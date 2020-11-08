O governo do Espírito Santo prorrogou a proibição de abertura de boates, casas de shows e estabelecimentos similares até o fim de novembro. Essas atividades estão proibidas desde março em todo o Estado, em função da pandemia do novo coronavírus.
O decreto assinado pelo governador Renato Casagrande e publicado neste sábado (7) em edição extra do Diário Oficial do Estado determina que fica mantida a suspensão dessas atividades até o dia 30.
Ficam mantidas duas exceções: o funcionamento de cinemas no formato presencial, parques de diversão, teatros, circos e feiras, que podem abrir desde outubro seguindo protocolos; além da realização de shows, apresentações culturais, espetáculos teatrais e cinemas em formato drive-in.
Governo do ES mantém proibição de abertura de boates e casas de shows
As atividades permitidas pelo governo possuem um conjunto de normas que devem ser observadas para a abertura. Cinemas, teatros e parques de diversões podem abrir com apenas 40% da capacidade, entre outras regras.
MAPA DE RISCO
A edição extra do Diário Oficial deste fim de semana também trouxe o novo mapa de risco do Espírito Santo, que traz três municípios em risco moderado da Covid-19: Colatina, Santa Teresa e Ecoporanga. As outras 75 cidades capixabas continuam no risco baixo.