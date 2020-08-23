Mulher é presa com 50 quilos de maconha na mala em São Mateus

A droga estava dentro de uma mala Crédito: PMES Divulgação

Uma mulher de 32 anos foi presa transportando 50 quilos de maconha em uma mala. A suspeita viajava, em ônibus de transporte interestadual, de São Paulo para São Mateus , no Norte do Espírito Santo, e foi detida quando estava chegando na cidade capixaba, na tarde deste sábado (22).

De acordo com a Polícia Militar, após receberem uma denúncia que uma grande quantidade de droga chegaria na cidade, os militares começaram a rastrear a chegada do coletivo no município.

Os policiais abordaram o ônibus e solicitam ao motorista a listagem de passageiros que deveriam desembarcar em São Mateus. Os militares verificaram que uma dessas pessoas era uma mulher que já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. Ao questionarem se ela estava trazendo drogas, a suspeita confirmou e indicou que os entorpecentes estavam em uma mala que ela trazia.

De acordo com a polícia, quando os militares abriram a mala indicada pela suspeita, eles encontraram uma grande quantidade de maconha, que totalizaram 58 tabletes de maconha, 50 quilos da droga.