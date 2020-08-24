Capixaba, o escritor Sérgio Blank ficou conhecido pelos poemas infantis Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Polícia ouve testemunhas sobre morte do poeta Sérgio Blank no ES

De acordo com a nota enviada nesta segunda-feira (24), a equipe também está "realizando digilências, mas detalhes não podem ser passados, por enquanto, para não interferir na apuração do fato". Irmã do escritor, Nilceia Blank disse que a família aguarda a conclusão do trabalho policial.

À época da morte, ela disse que suspeitava que o irmão teria sido vítima de um infarto. No dia anterior, os dois haviam conversado e ele "estava bem, normal". Segundo ela, o poeta enfrentava uma cirrose hepática há alguns anos e estava na fila de transplante. Porém, a doença era controlada.

PUBLICAÇÃO COMEMORATIVA E PLANOS

Apenas um dia antes de ser encontrado morto, em 22 de julho, Sérgio Blank fez uma publicação nas redes sociais na qual se dizia feliz por ser convidado por escolas e ter a oportunidade de conversar com crianças sobre os próprios livros. "Aprecio ser um escritor infantil", escreveu ele.

Historiador e comentarista da CBN Vitória, Fernando Achiamé era amigo do poeta. Na tentativa de desmarcar um almoço para o dia 23 - provável data da morte -, ele ligou para o escritor durante a manhã, mas o celular estava desligado. Horas depois, recebeu a notícia da morte.

MEMBRO DA ACADEMIA DE LETRAS DO ES

Nascido em 1964, Sérgio Blank ocupava a nona cadeira da Academia Espírito Santense de Letras. Além de conhecido pelos poemas e livros, ele também atuou como promotor de lançamentos e coordenador de oficias e encontros literários.