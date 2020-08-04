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Rossini Macedo, o Tonho dos Couros, é infectado por Covid: 'Terrível'

Filho mais velho do humorista, Hugo De Rossi, também testou positivo para o novo coronavírus; Rossini fez vídeo para tranquilizar fãs no Instagram

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 09:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 09:35
O humorista Rossini Macedo, criador do personagem Tonho dos Couros
O humorista Rossini Macedo, criador do personagem Tonho dos Couros Crédito: Reprodução/Instagram @tonhodoscouros
Rossini Macedo, o humorista do Espírito Santo que ficou famoso por seu personagem Tonho dos Couros, contraiu a Covid-19.  Ele e o filho mais velho, Hugo De Rossi, e outros dois amigos com os quais tiveram contato testaram positivo para o novo coronavírus. Isolado em casa, o artista diz que sempre teve cuidado ao sair de casa e que os sintomas da doença são terríveis. O exame, do tipo swab, foi feito nesta segunda (3). 
"Há uma semana estou com os sintomas e sempre usava máscara, álcool, tomava todos os cuidados, mas fui infectado pela doença. Ontem o resultado deu positivo, mas já tem uma semana que estou com os sintomas. Perda de paladar, febre, tosse, cansaço, sintomas terríveis. Fiz tomografia e estou com 50% dos pulmões comprometidos", começou a explicar, em vídeo publicado no Instagram. 
Em seguida, continuou: "Então queria comunicar os amigos e fãs que meu filho mais velho também está positivo, o Hugo, e está em casa comigo. E mais dois amigos que tiveram contato com a gente antes dos primeiros sintomas também deram positivo. É importante comunicar e agradecer as orações que eu sei que muita gente gosta da gente, quer ver a gente bem, como eu quero ver todos bem. Então queria agradecer". 
Rossini aproveitou o vídeo para reiterar o quão ruim tem sido para lidar com os sintomas do vírus: "Não é fácil. A doença é terrível. Para quem não acredita, eu sou a prova viva. Estou lutando, acompanhado por uma das melhores médicas do Espírito Santo. Não precisei internar, mas estou firme em casa aguentando tudo". 

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O humorista, no fim da gravação, ainda fez uma brincadeira e disse que toda a situação que está enfrentando, no futuro, será motivo de piada: "O que é um exame de próstata perto daquele negócio no nariz (exame swab)?". 

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