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Myrian Rios descobre coronavírus ao fazer exames pré-operatórios

Atriz iria realizar procedimento para colocar pino no ombro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 15:48

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 15:48

A atriz Myrian Rios
A atriz Myrian Rios Crédito: Instagram/@myrianrios
Myrian Rios afirmou que descobriu que estava com o novo coronavírus ao fazer exames pré-operatórios. A atriz teria um quadro assintomático de covid-19.
"Eu ia fazer uma pequena cirurgia para colocar um pino num local que sofreu um desgaste no ombro. Nos exames pré-operatórios foi detectada a covid-19", declarou a ex-mulher do cantor Roberto Carlos em entrevista ao site O Fuxico. Ela disse que, depois que soube da notícia, ficou isolada em casa cumprindo quarentena.

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Myrian Rios ressaltou que não apresentou quadro grave da doença, exceto perda do olfato e do paladar. "Graças à Deus foi assintomático. Não tive falta de ar, nem febre, nada disso. Apenas perdi o paladar e o olfato", ressaltou a atriz.

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