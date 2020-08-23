Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De SP para o ES

Mulher é presa com 50 quilos de maconha na mala em São Mateus

A suspeita viajava, em ônibus de transporte interestadual, de São Paulo para o Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2020 às 18:06

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 18:06

A droga estava dentro de uma mala Crédito: PMES Divulgação
Uma mulher de 32 anos foi presa transportando 50 quilos de maconha em uma mala. A suspeita viajava, em ônibus de transporte interestadual, de São Paulo para São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e foi detida quando estava chegando na cidade capixaba, na tarde deste sábado (22).
De acordo com a Polícia Militar, após receberem uma denúncia que uma grande quantidade de droga chegaria na cidade, os militares começaram a rastrear a chegada do coletivo no município.

Veja Também

Jovem de 23 anos é preso por fazer "delivery de drogas" em Guarapari

Sem vagas: a cada menor apreendido, um pode ser solto no Norte do ES

Os policiais abordaram o ônibus e solicitam ao motorista a listagem de passageiros que deveriam desembarcar em São Mateus. Os militares verificaram que uma dessas pessoas era uma mulher que já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. Ao questionarem se ela estava trazendo drogas, a suspeita confirmou e indicou que os entorpecentes estavam em uma mala que ela trazia.
De acordo com a polícia, quando os militares abriram a mala indicada pela suspeita, eles encontraram uma grande quantidade de maconha, que totalizaram 58 tabletes de maconha, 50 quilos da droga.
A suspeita disse que ela é de São Paulo. A maconha também era proveniente do Estado. A mulher foi encaminhada junto com a droga apreendida para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

Veja Também

Suspeito de matar noiva no ES é investigado por ameaça e fraude

Idoso se envolve em acidente e acaba preso por violação sexual no ES

Homem que não voltou para a prisão após "saidinha" é preso em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados