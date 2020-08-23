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Vila Velha

Policial Militar atira para cima e é preso em festa, em Ataíde

Cinco pessoas chegaram a ser detidas, entre elas Fabrício Endlich Suave, pertencente ao efetivo do 4º BPM, que foi autuado em flagrante por disparo de arma de fogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2020 às 14:54

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 14:54

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Policiais militares compareceram à festa após ouvirem os disparos de Fabrício Endlich Suave Crédito: Fernando Madeira
Uma festa de aniversário acabou em confusão, na madrugada desde domingo (23), em Ataíde, Vila Velha. Cinco pessoas chegaram a ser detidas, entre elas o policial militar Fabrício Endlich Suave, pertencente ao efetivo do 4º BPM.  
A confusão aconteceu por volta das 2h30. Cerca de 15 pessoas estavam no espaço, um pequeno cerimonial. De acordo com testemunhas, convidados da festa pediram para que o militar atirasse para cima. 
PMs estavam patrulhando o bairro em uma viatura, quando ouviram os disparos de arma de fogo e foram averiguar o que estava ocorrendo. Ao chegar ao cerimonial, foram recebidos com hostilidade e palavras de baixo calão, proferidas pelos frequentadores da festa.
Dois suspeitos, de 19 e 26 anos, foram conduzidos para a Delegacia Regional de Vila Velha e autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O militar, de 29 anos, foi autuado em flagrante por disparo de arma de fogo. Os três foram liberados para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. 

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Com os dois suspeitos, foram apreendidos um revólver calibre 38,  com 27 munições intactas e um revólver calibre 32, com sete munições intactas. Fabrício Endlich Suave portava uma pistola PT 840 SHT 88256  (pertencente à Polícia Militar do Espírito Santo), com um carregador para 15 munições e somente seis intactas.  Em nota, a PM ressaltou que todo disparo de arma de fogo realizado por agentes de segurança é apurado pela corregedoria.
Os plantonistas também conduziram à delegacia de Vila Velha uma mulher de 35 anos e um homem de 26 anos. Os dois assinaram um Termo Circunstanciado (TC) por desacato à autoridade e foram liberados após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
(Com informações de Danielle Cariello , da TV Gazeta)

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