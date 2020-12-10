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Tratando câncer

Túlio diz que cuida de Fátima Bernardes e revela estar com pneumonia

Fátima Bernardes, apresentadora da Globo, anunciou nos últimos dias que recebeu diagnóstico de câncer de útero em estágio inicial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 09:21

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 09:21

O deputado Túlio Gadêlha e a namorada, a apresentadora Fátima Bernardes
O deputado Túlio Gadêlha e a namorada, a apresentadora Fátima Bernardes Crédito: Reprodução/Instagram @fatimabernardes
Túlio Gadêlha, 33, namorado de Fátima Bernardes, 58, revelou nas redes sociais que descobriu estar doente no momento em que levava a apresentadora ao hospital para cuidar da saúde.
Segundo ele, por ser um "namorado grudento", não quis deixar Fátima ficar doente sozinha. "Pois e... Antes de sairmos do hospital, fiz alguns exames para ver uma tosse e descobri, pasmem, uma pneumonia. O que importa e que ela esta bem. Esta em casa, andando, lendo, sorrindo, cuidando da saude, cuidando de mim e eu cuidando dela", disse ele.
Fátima Bernardes anunciou nos últimos dias que recebeu diagnóstico de câncer de útero em estágio inicial. A apresentadora do Encontro (Globo) afirmou nas redes sociais que passaria por cirurgia, e que por isso se afastaria por alguns dias do trabalho.
A publicação logo começou a receber comentários de diversas pessoas próximas à apresentadora. O namorado dela, Túlio Gadêlha, escreveu: "Estamos juntos nessa, meu amor".
Fernanda Gentil e Ana Furtado, que já substituíram Fátima durante as férias dela, também mandaram boas energias.
"Estamos muito muito muito do seu lado, você nem imagina o quanto", disse a primeira. "Vai dar tudo certo a vitória já é sua!", escreveu a segunda, que passou por tratamento para câncer de mama recentemente.

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A jornalista Sandra Annenberg, por sua vez, mandou a seguinte mensagem: "Querida amiga, toda saúde que houver no mundo pra você! Te adoro! E meus pensamentos estão com você!".
Muitos famosos que passaram pelo programa também desejaram saúde para a apresentadora. "Na torcida por você, Fátima Bernardes querida! Receba de volta todo o amor que você emana!", disse Vera Fischer.
Regina Casé foi outra que foi carinhosa com a apresentadora. "Querida, sei que você teceu uma rede de amor poderosa que vai cuidar de você com todo carinho, mas saiba que estamos aqui para tudo que possamos ajudar", disse.
Angélica escreveu: "Vai dar tudo certo, querida Fátima Bernardes". Já Tatá Werneck comentou: "Te amamos e tudo vai dar certo!".

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