Miss Brasil 2019 é de Minas Gerais: "Eu fui eu mesma"

Crédito: William Volcov/Reprodução/Instagram @williamvolcov

A mineira Júlia Horta, de 24 anos, é a nova Miss Brasil. Natural de Juiz de Fora, ela é jornalista, apresentadora e futura representante do País no Miss Universo.

Júlia recebeu a coroa da Miss Brasil 2018, a amazonense Mayra Dias.

A disputa, que aconteceu na noite do sábado, 9, na cidade São Paulo, teve como segunda colocada a modelo Luana Lobo, também de 24 anos, representante do Ceará.

Eu fui eu mesma Júlia Horta, Miss Brasil 2019, em entrevista à Folha

Já o terceiro lugar é de São Paulo, que foi representado pela modelo e estudante Bianca Lopes, de 22 anos.

Top 10 Miss Brasil 2019

Lorena Alencar, Miss Amazonas

Luana Lobo, Miss Ceará

Thainá Castro, Miss Espírito Santo

Júlia Horta, Miss Minas Gerais

Patrícia Marafon, Miss Santa Catarina

Dagmara Landim, Miss Piauí

Bianca Scheren, Miss Rio Grande do Sul

Bianca Lopes, Miss São Paulo

Erika Fontes, Miss Rio Grande do Norte

Alessandra Almeida, Miss Tocantins

Top 5 Miss Brasil 2019

Luana Lobo, Miss Ceará

Bianca Scheren, Miss Rio Grande do Sul

Bianca Lopes, Miss São Paulo

Erika Fontes, Miss Rio Grande do Norte