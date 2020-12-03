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Saúde

Ana Maria deseja melhoras para Fátima Bernardes: 'Você tem uma força que nem imagina'

Apresentadora do programa Encontro recebeu diagnóstico de câncer de útero
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 16:08

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 16:08

Ana Maria Braga
Ana Maria Braga Crédito: Globo
O programa Encontro com Fátima, da manhã desta quinta (3) na Globo, mostrou vídeos de famosos desejando melhoras para Fátima Bernardes, que se afastou da atração para tratar um câncer de útero em estágio inicial. Lulu Santos, Paulo Gustavo, Ana Furtado, Angélica, Sandra Annenberg, Belutti e outros artistas participaram da ação.
"Fátima, eu quero, do fundo do coração, que você se sinta acolhida e amada por todos nós", disse, com a voz embargada, Patrícia Poeta. A apresentadora substitui Fátima Bernardes no comando da programa durante o período de afastamento dela.
Antes, Patrícia conversou também com Ana Maria Braga, que fez tratamento de câncer neste ano. A apresentadora do Mais Você disse que descobrir um câncer parece muito assustador, mas que as chances de cura são muito maiores quando a doença é diagnosticada em seu estágio inicial.
"Sei que dentro de você tem uma força que nem você imagina que tem. Isso aparece quando você se vê diante de um problema e sabe que pode superar. Sei que você é essa mulher e vai estar de volta já, já. Esse susto vai passar logo", afirmou.

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