11 músicas que vão bombar nos churrascos e festas do fim de 2020

Pabblo Vittar e Pocah, Barões da Pisadinha e Tierry estão na lista feita pelo Divirta-se Crédito: Montagem/Divulgação

O fim de ano está aí. Com a pandemia e a exigência de protocolos, as confraternizações terão que ser em família. Para não deixar a bola cair, os churrascos e jantares serão animados por muita música.

Sucessos para este momento não vão faltar. As paradas de sucesso do momento em aplicativos de streaming também dão o norte do que promete bombar nas confraternizações familiares.

Das músicas, o destaque está com Os Barões da Pisadinha, que chegam a ocupar mais de uma posição nos rankings. A dupla Rodrigo Barão (voz) e Felipe Barão (teclado) lidera como os artistas #1 nas plataformas de streaming com mais de 1.5 bilhão de execuções de vídeos/áudios.

Os números dos Barões são dignos de muito respeito. O projeto Conquistas, que marca o DVD de estreia deles, juntamente com a Sony Music, é o álbum mais escutado no Spotify e traz a música Recairei  Ao Vivo, que alcançou TOP1 e figura entre as 3 primeiras há meses.

"Me sinto realizado porque um ritmo não tão popular, conhecido mais no nordeste, e ter chegado para todo o Brasil por nós, isso é motivo de orgulho. Independente de estado, de classe social, todos curtem o trabalho", disse Felipe ao receber a placa do recorde das mãos do presidente da Sony Music.

Barões da Pisadinha recebem a placa artistas #1 nas plataformas de streaming com mais de 1.5 bilhão de execuções de vídeos/áudios. Crédito: Divulgação/Sony Music

Pabllo Vittar também não está para brincadeira e aparece com "Bandida". A canção em parceria com a funkeira Pocah e o sample de Ai como eu to bandida, eletrofunk de MC Mayara, de 2012, começa a aparecer bastante nas listas. A nova aposta da cantora é uma parceria com Anitta e Luísa Sonza, lançada há poucos dias. "Modo Turbo" chegou com clipe tecnológico e promessa de hit.



Por falar em lista, o Divirta-se também entrou na onda e traz uma seleção com 11 músicas, incluindo as citadas acima, que prometem bombar nas festividades. Tem versão que está bombando nas redes sociais, tem canção que foi lançada há um ano e continua bombando nas paradas... Confira as escolhas.



"RECAIREI" - BARÕES DA PISADINHA

A dupla está bombando com este sucesso que está no topo das paradas nacionais. Certo que vai tocar nas festinhas.



"RITA" - TIERRY

A história da facada da Rita fez pessoas rirem ou ficarem assustadas. No fim, o hit está bombando e, certamente, vai aparecer naquela hora que a galera se empolga.



'BANDID*" - PABLLO VITTAR FEAT. POCAH

Com direito a desafio para coreografia, a música de Pabllo com Pocah se mantém em alta após quase um mês de lançada. Prepara que a galera dos passinhos vai querer espaço na hora que tocar.



"ALÔ AMBEV (SEGUE SUA VIDA)" - ZÉ NETO E CRISTIANO

Os sertanejos com os maiores sucessos do momento não poderiam ficar de fora. A música está entre as 10 primeiras do TOP 50 Brasil do Spotify e aquela prima que adora o sertanejo vai pedir pra tocar.



"RAINHA DA FAVELA" - LUDMILLA

O mais recente sucesso de Ludmilla também bate ponto na lista. No Top 20 de músicas do Spotify, a canção também é sucesso no YouTube e promete agitar as confraternizações.



"AMOR OU LITRÃO" - PETER FERRAZ E MENOR NICO

"E aí, qual vai ser? / Agora tu vai ter que escolher / Ou eu ou a cachaça / Se decide, bebê". Os versos de Menor Nico já tomaram o país e são um caso de amor ou ódio para alguns. Mas é fato que não vai faltar nas festinhas.



"OH JULIANA" - MC NIACK

Muita gente já se pegou do nada cantando o refrão "Oh, Juliana / O que quer de mim? / ". O sucesso de MC Niack garante lugar na lista pelo verso chiclete e a batida contagiante.



"DON'T SAY GOODBYE" - ALOK & ILKAY SENCAN (FEAT. TOVE LO)

Sempre tem que ter uma música que abre ou encerra a festa né? E o hit de Alok cumpre muito bem este papel. Calma e com batida leve, "Don't Say Goodbye" entra não só na lista do churrasco, como na lista de hits para o verão 2021.



"ME GUSTA - ANITTA"

Estando no Brasil, Anitta sempre aparece nas seleções de músicas em festas. Se você é dos que não gostam, pode esperar que vai ter alguém pedindo para tocar seus sucessos. Aqui trouxemos "Me Gusta", com Cardi B, porém já tem hit novo lançado há dois dias. "Modo Turbo", com Pabllo Vittar e Luísa Sonza, é a promessa do trio para ser hit no verão.



"BASTA VOCÊ ME LIGAR (ENGLISH VERSION)" - KIM SOLA

Muita gente conhecia a música pela versão original dos Barões da Pisadinha com Xand Avião. Só que uma versão começou a tomar conta da internet - ainda mais no TikTok - e chegou nas festas do país. Kim Sola traz é a responsável por "americanizar" o sucesso nacional.

