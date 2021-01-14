Netflix divulga data de lançamento e teaser de documentário sobre Pelé

Imagem do jogador Pelé no documentário sobre ele na Neflix Crédito: Divulgação

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (14) que "Pelé", documentário original da plataforma, chegará ao serviço de streaming em 23 de fevereiro. Segundo a plataforma, o filme abordará o período de 12 anos em que o ganhador de três Copas do Mundo "passou de jovem craque em 1958 a herói nacional durante uma era radical e turbulenta da história brasileira".

O documentário trará entrevistas em vídeo e imagens atuais do Rei do Futebol, que completou 80 anos no último mês de outubro, além de cenas raras de arquivo e declarações de ex-companheiros de Santos e da seleção brasileira, como Zagallo, Amarildo e Jairzinho.

"Pelé" é dirigido por David Tryhorn e Ben Nicholas e foi produzido pelo cineasta Kevin Macdonald, vencedor do Oscar com o documentário "Munique, 1972: Um Dia em Setembro", premiado em 1999.

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