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Cerimônia de homenagem

Bolsonaro encontra Silvio Santos, de 90 anos, sem máscara e é criticado

O dono do SBT, que também não usava máscara, participou de cerimônia em São Paulo e críticas surgiram após fotos postadas na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 09:20

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 09:20

O apresentador Silvio Santos participa de cerimônia de homenagem dos Correios ao lado do presidente Jair Bolsonaro
O apresentador Silvio Santos participa de cerimônia de homenagem dos Correios ao lado do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR/Reprodução/Instagram @planalto
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se encontrou com Silvio Santos nesta terça-feira (15), em cerimônia de entrega de um selo que homenageia o fundador do SBT.
Os Correios lançaram um selo em comemoração aos 90 anos do apresentador, além de um carimbo comemorativo que reproduz a efígie do comunicador.
Nem Silvio nem Bolsonaro usavam máscara na cerimônia. Fotos do evento foram postadas nas redes sociais oficias do palácio do Planalto, de um dos filhos do presidente, Eduardo, e do ministro das Comunicações, Fábio Faria --este último estava presente e usava máscara.

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As fotos motivaram críticas, que destacaram a ausência da máscara. Alguns chamaram o episódio de "lamentável" e outros falaram em "irresponsabilidade". Outros criticaram as supostas prioridades na agenda do presidente. Muitos outros perfis elogiaram.
Por causa da pandemia do coronavírus, o apresentador e empresário está afastado das gravações desde março, quando voltou das férias de final de ano. No final do ano passado, ele também passou um tempo sem gravar devido a uma forte gripe. O isolamento de Silvio em 2020 reduziu o fluxo de políticos do governo, que havia sido intenso no ano passado, em programas do SBT.

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