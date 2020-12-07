Fátima Bernardes passa bem após cirurgia e tem previsão de alta

A apresentadora Fátima Bernardes Crédito: Globo/Estevam Avellar

A cirurgia de Fátima Bernardes para retirada do câncer no útero, realizada neste domingo, 6, foi bem sucedida e a apresentadora pode receber alta ainda hoje, segundo Túlio Gadelha.

O deputado federal compartilhou um story em seu Instagram, ontem, comemorando a boa notícia e agradecendo a todos os fãs, amigos e familiares que torceram pela recuperação da companheira.

"Deu certo! "As boas energias e orações deram certo. Se tudo permanecer bem, amanhã estaremos em casa", escreveu. Ela também repostou a publicação do namorado na sua rede social.

Durante o programa Encontro com Fátima Bernardes desta segunda-feira, 7, Patrícia Poeta também confirmou a informação sobre o estado de saúde da apresentadora da atração. "A gente ficou sabendo que ela [Fátima] já está caminhando pelo quarto e vai ter alta hoje".

Bom dia! O #Encontro de hoje começou com notícia boa: @fbbreal está se recuperando bem após sua cirurgia para retirar o câncer! ?? pic.twitter.com/AAaw8w5U09 — Encontro com Fátima (@EncontroFatima) December 7, 2020

FAUSTÃO DESEJA FORÇAS PARA FÁTIMA

Neste domingo, 6, no final do programa Domingão do Faustão desta semana, o apresentador Fausto Silva pediu que seus telespectadores fizessem uma corrente de fé para que a colega se curasse da doença.

"Eu queria pedir a todo mundo que tem, como todos nós, amizade, carinho, respeito e muita devoção por essa mulher extraordinária chamada Fátima Bernardes, que enfrenta o desafio de uma doença forte, terrível, mas que ela vai superar", disse ele.

"Para quem, como eu, que sou amigo há mais de 30 anos e sei por tudo o que ela já passou na vida, ela vai superar isso também. Você, com a sua fé, pode ajudá-la e muito, assim como já aconteceu com diversos outros colegas", continuou o apresentador.