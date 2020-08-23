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Polícia

Jovem de 23 anos é preso por fazer 'delivery de drogas' em Guarapari

Rapaz, detido na sexta-feira (21), atuava na região de  Santa Mônica. Foram encontrados maconha, crack, cocaína, material para o embalo dos entorpecentes no local da prisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2020 às 12:42

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 12:42

Homem é preso por fazer
Homem é preso por fazer "delivery de drogas" em Guarapari Crédito: Polícia Civil/Divulgação
Uma ação realizada pela Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc), de Guarapari, em conjunto com a Polícia Militar, prendeu, na sexta-feira (21), um rapaz de 23 anos, investigado por traficar entorpecentes e realizar entregas a domicílio, chamados popularmente de "delivery de drogas". A ação aconteceu no bairro de Santa Mônica, em Guarapari.
Durante a batida policial, foram apreendidos, na residência do suspeito, maconha, crack, cocaína, material para o embalo das drogas, R$ 180 reais em espécie, dois aparelhos celulares (com restrição de furto e roubo), além do celular que era utilizado para administrar o serviço de entregas a domicílio.
De acordo com o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, chefe da Denarc de Guarapari, as investigações começaram após algumas denúncias feitas pelo número 181. Recebemos da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social um relatório com algumas denúncias anônimas a respeito do tráfico de drogas local, explicou o delegado.

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Chamou a atenção das equipes a grande frequência com a qual vem sendo constatada a promoção do tráfico de drogas por meio do serviço delivery. Em um mês, essa é a segunda vez que a equipe prendeu traficantes que atuavam nesses moldes, recebendo pagamentos, inclusive, por meio de cartões de crédito e de sistema de aplicativo on-line, afirmou Rodrigues.

OUSADIA

O suspeito, autuado em flagrante por tráfico de drogas e receptação, foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde se encontra à disposição da Justiça.
Em depoimento à polícia, o rapaz chegou a assumir que entregava as drogas por meio do sistema delivery, com sua moto. Durante o depoimento do detido, inclusive, cerca de oito clientes ligaram solicitando a entrega dos entorpecentes.

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