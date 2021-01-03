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Na seca

Cantora Joelma revela que está há quase três anos sem beijar: 'Um recorde'

Em julho de 2017, ela assumiu publicamente o namoro com o empresário Alessandro Cavalcante, mas a relação acabou um ano depois

Publicado em 

03 jan 2021 às 10:16

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 10:16

No programa Altas Horas, na noite deste sábado (2), na Globo, a cantora Joelma, 46, disse que está há quase três anos sem beijar na boca. A revelação foi feita quando Serginho Groisman conversava sobre o assunto com a plateia virtual.
A cantora Joelma
Joelma relevou que não beija há praticamente três anos e brincou com a situação Crédito: Reprodução/Instagram @joelmaareal
"Tem alguém que não beija há um mês? Ah, tem: uma, duas, três. Há dois meses, tem alguém? Há três meses?", perguntou o apresentador. Uma jovem afirmou que estava há quase um ano sem beijar. Foi quando Joelma surpreendeu: "Gente, eu sou um recorde. Estou há quase três anos", disse, aos risos.

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A cantora viveu um relacionamento de 17 anos com Ximbinha, com que formou a banda Calypso. O casal teve uma conturbada separação em 2015. Em julho de 2017, ela assumiu publicamente o namoro com o empresário Alessandro Cavalcante, mas a relação acabou um ano depois.

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