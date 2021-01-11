Oscar 2021 deve ser dominado por filmes independentes; veja cotados

RELATOS DO MUNDO

Vencedor do Leão de Ouro, o drama conquistou público e crítica nos Estados Unidos sendo, por enquanto, o maior favorito nas categorias de Melhor Filme, Direção (Chloé Zhao, com vitória dada como certa) e com grandes chances de dar o terceiro Oscar de Atriz a Frances McDormand. Com o projeto, Zhao atinge o ápice de uma carreira que sempre apostou no cinema contemplativo, que relata os dilemas de uma parcela da população que a sociedade americana faz questão de esquecer: os desvalidos socialmente. Na trama, Frances encarna uma mulher que, após o colapso econômico de 2008, perde o emprego e decide morar em um trailer, vivendo como nômade. Estreia no Brasil prevista para 18 de março.

Disponível na Netflix, o drama, um brilhante trabalho de direção de Aaron Sorkin, é um dos que mais cresce na corrida pelo Oscar. Ambientado no final dos anos 1960, a trama se passa durante o processo que julgou um grupo de pessoas que protestava contra a Guerra do Vietnã. Eles foram acusados pelo governo americano de conspirar contra a nação. O projeto deve receber várias indicações ao Oscar, incluindo Filme, Diretor e Ator Coadjuvante, para Sacha Baron Cohen e Mark Rylance.

Vem perdendo a força na corrida pelas estatuetas principais, mas ainda é um competidor de peso. Dirigido por David Fincher, é baseado na história de Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman), mente pensante na criação do roteiro de "Cidadão Kane" (1941). Deve dar o Oscar de Atriz Coadjuvante para Amanda Seyfried, que vive a diva Marion Davies, e ter indicações - e prêmios - em muitas categorias técnicas. David Fincher, Gary Oldman, Charles Dance (Ator Coadjuvante) e o próprio filme, provavelmente, serão indicados. Tem grandes chances de ser o recordista de nomeações do Oscar 2021. Em cartaz na Netflix.

Também disponível na Netflix, o filme conta com a força de seus atores para estourar no Oscar 2021. Viola Davis e Chadwick Boseman são os favoritos nas categorias de Melhor Atriz e Ator, respectivamente. Há uma forte campanha da major do streaming para que Boseman vença um Oscar póstumo. Dirigido por George C. Wolfe, o projeto é uma adaptação da peça escrita por August Wilson. Ambientado na Chicago dos anos 1920, o filme acompanha os bastidores do blues, especialmente as rusgas entre dois astros: Ma Rainey (Viola Davis, em atuação espetacular) e o trompetista Levee, interpretado por um Boseman apenas correto.

Estreia de Regina King (vencedora do Oscar de Atriz Coadjuvante, por "Se a Rua Beale Falasse") na direção, o projeto vem recebendo elogios rasgados por onde passa. A trama cria um fictício encontro, em 1964, entre o boxeador Cassius Clay (Eli Goree), o ativista Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), o cantor Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) e o jogador de futebol americano Jim Brown (Aldis Hodge). A reunião acaba se tornando uma noite de reflexão sobre questões raciais. Com estreia marcada para o dia 15, na Amazon Prime, "Uma Noite em Miami" pode premiar a revelação Leslie Odom Jr. (do musical "Hamilton") com a estatueta de Ator Coadjuvante.

Brilhante dramaturgo, Florian Zeller estreia na direção com a adaptação de sua peça para os cinemas. O drama tem boas possibilidades de dar um segundo Oscar a Anthony Hopkins, que divide o favoritismo para Melhor Ator com Chadwick Boseman ("A Voz Suprema do Blues") e Delory Lindo ("Destacamento Blood"). Olivia Colman também está cotada como Atriz Coadjuvante, mas precisa bater Amanda Seyfried. A trama é tocante: um homem (Hopkins) sofre os primeiros sintomas de demência, mas se recusa a deixar o apartamento onde passou a maior parte de sua vida. Sua filha (Colman) pretende levá-lo para um asilo. Estreia no Brasil prevista para 11 de março.

Em cartaz na Netflix, "Destacamento Blood" cresce na corrida do Oscar 2021. Delory Lindo vem vencendo prêmios da crítica americana, como o tradicional New York Film Critic Circle, e se coloca como um dos favoritos a Melhor Ator, ao lado de Chadwick Boseman ("A Voz Suprema do Blues"), ainda na dianteira, e Anthony Hopkins ("O Pai"). Com mais uma direção segura e criativa de Spike Lee, a fita mostra quatro veteranos afro-americanos retornando ao Vietnã, décadas depois da guerra, para encontrar os restos de seu líder de esquadrão e um estoque de ouro enterrado.

O vencedor de Sundance 2020 deve ser a surpresa entre os indicados ao Oscar, com grandes chances de aparecer na lista de Melhor Filme, Diretor (Lee Isaac Chung), Ator (Steve Yeun) e Atriz Coadjuvante (Yuh-Jung Youn), só para citar as principais. A trama vem emocionando o público desde a sua primeira exibição, no início do ano passado. Uma família sul-coreana se muda para uma fazenda nos Estados Unidos, na tentativa de conquistar o "sonho americano". Quem sabe não está pintando um novo "Parasita"? Ainda sem previsão de chegar ao Brasil.

Todos devem estar se perguntando: o que a sequência de "Borat" faz nesta lista? A resposta atende pelo nome de Maria Bakalova, "búlgara-sensação" das temporadas de premiação da crítica americana. Sua performance como a filha do protagonista, uma jovem "escravizada pelas tradições do Cazaquistão", se assim podemos dizer, deve garantir pelo menos uma surpreendente indicação a Atriz Coadjuvante. Tem adversárias muito fortes, mas não deve ser descartada da corrida. Disponível no Amazon Prime.