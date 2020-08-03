Myrian Rios descobre coronavírus ao fazer exames pré-operatórios

A atriz Myrian Rios Crédito: Instagram/@myrianrios

Myrian Rios afirmou que descobriu que estava com o novo coronavírus ao fazer exames pré-operatórios. A atriz teria um quadro assintomático de covid-19.

"Eu ia fazer uma pequena cirurgia para colocar um pino num local que sofreu um desgaste no ombro. Nos exames pré-operatórios foi detectada a covid-19", declarou a ex-mulher do cantor Roberto Carlos em entrevista ao site O Fuxico. Ela disse que, depois que soube da notícia, ficou isolada em casa cumprindo quarentena.