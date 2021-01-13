Warner Bros. passará a distribuir filmes da Universal Pictures no Brasil

Cena do trailer do filme Esquadrão Suicida 2 Crédito: Reprodução/Trailer Esquadrão Suicida 2

A Warner Bros. recebeu autorização nesta semana do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para licenciar os filmes da Universal Pictures. Segundo o parecer do órgão, a Warner poderá distribuir filmes do estúdio parceiro em um contrato com duração superior a dois anos. "Dessa forma, caso a operação se materialize, todos os filmes que a Universal decidir, a seu critério, disponibilizar para exibição cinematográfica no Brasil serão licenciados pela Universal à Warner, que, por sua vez, será a responsável pelo sublicenciamento dos referidos filmes aos proprietários de cinemas."

De acordo com o Cade, a operação não deve impactar em decisões sobre "a produção ou aquisição de direitos sobre filmes de ambas as empresas e seus correspondentes lançamentos no mercado nacional." Um dos objetivos, de acordo com a decisão, é permitir a redução dos impactos negativos da pandemia de Covid-19 na indústria cinematográfica e nos cinemas.

Até junho de 2019, a Warner praticava o mesmo tipo de licenciamento dos conteúdos da Fox, na distribuição compartilhada de filmes. O acordo expirou em junho de 2019 por conta da fusão Fox-Disney.

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