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'Era outro mundo', reflete Fátima Bernardes ao comentar fotos do ano passado

No Instagram, a apresentadora compartilhou diversas fotos de dezembro de 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 18:34

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 18:34

A apresentadora Fátima Bernardes encarna Hebe Camargo e usa vestido icônico da dama da TV no palco da Globo
A apresentadora Fátima Bernardes encarna Hebe Camargo e usa vestido icônico da dama da TV no palco da Globo Crédito: Reprodução/Instagram @fatimabernardes
Fátima Bernardes usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para relembrar alguns momentos especiais com diversas fotos antigas. No Instagram, com registros de dezembro de 2019, a apresentadora fez uma reflexão sobre as mudanças que aconteceram nos últimos doze meses.
"Era um outro mundo. Quantas lembranças: apresentação de dança, ensaio fotográfico, bazar, programas lindos de fim de ano, família reunida no Natal, encontros e reencontros com amigos, viagem de férias", escreveu ela na legenda do post.
"O que será que vamos guardar desse dezembro de 2020? Vocês já têm ideia?", finalizou a apresentadora, que aparece nas imagens dançando, em seu programa Encontro com Fátima Bernardes, em confraternizações e viagens com o namorado Túlio Gadêlha.
Diversos foram os comentários de fãs interagindo com o post de retrospectiva dela. "Percebo que se tivermos saúde física e mental já estamos no lucro", afirmou uma seguidora. "Espero que possamos estar com quem amamos", destacou outra.

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