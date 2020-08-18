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Saúde

Após piora, Cauan é transferido de hospital em Goiânia e realizará novos exames

Cantor teve diagnóstico positivo para a Covid-19 há uma semana, e tem pulmões comprometidos

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 14:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 14:04
Cauan Máximo, da dupla Cleber e Cauan
Cauan Máximo, da dupla Cleber e Cauan Crédito: Reprodução/Intagram
Cauan Máximo, da dupla Cleber e Cauan, foi transferido, na madrugada desta terça-feira (18), da UTI de um hospital em Goiânia para um leito especial no Hospital do Coração Anis Rassi, por decisão da família, para realizar novos exames.
O cantor teve diagnóstico positivo para a Covid-19 na terça-feira passada (11) e, desde então, seu estado de saúde se deteriorou. Na quarta-feira (12), ele realizou raio-x do tórax, e o resultado apontou que o pulmão já estava comprometido em mais de 50% -o cantor foi internado imediatamente. No domingo (16), sua equipe divulgou que ele tem comprometimento de 70% a 75% dos pulmões.
"Agradecemos a todos pelas orações, mensagens de apoio e o carinho que estamos recebendo nesse momento", diz uma nota oficial divulgada nesta segunda-feira (17) via Instagram da dupla. "Os exames laboratoriais mostraram piora, porém, clinicamente ele está um pouco melhor".

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Amigos do universo sertanejo têm usado as redes sociais para desejar melhoras ao cantor. "Vamos orar para o Cauan", escreveu Gusttavo Lima. "Estamos torcendo, orando pela sua recuperação, guerreiro!"
"Melhoras, meu astro!", desejaram Simone e Simaria. "Deus restituirá sua saúde e logo você estará com sua família novamente. Estamos juntos!!!"

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