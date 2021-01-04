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Está solteira!

Lívia Andrade nega ter sido amante: "Irei cobrar indenização"

Apresentadora aproveitou carta feita por seu advogado publicada na web para dizer que cobrará indenização de quem a está ofendendo na internet e doará valor a entidade em prol das mulheres
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jan 2021 às 08:12

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 08:12

A apresentadora Lívia Andrade
A apresentadora Lívia Andrade Crédito: Reprodução/Instagram @liviaandradereal
Neste domingo (3), Lívia Andrade, 37, resolveu divulgar uma nota de repúdio a respeito do imbróglio envolvendo Marcos Araújo, com quem ela estaria se relacionando, e a ex dele, Pétala Barreiros. A apresentadora diz que está solteira e que está sofrendo uma "condenação pública" por supostamente ter ficado com o empresário enquanto ele ainda era casado.
"Nunca fui amante de ninguém", afirmou. "Toda e qualquer pessoa que tentar me difamar, desonrar, me desconstruir profissionalmente, moralmente e na condição de mulher, será processada e irei cobrar indenização. Automaticamente doarei para entidades que cuidam dos direitos e defesa da mulher."
O relacionamento entre Lívia e Marcos Araújo, que é presidente da Audiomix e empresário de artistas como Alok Gusttavo Lima, foi noticiado pela revista Quem na última semana de 2020. Logo depois, Pétala foi às redes sociais dizer que tinha sido traída enquanto ainda estava casada com ele.
A influenciadora digital também afirmou ter vivido um relacionamento abusivo com Araújo. Em entrevista a Antonia Fontenelle, ela disse ter engravidado aos 14 anos do primeiro filho do casal, Lorenzo, hoje com seis anos. Há um mês, ela deu à luz o segundo filho com Araújo, Lucas.

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O advogado Luiz Flávio Borges D'Urso, que representa Marcos Araújo, divulgou nota pública em que nega as acusações feitas por Pétala. "Foi com muita surpresa que o sr. Marco Aurélio [Santos de Araújo] tomou conhecimento dos ataques e graves mentiras que a sra. Pétala vem promovendo contra ele em mídias sociais, sem qualquer motivação", diz trecho do comunicado. "Avolumam-se acusações levianas e mentirosas que a sra. Pétala vem reiterando, valendo-se de mentiras, de fatos distorcidos, fora de contexto, e de vídeos visivelmente editados, para dar a impressão errada, buscada pela sra. Pétala, de que seria vítima."
Já Lívia Andrade também protocolou um processo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contra a influenciadora, que não desmentiu em nenhum momento que a ex-queridinha de Silvio Santos fosse a mulher com quem o marido a teria traído. "Eu não tenho que vir aqui dar satisfação", disse ela sobre a própria vida amorosa. "E isso não é esconder, é apenas não expor. Trato as coisas pessoais no pessoal."
No sábado (2), a Justiça de São Paulo acatou um pedido de medida protetiva protocolado pelos advogados de Pétala. A juíza Juliana Pitelli da Guia determinou que Araújo deve se manter a pelo menos 300 metros de Pétala e que não deve fazer qualquer tipo de contato com ela, sob o risco de ser preso.
Por outro lado, neste domingo (3), a jovem disse ter recebido a visita de um oficial de Justiça que lhe entregou uma intimação proibindo ela de falar sobre o ex-marido. "Estou aqui pra contar para vocês que acordei com um oficial de Justiça aqui em casa, acabei de receber uma intimação dizendo que não posso falar mais nada aqui na internet. Se eu falar, terei que pagar uma multa diária de R$ 5 mil. Como eu não tenho o dinheiro, não vou mais falar."
Famosos como a ex-BBB e coach Mayra Cardi manifestaram apoio a Pétala, que diz estar recebendo ameaças. "Estou com dois seguranças na porta da minha casa, eu tenho medo, eu tenho recebido outras ameaças."

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