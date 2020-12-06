Fátima Bernardes agradece fãs após revelar câncer: 'Avalanche de amor'

"Sempre recebi muito carinho pelo trabalho que faço e também da família e dos amigos. Mas nesses últimos dias, chegou até mim uma avalanche de amor. Em forma de texto, fotos, emojis, música, poesia. De todos os cantos desse país, de todas as épocas da minha vida. Da escola, da dança, do jornal, da TV. Dos meus entrevistados, dos meus ídolos, dos fãs. Sempre soube que a vida é rara, mas hoje meu amor a ela é ainda maior e vem carregado da certeza de que cada minuto importa mesmo e tem que ser muito bem vivido. Só quero dizer obrigada a todos, todos mesmo que gastaram algum momento do seu dia pra pensar em mim, pra rezar, pra me mandar alguma mensagem. Deu certo. Estou tranquila pra encarar esse novo desafio", escreveu Fátima.