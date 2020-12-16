Bolsonaro encontra Silvio Santos, de 90 anos, sem máscara e é criticado

O apresentador Silvio Santos participa de cerimônia de homenagem dos Correios ao lado do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR/Reprodução/Instagram @planalto

Os Correios lançaram um selo em comemoração aos 90 anos do apresentador, além de um carimbo comemorativo que reproduz a efígie do comunicador.

Nem Silvio nem Bolsonaro usavam máscara na cerimônia. Fotos do evento foram postadas nas redes sociais oficias do palácio do Planalto, de um dos filhos do presidente, Eduardo, e do ministro das Comunicações, Fábio Faria --este último estava presente e usava máscara.

As fotos motivaram críticas, que destacaram a ausência da máscara. Alguns chamaram o episódio de "lamentável" e outros falaram em "irresponsabilidade". Outros criticaram as supostas prioridades na agenda do presidente. Muitos outros perfis elogiaram.