Jovem de 23 anos é preso por fazer 'delivery de drogas' em Guarapari

Homem é preso por fazer "delivery de drogas" em Guarapari Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Uma ação realizada pela Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc), de Guarapari, em conjunto com a Polícia Militar, prendeu, na sexta-feira (21), um rapaz de 23 anos, investigado por traficar entorpecentes e realizar entregas a domicílio, chamados popularmente de "delivery de drogas". A ação aconteceu no bairro de Santa Mônica, em Guarapari.

Durante a batida policial, foram apreendidos, na residência do suspeito, maconha, crack, cocaína, material para o embalo das drogas, R$ 180 reais em espécie, dois aparelhos celulares (com restrição de furto e roubo), além do celular que era utilizado para administrar o serviço de entregas a domicílio.

De acordo com o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, chefe da Denarc de Guarapari, as investigações começaram após algumas denúncias feitas pelo número 181. Recebemos da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social um relatório com algumas denúncias anônimas a respeito do tráfico de drogas local, explicou o delegado.

Chamou a atenção das equipes a grande frequência com a qual vem sendo constatada a promoção do tráfico de drogas por meio do serviço delivery. Em um mês, essa é a segunda vez que a equipe prendeu traficantes que atuavam nesses moldes, recebendo pagamentos, inclusive, por meio de cartões de crédito e de sistema de aplicativo on-line, afirmou Rodrigues.

OUSADIA

O suspeito, autuado em flagrante por tráfico de drogas e receptação, foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde se encontra à disposição da Justiça.