Em menos de 12 horas, cinco mortes foram registradas na Grande Vitória

O domingo (23) foi violento na Grande Vitória. Em menos de 12 horas, a Polícia Civil registrou cinco mortes na Região Metropolitana do Estado. Os crimes aconteceram em Cariacica, Serra e Vila Velha. Em nenhum dos casos os autores foram presos.
A primeira ocorrência aconteceu por volta das 8h30, no bairro Nova Brasília, em Cariacica. Moradores acionaram a Polícia Militar após encontrarem o corpo de um homem, com marcas de tiros, próximo a Rodovia do Contorno. Segundo a Polícia Civil, a vítima ainda não foi identificada.
Cerca de três horas depois, um outro corpo foi encontrado na Serra. A vítima estava no meio de um matagal, no bairro São Francisco, e também tinha marcas de tiros. No mesmo município, um homem foi assassinado em Cidade Pomar, durante a tarde. Segundo a PM, moradores relataram terem visto a vítima saindo de um carro correndo e logo em seguida atingida por disparos de arma de fogo.
Por volta das 18h, outras duas pessoas foram mortas em Vila Velha e em Cariacica. Um dos crimes aconteceu no bairro Ulisses Guimarães. Até a publicação desta reportagem, a polícia não tinha informações sobre a ocorrência.
Já o segundo assassinato ocorreu no bairro Nova Rosa da Penha II. De acordo com a PM, os suspeitos passaram atirando, de dentro de um carro. Um homem foi atingido e morreu no local.
Os casos serão investigados pelas Delegacias de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de cada município.