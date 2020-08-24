Em menos de 12 horas, cinco mortes foram registradas na Grande Vitória

Cerca de três horas depois, um outro corpo foi encontrado na Serra. A vítima estava no meio de um matagal, no bairro São Francisco, e também tinha marcas de tiros. No mesmo município, um homem foi assassinado em Cidade Pomar, durante a tarde. Segundo a PM, moradores relataram terem visto a vítima saindo de um carro correndo e logo em seguida atingida por disparos de arma de fogo.