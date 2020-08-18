Após piora, Cauan é transferido de hospital em Goiânia e realizará novos exames

Cauan Máximo, da dupla Cleber e Cauan Crédito: Reprodução/Intagram

Cauan Máximo, da dupla Cleber e Cauan, foi transferido, na madrugada desta terça-feira (18), da UTI de um hospital em Goiânia para um leito especial no Hospital do Coração Anis Rassi, por decisão da família, para realizar novos exames.

O cantor teve diagnóstico positivo para a Covid-19 na terça-feira passada (11) e, desde então, seu estado de saúde se deteriorou. Na quarta-feira (12), ele realizou raio-x do tórax, e o resultado apontou que o pulmão já estava comprometido em mais de 50% -o cantor foi internado imediatamente. No domingo (16), sua equipe divulgou que ele tem comprometimento de 70% a 75% dos pulmões.

"Agradecemos a todos pelas orações, mensagens de apoio e o carinho que estamos recebendo nesse momento", diz uma nota oficial divulgada nesta segunda-feira (17) via Instagram da dupla. "Os exames laboratoriais mostraram piora, porém, clinicamente ele está um pouco melhor".

Amigos do universo sertanejo têm usado as redes sociais para desejar melhoras ao cantor. "Vamos orar para o Cauan", escreveu Gusttavo Lima. "Estamos torcendo, orando pela sua recuperação, guerreiro!"