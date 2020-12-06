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Corrente de apoio

Fátima Bernardes agradece fãs após revelar câncer: 'Avalanche de amor'

'Estou tranquila pra encarar esse novo desafio', disparou a apresentadora da Globo, em mensagem publicada nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2020 às 11:00

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 11:00

A apresentadora Fátima Bernardes
A apresentadora Fátima Bernardes Crédito: Globo/Estevam Avellar
Após anunciar, nesta quarta-feira (2), que recebeu diagnóstico de câncer de útero em estágio inicialFátima Bernardes, 58, compartilhou nas redes sociais que vai passar por cirurgia, e que por isso ficará afastada por alguns dias do trabalho.
A apresentadora do Encontro (Globo) veio a público neste sábado (5) para agradecer o apoio que vem recebendo dos fãs desde que fez a revelação.

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Ela publicou uma foto em que aparece vestindo uma camiseta com a estampa: "A vida é tão rara", e citou as mensagens enviadas por amigos, fãs e colegas.
"Sempre recebi muito carinho pelo trabalho que faço e também da família e dos amigos. Mas nesses últimos dias, chegou até mim uma avalanche de amor. Em forma de texto, fotos, emojis, música, poesia. De todos os cantos desse país, de todas as épocas da minha vida. Da escola, da dança, do jornal, da TV. Dos meus entrevistados, dos meus ídolos, dos fãs. Sempre soube que a vida é rara, mas hoje meu amor a ela é ainda maior e vem carregado da certeza de que cada minuto importa mesmo e tem que ser muito bem vivido. Só quero dizer obrigada a todos, todos mesmo que gastaram algum momento do seu dia pra pensar em mim, pra rezar, pra me mandar alguma mensagem. Deu certo. Estou tranquila pra encarar esse novo desafio", escreveu Fátima.

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