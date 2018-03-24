Quase 30 anos depois, Myrian Rios não esquece Roberto Carlos

Roberto Carlos e Myrian Rios Crédito: Reprodução/ Instagram

Separada há quase 30 anos de Roberto Carlos, Myrian Rios garante: o rei continua sendo o grande amor de sua vida. É o que ela conta em uma entrevista ainda inédita. Atualmente com 59 anos, a atriz recorda o início do relacimento: Conheci o Roberto com 16 anos, muito menina, e me separei aos 30. Ele me ensinou tanta coisa. É romântico, engraçado, acorda rindo. Eu tinha um mau humor danado e com ele aprendi a acordar de bom humor, entrega ela.

Durante o relacionamento, a diferença de idade de 17 anos passou a incomodar os amigos mais próximos. Eles diziam: amiga, você é tão nova, aproveita sua vida. Roberto não sai, não vai ao cinema. E aquilo começou a mexer comigo. Essa coisa de viver, viajar, comenta ela: Sou cristã, católica de verdade, e se nossa separação foi permitida, com ele, o único amor da minha vida, é porque tinha que ser, para eu amadurecer, aprender, educar e criar meus filhos com valores, relativiza.