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Aos 24 anos

Miss Brasil 2019 é de Minas Gerais: "Eu fui eu mesma"

Júlia Horta tem 24 anos, é natural de Juiz de Fora, é jornalista e vai concorrer ao Miss Universo 2019

Publicado em 10 de Março de 2019 às 12:01

Publicado em 

10 mar 2019 às 12:01
Crédito: William Volcov/Reprodução/Instagram @williamvolcov
A mineira Júlia Horta, de 24 anos, é a nova Miss Brasil. Natural de Juiz de Fora, ela é jornalista, apresentadora e futura representante do País no Miss Universo.
Júlia recebeu a coroa da Miss Brasil 2018, a amazonense Mayra Dias.
A disputa, que aconteceu na noite do sábado, 9, na cidade São Paulo, teve como segunda colocada a modelo Luana Lobo, também de 24 anos, representante do Ceará.
Eu fui eu mesma
Júlia Horta, Miss Brasil 2019, em entrevista à Folha
Já o terceiro lugar é de São Paulo, que foi representado pela modelo e estudante Bianca Lopes, de 22 anos.
Top 10 Miss Brasil 2019
Lorena Alencar, Miss Amazonas
Luana Lobo, Miss Ceará
Thainá Castro, Miss Espírito Santo
Júlia Horta, Miss Minas Gerais
Patrícia Marafon, Miss Santa Catarina
Dagmara Landim, Miss Piauí
Bianca Scheren, Miss Rio Grande do Sul
Bianca Lopes, Miss São Paulo
Erika Fontes, Miss Rio Grande do Norte
Alessandra Almeida, Miss Tocantins
Top 5 Miss Brasil 2019
Luana Lobo, Miss Ceará
Bianca Scheren, Miss Rio Grande do Sul
Bianca Lopes, Miss São Paulo
Erika Fontes, Miss Rio Grande do Norte
Júlia Horta, Miss Minas Gerais

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