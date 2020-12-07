Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Fátima Bernardes passa bem após cirurgia e tem previsão de alta

A apresentadora anunciou que estava com câncer no útero no dia 2 deste mês e realizou a operação neste domingo, 6
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 16:42

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 16:42

A apresentadora Fátima Bernardes
A apresentadora Fátima Bernardes Crédito: Globo/Estevam Avellar
A cirurgia de Fátima Bernardes para retirada do câncer no útero, realizada neste domingo, 6, foi bem sucedida e a apresentadora pode receber alta ainda hoje, segundo Túlio Gadelha.
O deputado federal compartilhou um story em seu Instagram, ontem, comemorando a boa notícia e agradecendo a todos os fãs, amigos e familiares que torceram pela recuperação da companheira.
"Deu certo! "As boas energias e orações deram certo. Se tudo permanecer bem, amanhã estaremos em casa", escreveu. Ela também repostou a publicação do namorado na sua rede social.
Durante o programa Encontro com Fátima Bernardes desta segunda-feira, 7, Patrícia Poeta também confirmou a informação sobre o estado de saúde da apresentadora da atração. "A gente ficou sabendo que ela [Fátima] já está caminhando pelo quarto e vai ter alta hoje".

FAUSTÃO DESEJA FORÇAS PARA FÁTIMA

Neste domingo, 6, no final do programa Domingão do Faustão desta semana, o apresentador Fausto Silva pediu que seus telespectadores fizessem uma corrente de fé para que a colega se curasse da doença.
"Eu queria pedir a todo mundo que tem, como todos nós, amizade, carinho, respeito e muita devoção por essa mulher extraordinária chamada Fátima Bernardes, que enfrenta o desafio de uma doença forte, terrível, mas que ela vai superar", disse ele.
"Para quem, como eu, que sou amigo há mais de 30 anos e sei por tudo o que ela já passou na vida, ela vai superar isso também. Você, com a sua fé, pode ajudá-la e muito, assim como já aconteceu com diversos outros colegas", continuou o apresentador.
"Fátima, não tenha dúvidas que a força da garota do Méier [bairro onde ela nasceu, no Rio de Janeiro] vai estar mais forte do que nunca para superar esse desafio que você vai enfrentar e todos nós vamos rezar para você passar logo por isso e voltar a trabalhar normalmente. Um beijo!", finalizou Faustão.

Veja Também

"Você é mais forte", diz Túlio Gadêlha a Fátima após câncer

Ana Maria deseja melhoras para Fátima Bernardes: 'Você tem uma força que nem imagina'

Fátima Bernardes agradece fãs após revelar câncer: "Avalanche de amor"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos
Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Farizon estreia no Brasil com linha de vans e caminhões elétricos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados