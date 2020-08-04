Rossini Macedo, o Tonho dos Couros, é infectado por Covid: 'Terrível'

O humorista Rossini Macedo, criador do personagem Tonho dos Couros Crédito: Reprodução/Instagram @tonhodoscouros

Rossini Macedo , o humorista do Espírito Santo que ficou famoso por seu personagem Tonho dos Couros, contraiu a Covid-19 . Ele e o filho mais velho, Hugo De Rossi, e outros dois amigos com os quais tiveram contato testaram positivo para o novo coronavírus . Isolado em casa, o artista diz que sempre teve cuidado ao sair de casa e que os sintomas da doença são terríveis. O exame, do tipo swab, foi feito nesta segunda (3).

"Há uma semana estou com os sintomas e sempre usava máscara, álcool, tomava todos os cuidados, mas fui infectado pela doença. Ontem o resultado deu positivo, mas já tem uma semana que estou com os sintomas. Perda de paladar, febre, tosse, cansaço, sintomas terríveis. Fiz tomografia e estou com 50% dos pulmões comprometidos", começou a explicar, em vídeo publicado no Instagram.

Em seguida, continuou: "Então queria comunicar os amigos e fãs que meu filho mais velho também está positivo, o Hugo, e está em casa comigo. E mais dois amigos que tiveram contato com a gente antes dos primeiros sintomas também deram positivo. É importante comunicar e agradecer as orações que eu sei que muita gente gosta da gente, quer ver a gente bem, como eu quero ver todos bem. Então queria agradecer".

Rossini aproveitou o vídeo para reiterar o quão ruim tem sido para lidar com os sintomas do vírus: "Não é fácil. A doença é terrível. Para quem não acredita, eu sou a prova viva. Estou lutando, acompanhado por uma das melhores médicas do Espírito Santo. Não precisei internar, mas estou firme em casa aguentando tudo".