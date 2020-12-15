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Polícia

Diretor de televisão e namorado são soltos após serem detidos pela polícia civil

Aaron Salles Torres, ex-diretor do Multishow, e companheiro são acusados do crime no Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 19:05

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 19:05

Aaron Salles Torres é acusado de aplicar golpes em hotéis de luxo do Rio de Janeiro
Aaron Salles Torres é acusado de aplicar golpes em hotéis de luxo do Rio de Janeiro Crédito: Instagram/@aaronsallestorres
Aaron Salles Torres, conhecido por trabalhar na direção do programa humorístico "Vai que Cola" (Multishow), e seu namorado, Jhony de Souza Oliveira, foram liberados da 14ª DP Copacabana após serem presos em flagrante na última sexta-feira (11).
Os dois foram presos sob a acusação de aplicarem golpes em hotéis de luxo, localizados no Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Estado afirmou que as investigações iniciaram ainda no começo deste ano, depois da dupla passar o Réveillon em um hotel cinco estrelas -com diárias em torno de R$ 1.500- e efetuarem o pagamento com cartões clonados.
Em nota, a Justiça do Rio afirmou que os acusados tiveram a prisão substituída por medidas cautelares para que compareçam mensalmente, a cada dia dez, a juízo. O processo segue na 29ª Vara Criminal e as investigações seguem em curso na 14ª DP.
De acordo com as autoridades, Torres e o companheiro tinham o costume de se hospedarem em locais de alto padrão utilizando cartões clonados. A prisão aconteceu em flagrante, quando os dois faziam o check-in em uma outra unidade da mesma rede em Santa Teresa.
À revista Época, a delegada Natacha Oliveira, que investiga o caso, afirmou que o casal irá responder por estelionato e organização criminosa --outros membros do esquema ainda estão sendo investigados. Em depoimento, eles negaram que tenham praticado golpes.

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