss Universo 2020, que deve acontecer em dezembro deste ano ou janeiro de 2021, como confidencia o missólogo.

"Esperamos normalidade até lá. Por outro lado, os grandes centros turísticos podem querer se mostrar com o concurso em meio ao surto da Covid, então pode ser que seja antes. No contrato, pedem que a indicação seja até agosto", justifica.

A Miss Brasil 2019, Júlia Horta, de Minas Gerais Crédito: Reprodução/Instagram @colombiamissesde

SOULTV

Trata-se de empresário gaúcho que é economista, engenheiro e investidor da plataforma gratuita SoulTV - a Web TV que, agora, transmitirá os concursos de beleza. O projeto é promover programas que podem ser vistos no mundo todo sobre temas de beauté e trazer as misses para ocuparem cargo de apresentadoras das atrações fashion.

A ideia é que o conteúdo do canal tenha, além dos processos de seleção estaduais e municipais, programas que vão trazer o dia a dia de misses antigas e também terá espaço para concursos internacionais.

O empresário Winston Ling Crédito: Reprodução/Instagram @u_missbrasil

No Brasil, a plataforma de TV interativa pretende operar nos televisores da LG, a partir de agosto; e da Samsung, a partir de setembro, mesmo mês em que passa a transmitir, sem custo, para quem quiser acessá-la pelo celular via aplicativo.

A nova miss, que deve será revelada em breve, é uma das primeiras que deve estrear na telinha da SoulTV com programa inédito sobre concursos. "Procuramos a embaixadora da boa vontade. Que leve mensagem de paz pelo mundo, mensagem de otimismo que é ainda mais importante agora. Tem que falar bem, ser inteligente, ter oratória impecável... Ser bonita e ter corpo bonito é redundância, afinal o concurso é de beleza", fala Roberto, em entrevista ao Divirta-se, entregando o que foi levado em conta na seleção do início do mês.

"Aquela história de a miss ser bonequinha para enfeitar evento já passou" Roberto Macêdo - Missólogo e coordenador do Miss Brasil

MISS ESTADUAL

Enquanto a Miss Brasil 2020 estiver se preparando para a etapa mundial, Macêdo e Ling - que participa ativamente de todos os passos do concurso - enfrentarão outro desafio: o de organizar as direções estaduais do Miss Brasil. Toda a estrutura montada pela franquia Be Emotion, da antiga detentora Polishop, continua ativa e alguns dos coordenadores já manifestaram vontade de permanecer no cargo.

Exemplo disso é a primeira-dama de Cariacica, Nabila Furtado , que é a atual coordenadora do concurso realizado no Espírito Santo. A reportagem apurou que ela e Macêdo já até tiveram um primeiro contato e que ele gostou da capixaba, que também já esteve "do outro lado" e ostenta as faixas e coroas de Miss Cariacica 2009, Miss Simpatia ES 2010, Musa do Brasil 2013 e Miss ES Intercontinental 2016.

"Gostei muito da Nabila. Tive um primeiro contato com ela, conversamos. O grupo pretende continuar fazendo o Miss Espírito Santo. Falei com ela que ainda não estamos tratando disso, mas que é ótimo saber. Na época certa, vamos entrar em contato", confirma.

Nabila avalia que as mudanças na coordenação nacional podem ser positivas e enxerga no concurso novas oportunidades para a beleza capixaba. "Todas as capixabas que já foram escolhidas, a rigor, têm chance. A gente nem chegou a fazer nenhum movimento neste ano por contratos que faltavam ser ajustados e pela questão da pandemia. Mas vamos ver como será", opina.