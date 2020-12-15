Diretor de televisão e namorado são soltos após serem detidos pela polícia civil

Aaron Salles Torres é acusado de aplicar golpes em hotéis de luxo do Rio de Janeiro Crédito: Instagram/@aaronsallestorres

Aaron Salles Torres, conhecido por trabalhar na direção do programa humorístico "Vai que Cola" (Multishow), e seu namorado, Jhony de Souza Oliveira, foram liberados da 14ª DP Copacabana após serem presos em flagrante na última sexta-feira (11).

Os dois foram presos sob a acusação de aplicarem golpes em hotéis de luxo, localizados no Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Estado afirmou que as investigações iniciaram ainda no começo deste ano, depois da dupla passar o Réveillon em um hotel cinco estrelas -com diárias em torno de R$ 1.500- e efetuarem o pagamento com cartões clonados.

Em nota, a Justiça do Rio afirmou que os acusados tiveram a prisão substituída por medidas cautelares para que compareçam mensalmente, a cada dia dez, a juízo. O processo segue na 29ª Vara Criminal e as investigações seguem em curso na 14ª DP.

De acordo com as autoridades, Torres e o companheiro tinham o costume de se hospedarem em locais de alto padrão utilizando cartões clonados. A prisão aconteceu em flagrante, quando os dois faziam o check-in em uma outra unidade da mesma rede em Santa Teresa.