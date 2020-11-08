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Pandemia

Governo do ES mantém proibição de abertura de boates e casas de shows

Proibição foi prorrogada até 30 de novembro. Apresentações drive-in continuam permitidas, além de cinemas, teatros e parques de diversões, desde que com 40% da capacidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 14:53

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 14:53

O cantor Gustavo Mioto já fez um show no modelo drive-in e disse que gostou da experiência
Show drive-in: apresentações com público dentro do carro continuam permitidas Crédito: Reprodução/Instagram @regismioto
governo do Espírito Santo prorrogou a proibição de abertura de boates, casas de shows e estabelecimentos similares até o fim de novembro. Essas atividades estão proibidas desde março em todo o Estado, em função da pandemia do novo coronavírus.
O decreto assinado pelo governador Renato Casagrande e publicado neste sábado (7) em edição extra do Diário Oficial do Estado determina que fica mantida a suspensão dessas atividades até o dia 30.

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Ficam mantidas duas exceções: o funcionamento de  cinemas no formato presencial, parques de diversão, teatros, circos e feiras, que podem abrir desde outubro seguindo protocolos; além da  realização de shows, apresentações culturais, espetáculos teatrais e cinemas em formato drive-in.
Governo do ES mantém proibição de abertura de boates e casas de shows
As atividades permitidas pelo governo possuem um conjunto de normas que devem ser observadas para a abertura. Cinemas, teatros e parques de diversões podem abrir com apenas 40% da capacidade, entre outras regras. 

MAPA DE RISCO

A edição extra do Diário Oficial deste fim de semana também trouxe o novo mapa de risco do Espírito Santo, que traz três municípios em risco moderado da Covid-19: ColatinaSanta Teresa e Ecoporanga. As outras 75 cidades capixabas continuam no risco baixo.
Mapa de Risco - 09/11/2020
Mapa de Risco - 09/11/2020 Crédito: Governo do Estado

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