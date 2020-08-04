Influenciadora faz live dormindo e mais de 20 mil fãs assistem

A influenciadora e cantora Tainá Costa fez uma live enquanto dormia, na tarde desta segunda (3). Durante a transmissão ao vivo, chegou a ter mais de 20 mil pessoas assistindo.

Em um comentário fixado na live, ela pediu que não fosse incomodada durante o sono. "Live dormindo. Não me liguem, amigos", deixou claro.

Tainá, que tem pouco mais de 8 milhões de seguidores, em menos de cinco minutos, teve o número de espectadores saltado de 11 mil para mais de 20 mil depois que os internautas fizeram uma campanha para bater recordes durante a transmissão. Quando despertou, a influenciadora tentou dizer algumas palavras e voltou a dormir.