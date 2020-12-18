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Cinema

Barack Obama elege 'Bacurau' entre seus filmes favoritos em 2020

Ex-presidente dos EUA também publicou lista séries que mais gostou de assistir neste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 20:19

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 20:19

Bacurau
Cena do filme "Bacurau" Crédito: Divulgação
O ex-presidente do EUA Barack Obama citou Bacurau, filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, em sua lista de obras audiovisuais preferidas de 2020.
Em uma publicação no Twitter, Obama fala que a pandemia deixou todo mundo preso em suas casas mas levou o público a assistir o streaming em histórias que estão "borrando as fronteiras entre filmes teatrais e recursos televisivos."
Na lista, Bacurau está ao lado de filmes como A Voz Suprema do Blues e Mank e Nomadland. Entre as séries, Obama listou I May Destroy You, O Gambito da Rainha, The Good Place e Mrs America.

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