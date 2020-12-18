Barack Obama elege 'Bacurau' entre seus filmes favoritos em 2020

Cena do filme "Bacurau" Crédito: Divulgação

O ex-presidente do EUA Barack Obama citou Bacurau, filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, em sua lista de obras audiovisuais preferidas de 2020.

Em uma publicação no Twitter, Obama fala que a pandemia deixou todo mundo preso em suas casas mas levou o público a assistir o streaming em histórias que estão "borrando as fronteiras entre filmes teatrais e recursos televisivos."

Like everyone else, we were stuck inside a lot this year, and with streaming further blurring the lines between theatrical movies and television features, Ive expanded the list to include visual storytelling that Ive enjoyed this year, regardless of format. pic.twitter.com/a8BS8jDkSs — Barack Obama (@BarackObama) December 18, 2020