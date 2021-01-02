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México

Miss mexicana Ximena Hita é encontrada morta dentro de casa

No Miss México 2020, ela representava o estado de Aguascalientes. Causa da morte da modelo de 21 anos não foi divulgada

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 09:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jan 2021 às 09:47
A modelo mexicana Ximena Hita, uma das 32 candidatas do Miss México em 2020, morreu nesta sexta (1º), segundo anunciou a organização do evento. A causa da morte e suas circunstâncias não foram divulgadas.
México
A Miss mexicana Ximena Hita foi encontrada morta em casa. Causas ainda são investigadas Crédito: Divulgação
De acordo com a TV Azteca, Ximena tinha 21 anos. No Miss México, ela representava o estado de Aguascalientes. "Não existe uma maneira certa de comunicar notícias tristes como essa. A confirmação da morte de Ximena Hita, Miss Aguascalientes, nos enche de dor e tristeza. Ela ficará para sempre em nossas memórias", afirmou a organização do Miss México nas redes sociais.
"Ximena, sempre nos lembraremos de você. Obrigado por todo seu amor pela construção de uma sociedade inclusiva e com valores. Sempre levaremos seu legado."
Além de modelo, Ximena também era paramédica e estudava enfermagem, segundo informações do seu perfil no Instagram.

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