8 simpatias de ano novo para jogar a 'urucubaca' de 2020 longe

Sacerdote de umbanda, astrólogo e ciganas ensinam simpatias de ano novo Crédito: Freepik/Reprodução/Montagem A GAZETA

Chegou o período em que as esperanças se renovam e muita gente apela para orações, santos, rezas, mandingas e simpatias. Afinal, muita gente espera se livrar de problemas ou melhorar na vida no ano que se iniciará. Se você acredita na superstição, se liga nas dicas que o Divirta-se trouxe para espantar a "urucabaca" de 2020 e iniciar 2021 com a corda toda.



Seja buscando amor, saúde ou dinheiro, as simpatias prometem ajudar a alcançar os objetivos. Mas precisam mais do que só os rituais para conseguirem canalizar energia.

Magia é intenção e silêncio, inicia a cigana Sibyla Rudana. Com isso, ela quer dizer que quem pratica a simpatia não pode fazer só por fazer. Tem que acreditar e tem que reservar a fé para si próprio.



A magia simpática, como nós chamamos, é uma magia leve, que qualquer pessoa pode fazer. Todo mundo tem o poder pessoal e tem que ter quatro requisitos que consideramos para que a magia tenha efeito: vontade, necessidade, intenção e sigilo, fala a espiritualista.

Troca de energias e leitura de cartas: cigana realiza sessão de tarot em cliente Crédito: Freepik

Sibyla completa: Essas magias transformam a energia que está empacando sua vida em determinado ponto. E no fim do ano as pessoas buscam esses rituais para tudo... Emprego, amor, saúde... E elas surtem muitos efeitos positivos, mas é necessária uma preparação. Porque o efeito pode ir por água abaixo.



É isso que também diz Jorge Luiz Gomes, sacerdote da umbanda, que também dá dicas do que fazer no fim de ano e início de 2021 para melhorar os aspectos gerais da vida. Por meio da espiritualidade, o espírita fala que a canela, por exemplo, é um dos melhores ingredientes para atrair prosperidade.

Sobre a canela, a cigana também indica um banho com o chá do ingrediente. Depois do banho de limpeza, que pode ser feito com alecrim, manjericão ou sal grosso, pode ser feito um banho de renovação. Para apimentar o amor e dinheiro, pode ser feito um chá de canela mais forte, mais poderoso, com um fio de mel, que deve ser colocado quando ele já estiver mais frio. E em seguida acrescentar essência de baunilha. Pode tomar esse banho da cabeça para baixo. Não se coloca qualquer banho na cabeça. O sal grosso até pode (ir na cabeça), mas não pode ficar muito tempo, pondera Sibyla.

Além de Sibyla e Jorge, A Gazeta também reuniu dicas com a cigana Kélida e com o astrólogo Brendan Orin, do Astrocentro Brasil, para atrair boas energias para 2021 e se livrar, de vez, das urucubacas de 2020. Confira!

CANELA PARA ATRAIR PROSPERIDADE

Todo início de mês, polvilhe canela na mão e vá para a porta de sua casa ou escritório. De costas para a entrada, mentalize prosperidade e dinheiro e repita o mantra: Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui entrará; No momento que essa canela eu soprar, a fartura virá para ficar. Em seguida, polvilhe a canela pelo local onde a intenção foi realizada.

BANHOS PARA LIMPAR E RENOVAR

Segundo a cigana Sibyla, um banho só geralmente não basta. É preciso que seja feito um para limpar e outro para renovar. O ideal, nesse caso, é tomar o primeiro no dia 30 e o outro, 31, respectivamente.

Para o de limpar, use alecrim, manjericão ou sal grosso. Macere a erva de sua escolha, misture em uma porção de água e tome o banho da cabeça para baixo. Para o de renovar, que deve ser feito em seguida, use alecrim, manjericão ou chá de canela. Este último tem os poderes adicionais de trazer amor e dinheiro. Use as ervas, como no primeiro, ou o chá de canela com essência de baunilha e um fio de mel do pescoço para baixo. Enquanto toma o banho, mentalize boas energias, desejos e faça orações.

Vasilha com sal grosso Crédito: Freepik

BANHO DE ERVAS PARA SAÚDE

Para o sacerdote de umbanda Jorge Luiz Gomes, também há um banho para atrair mais saúde para 2021. Para ele, use folhas de eucalipto, hortelã e melissa maceradas juntas em dois litros de água. Em seguida, tome o banho do pescoço para baixo. Durante o ritual, mentalize boas energias e faça orações.

RITUAL PARA ATRAIR EMPREGO

O sacerdote de umbanda também ensina ritual para atingir uma graça  neste caso, um emprego, por exemplo. No dia 1° de janeiro, escreva o nome completo em um papel totalmente branco. Dobre e coloque o papel dentro de um copo nunca usado (virgem). Coloque uma colher de açúcar ou mel e encha o recipiente com água. Coloque o copo em um lugar alto por uma semana e reze um Pai Nosso e uma Ave Maria todos os dias em frente ao copo. Quando tiver o emprego em vista ou consegui-lo alcançar, tome um banho com a água do copo do pescoço para baixo e jogue o copo fora.

RITUAL PARA ATRAIR DINHEIRO

De forma simples, a cigana Sibyla ensina um jeito de atrair dinheiro na virada do ano. Antes de começar 2021, é preciso colocar folhas novas de louro dentro da carteira. Segundo a mística, a folhagem já precisa estar entre as notas, cartões e cheques antes do brinde da meia-noite. Durante a chegada do ano novo, mentalize boas energias e faça orações pedindo a graça. Em relação a cores, use o que seu coração mandar, diz ela sobre o look da virada.

RITUAL COM MOEDAS, ROSAS E LOURO PARA DINHEIRO

Simpatia ensinada pela cigana Kélida, coloque sete folhas de louro em um prato de louça formando um círculo. Sobre cada uma delas, coloque uma moeda (de preferência dourada). Em seguida, corte o galho de sete rosas amarelas e deixe apenas os botões posicionados no centro do prato. Com o arranjo feito, mentalize boas energias e prosperidade, dinheiro e outros pedidos para o ano novo. Deixe o arranjo em um cômodo da casa que não seja o banheiro durante três dias e depois descarte tudo em um lixo comum.

BANHO PARA AFASTAR ENERGIAS NEGATIVAS

Receita também da cigana Kélida, ferva dois litros de água, adicione uma rosa branca, um cravo vermelho e uma colher generosa de levante (tipo de erva) e desligue o fogo abafando o recipiente. Quando a mistura estiver em uma temperatura que seja suportável para banho, despeje tudo do pescoço para baixo, mentalizando boas energias e fazendo orações. Esse banho deve ser feito após a higiene normal e pode ser repetido à vontade.

RITUAL DO BANHO DO DINHEIRO