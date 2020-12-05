Modelo capixaba, Anna Luiza Nicolau morre após vencer câncer cinco vezes

Anna Luiza Nicolau morreu na manhã deste sábado (5) após lutar contra uma infecção viral Crédito: Reprodução | Instagram

Anna Luiza Nicolau não resistiu e morreu aos 22 anos, na manhã deste sábado (5), no Hospital Meridional, em . Anna estava internada há cerca de 15 dias tratando de complicações causadas após contrair um vírus e uma bactéria. Após enfrentar uma batalha contra cinco cânceres, a influenciadora digital e modelo capixabanão resistiu e morreu aos 22 anos, na manhã deste sábado (5), no, em São Mateus Anna estava internada há cerca de 15 dias tratando de complicações causadas após contrair um vírus e uma bactéria.

O velório da influenciadora foi realizado na 1ª Igreja Presbiteriana, em Nova Venécia , e o sepultamento aconteceu no Cemitério São Marcos, na mesma cidade, com a presença de poucos amigos de familiares.

Muito emocionada, a tia de Anna Luiza, Ancilia Nicolau, falou do legado que a sobrinha deixou para as pessoas que travam uma batalha contra a doença.

"O legado que a Anna Luiza deixou foi para as pessoas não desistirem. Porque muitas vezes as pessoas desistem no primeiro problema, na primeira doença que aparece. Minha sobrinha lutou cinco vezes contra o câncer. E ela não faleceu por câncer. Ela fez o transplante de medula e foi um sucesso. Ela morreu de uma bactéria e um vírus" Ancilia Nicolau - Tia de Anna Luiza

"Durante todo o tratamento, a Anna Luiza era feliz. Porque ela tinha Deus no coração. Ela tinha muitos seguidores jovens e sempre passava mensagens de autoestima, de que não deveríamos desistir. A vida pertence a Deus. Então, foi a hora de papai do céu levar a Anna Luiza. Foi a hora de cessar a dor da terra".

Anna Luiza, que conta com mais de 156 mil seguidores do Instagram, fez seu último post há cinco semanas. Alegre e alto astral, como de costume, a influenciadora apareceu brincando e dançando, dizendo estar feliz por fazer seu primeiro "challenge" de dancinha.

Anna descobriu ter leucemia aos nove anos, como revelou em uma entrevista a A Gazeta . A doença voltou quando ela estava com 14 anos. Depois, teve uma lesão causada pelo excesso de corticoides nos tratamentos, conhecida como osteômeros, nos dois fêmures. Em 2017, contraiu um linfoma. Para fazer o tratamento, precisou se submeter a 23 sessões de radioterapia.

A capixaba  que adorava fazer tutoriais de maquiagem  ficou famosa em todo o país por usar as redes sociais para falar da sua luta contra a doença, influenciando vários seguidores a fazer o mesmo. Além disso, fez campanhas a favor da doação de sangue e de medula óssea.

A morte da modelo foi muito lamentada nas redes sociais.