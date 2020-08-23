Policial Militar atira para cima e é preso em festa, em Ataíde

Policiais militares compareceram à festa após ouvirem os disparos de Fabrício Endlich Suave Crédito: Fernando Madeira

Uma festa de aniversário acabou em confusão, na madrugada desde domingo (23), em Ataíde, Vila Velha. Cinco pessoas chegaram a ser detidas, entre elas o policial militar Fabrício Endlich Suave, pertencente ao efetivo do 4º BPM.

A confusão aconteceu por volta das 2h30. Cerca de 15 pessoas estavam no espaço, um pequeno cerimonial. De acordo com testemunhas, convidados da festa pediram para que o militar atirasse para cima.

PMs estavam patrulhando o bairro em uma viatura, quando ouviram os disparos de arma de fogo e foram averiguar o que estava ocorrendo. Ao chegar ao cerimonial, foram recebidos com hostilidade e palavras de baixo calão, proferidas pelos frequentadores da festa.

Dois suspeitos, de 19 e 26 anos, foram conduzidos para a Delegacia Regional de Vila Velha e autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O militar, de 29 anos, foi autuado em flagrante por disparo de arma de fogo. Os três foram liberados para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.

Com os dois suspeitos, foram apreendidos um revólver calibre 38, com 27 munições intactas e um revólver calibre 32, com sete munições intactas. Fabrício Endlich Suave portava uma pistola PT 840 SHT 88256 (pertencente à Polícia Militar do Espírito Santo), com um carregador para 15 munições e somente seis intactas. Em nota, a PM ressaltou que todo disparo de arma de fogo realizado por agentes de segurança é apurado pela corregedoria.

Os plantonistas também conduziram à delegacia de Vila Velha uma mulher de 35 anos e um homem de 26 anos. Os dois assinaram um Termo Circunstanciado (TC) por desacato à autoridade e foram liberados após assumir o compromisso de comparecer em juízo.