Delivery, prêmios, novidades: o ano de 2020 na gastronomia capixaba

O QUE VEM POR AÍ

FOTO: Ricardo Medeiros Se o delivery já vinha ganhando mais espaço a cada ano na gastronomia, em 2020 o serviço foi fundamental para a sobrevivência de muitos estabelecimentos. Com a chegada da pandemia e as restrições de funcionamento, restaurantes, cafés, docerias, lanchonetes e bares que não faziam entregas precisaram se adaptar. Novidades surgiram exclusivamente com esse foco e engrenaram para 2021, como o delivery de moquecas na panela de barro Moqueca de Casa e o delivery de drinques engarrafados Victor Treze , do bartender Victor Yuri (foto).

FOTO: Ari Oliveira Gim, cerveja e vinho capixabas brilharam em premiações do setor de bebidas. O gim DryCat Nut (foto), fabricado em uma microdestilaria de Vitória que este mês ganhou como sócio-investidor o empresário Marcus Buaiz , recebeu medalha de ouro e 92 pontos do júri na competição mundial London Spirits 2020. Também ganhou medalha de ouro, no concurso Wines of Brazil Awards 2020, o tinto Tabocas Madeira Cabernet Sauvignon, safra 2017, da vinícola Tabocas, de Santa Teresa, na categoria Uva Cabernet Sauvignon". No Concurso Brasileiro de Cervejas, realizado em Blumenau-SC, o ouro na categoria Smoke Beer também foi capixaba, com a Rauchbock das cervejarias Barba Ruiva e Mano Bier.

Entre as casas que estrearam em Vitória, destaque para O Quintal Parrilla Bar, Don Pedro Café e Bistrô, Johnny Rockets, Pizzaria Olegário, Aviento Gastropizza e Hanaya Japanese Dining, na Praia do Canto, além do Dona Raposa Gastrobar e do Best Burger, em Jardim da Penha, do Épico Beach Bar, na Curva da Jurema, do Casa Suá, no Hortomercado, e do clássico dos anos 90 Parada Obrigatória, que reabriu em outubro na Mata da Praia. Em Vila Velha, vimos chegar o Ugo Restaurante (foto) à Praia da Costa; o Brincando com Fogo e a Maledita Pizzeria à Praia de Itaparica; e o La Garza à Barra do Jucu. Após uma reforma, o Caranguejo do Assis foi ampliado e totalmente redecorado, e o Aloha, tradicional na Mata da Praia, inaugurou uma imponente filial na Praia do Canto. FOTO: Leonardo Gurgel

Os restaurantes Cosmô, Empório Auguri, T-Bone, Mogno, Dido e Gajo e a confeitaria e café A Confeitaria, todos em Vitória, fecharam suas portas este ano. Em Vila Velha, o quiosque Sabores du Pará encerrou as atividades deixando órfãos apreciadores da comida amazônica. FOTO: André Silveira