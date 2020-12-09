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Saúde

Giovanna Antonelli está com Covid-19 e é afastada de gravações

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista. Ela recebeu o diagnóstico na semana passada, mas está bem e cumprindo a quarentena

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 16:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 16:57
Giovanna Antonelli
Giovanna Antonelli, 44, está na lista dos atores da Globo que pegaram a Covid-19. Crédito: Victor Pollak/Globo
Giovanna Antonelli, 44, está na lista dos atores da Globo que pegaram a Covid-19. Ela teve de parar as gravações de "Quanto Mais Vida Melhor"?, próxima novela das sete da emissora.
A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista. Segundo nota enviada à reportagem, ela recebeu o diagnóstico de Covid na semana passada, mas está bem e cumprindo a quarentena.
A Globo informou que quando um caso é confirmado, "os roteiros da novela são adaptados e as gravações seguem com outros núcleos, de acordo com as orientações do nosso protocolo de segurança".
Nesta terça-feira (8), o jornal Folha de S. Paulo informou que o ator Marco Ricca, 58, está internado há quase uma semana na UTI de um hospital no Rio de Janeiro. Ele está sedado e intubado. O ator contraiu a Covid-19 há mais de 15 dias e, segundo amigos, vem apresentando melhora.
O ator é a segunda baixa nas gravações da próxima novela das 21h da Globo, "Um Lugar ao Sol", de Lícia Manzo. Marieta Severo, 74, que também participava das filmagens da trama, segue internada com a Covid-19 desde o último dia 3.
Nicette Bruno, Andreia Horta também receberam o diagnóstico. Outros artistas como o DJ Alok também divulgaram resultado positivo para Covid-19.

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