Tuca Andrada responde a Elba sobre festa na casa de cantora em meio à pandemia

Tuca Andrada usou as redes sociais neste domingo (3) para responder a Elba Ramalho sobre o fato de ter ocorrido uma festa na casa dela em Trancoso, na Bahia, durante o feriado de Réveillon em meio à pandemia do novo coronavírus.

Tuca Andrada vive Belizário em "Amor de Mãe" Crédito: Reprodução/TV Globo

Além disso, o ator também criticou a participação da cantora em uma inauguração de um estabelecimento na cidade. Nos stories, ele repostou um vídeo em que Elba está em uma confraternização, dançando, sem máscara. A cantora explicou que "foi a inauguração de uma loja e tomou uma taça de vinho".

Na publicação no Instagram, Tuca Andrada esclareceu: "Querida Elba Ramalho, vamos clarear algumas coisas. Nunca afirmei que o vídeo se passava na sua casa, nunca escrevi que o evento acontecia naquela noite (apesar de se passar durante a pandemia pois podemos ver alguns com máscaras no pescoço e até mesmo um DJ ou barman de máscara), nunca toquei no seu nome, simplesmente postei um vídeo, que vc aparece sem máscara numa festa".

O ator ressaltou que não tem problemas pessoais com Elba Ramalho. "Não tenho absolutamente nada contra você, te admiro como uma das maiores artistas desse País e, quanto ao seu trabalho, continuarei fã. O problema, Elba, é que muitos de nós, artistas brasileiros, perdemos a noção pedagógica que nosso trabalho exige. Digo isso e não me excluo desse problema, mas sempre dá tempo de corrigir nossa rota e tento fazer isso todos os dias", disse.

Tuca Andrada também lembrou a quantidade de mortos no Brasil por causa do novo coronavírus e a responsabilidade do governo federal diante do problema. "Uma Estrela de primeira grandeza como você estar numa aglomeração, sem máscara, quando já temos 200 mil mortos e um governo totalmente irresponsável e genocida, que zomba dos mortos, causa espanto sim e também muita tristeza. Espero que você tenha um ano maravilhoso. Saúde e paz", finalizou o ator.

Nos comentários, Elba Ramalho respondeu: "Tuca, te mandei mensagens te esclarecendo tudo, ratificando que não fui para festa alguma, que a casa estava alugada e não sabia da festa... te expliquei tudo e você insiste em me apunhalar, me acusar, me jogar na cruz!", desabafou.

A cantora lembrou que já foi diagnosticada com coronavírus anteriormente e que, por isso, na visão dela, a situação é diferente. "Tive Covid, estou com imunidade. Fiz teste naquele dia da inauguração da Osklen, eu e meus amigos. Estava comendo, bebendo sem máscara, lógico. Sou responsável e trato essa doença com seriedade. Ajudo a comunidade com doação de cestas básicas e máscaras... sobre isso você não fala! É muita perseguição, muita injustiça. Deus sabe", finalizou.

FESTA POLÊMICA

Depois de a história da festa na casa de Elba Ramalho, que estava alugada, viralizar nas redes sociais, a cantora gravou um vídeo no Instagram para explicar aos seguidores o ocorrido. "Estou em Trancoso, hospedada no Club Med, a alguns quilômetros de Trancoso. Minha casa está alugada desde o dia 25 de dezembro até o dia 4 de janeiro. Isso é de praxe e todos os anos a gente aluga. E eu não sabia que a casa estava tendo uma festa nesta proporção", afirmou.