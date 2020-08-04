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Influenciadora faz live dormindo e mais de 20 mil fãs assistem

Tainá Costa fez transmissão ao vivo no Instagram e em comentário fixado na live pediu que amigos não a incomodassem durante o sono
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 09:02

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 09:02

A influenciadora Tainá Costa
A influenciadora Tainá Costa Crédito: Reprodução/Instagram @taina
A influenciadora e cantora Tainá Costa fez uma live enquanto dormia, na tarde desta segunda (3). Durante a transmissão ao vivo, chegou a ter mais de 20 mil pessoas assistindo. 
Em um comentário fixado na live, ela pediu que não fosse incomodada durante o sono. "Live dormindo. Não me liguem, amigos", deixou claro. 

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Tainá, que tem pouco mais de 8 milhões de seguidores, em menos de cinco minutos, teve o número de espectadores saltado de 11 mil para mais de 20 mil depois que os internautas fizeram uma campanha para bater recordes durante a transmissão. Quando despertou, a influenciadora tentou dizer algumas palavras e voltou a dormir. 
Influenciadora Tainá Costa faz live dormindo e mais de 20 mil fãs assistem
Influenciadora Tainá Costa faz live dormindo e mais de 20 mil fãs assistem Crédito: Reprodução/Instagram @taina

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