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Myrian Rios afirma que deixou Roberto Carlos por causa de vasectomia

Myrian Rios também contou como conheceu o cantor quando ainda era adolescente e por que decidiu parar a carreira de atriz após o casamento

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 02:25

Publicado em 

10 abr 2019 às 02:25
O cantor Roberto Carlos Crédito: Reprodução/Instagram @robertocarlosoficial
A atriz Myrian Rios, 60, revelou após 30 anos o porquê de sua decisão de se separar do cantor Roberto Carlos, 77, no final da década de 1980 e afirmou que ainda o amava quando optou pelo divórcio.
"Ele fez vasectomia e eu queria ter filhos", resumiu ela no canal "Na Lata", da apresentadora Antônia Fontenelle.
"Não separei porque não amava ele mais, não separei porque não aguentava mais ficar lá. Isso é uma coisa muito particular nossa, minha. Ele fez vasectomia e eu queria ter filhos. Eu soube [da vasectomia]. Ele não me falava, não contava, não queria me perder, não queria se separar. A gente se separou assim, eu amando, ele amando." 
Rios também contou como conheceu o cantor quando ainda era adolescente e por que decidiu parar a carreira de atriz após o casamento. "Foi uma decisão minha. Mas a gente sente, ele não precisou pedir. Ele viajava muito, fazia muita turnê e eu gravando novela o tempo todo. Alguém tem que ceder. Achei melhor eu ceder um tempo". 
A atriz, que hoje está no ar na novela "As Aventuras de Poliana" (SBT) também falou que chegou a se arrepender da separação e tentou reatar o casamento, mas, segundo ela, Roberto Carlos, que já morava com Maria Rita na ocasião, se sentiu inseguro e não quis voltar. 
Hoje, com dois filhos, a atriz se diverte com a "campanha" dos fãs para o retorno do casal: "as pessoas começaram a me questionar, surgiu um movimento a favor", brinca ela recordando uma entrevista em que o Roberto Carlos afirmou que eles não estavam juntos, "mas quem sabe?". 
"A partir desse 'quem sabe', começou uma campanha no meu Instagram. A gente sabe que vai acontecer o que for da vontade de Deus, nada forçado, nada pra machucar, nada pra denegrir ninguém", afirmou a atriz.

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