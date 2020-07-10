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Covid-19

Kanye West declara que teve o novo coronavírus

Rapper americano relata que contraiu covid-19 em fevereiro e conta sobre sintomas

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 15:12
O rapper Kanye West
O rapper Kanye West Crédito: Instagram/@kanyew.est
Em entrevista à revista Forbes na quarta-feira, 8, Kanye West revelou que teve o novo coronavírus em fevereiro. De acordo com o rapper americano, ele se empenhou para resistir aos sintomas da covid-19.
"Eu tive calafrios, tremedeira na cama, tomei banho quente. Vi vídeos que me diziam o que fazer para superar aquilo. Lembro que alguém me disse que Drake tinha o coronavírus e minha resposta foi que Drake não pode estar mais doente do que eu", ironizou.

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Na mesma entrevista em que disse que tem o desejo de se tornar presidente dos Estados Unidos, o marido de Kim Kardashian já declarou que não acredita que uma vacina irá salvar a humanidade do novo coronavírus. Para ele, somente Deus tem o poder de ajudar as pessoas a se curarem da covid-19.
"Nós rezamos. Oramos pela liberdade. É tudo sobre Deus. Precisamos parar de fazer coisas que enlouquecem a Deus. Muitos de nossos filhos estão sendo vacinados e paralisados. Então, quando eles dizem que a maneira de curar a covid é com uma vacina, sou extremamente cauteloso. Essa é a marca da besta", profetizou o rapper americano.

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