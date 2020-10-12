'Bacurau' vence o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

Realizada de forma virtual, a 19ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro foi realizado neste domingo, 11, e teve como grande vencedor o filme Bacurau, de Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Ao todo, longa recebeu seis Troféus Grande Otelo: Melhor Longa-Metragem de Ficção, Melhor Efeito Visual, Melhor Roteiro Original, Melhor Montagem Ficção, Melhor Direção e Melhor Ator.
Andréa Beltrão teve seu trabalho em Hebe reconhecido, vencendo como Melhor Atriz. Já o Troféu Grande Otelo de Melhor Ator foi dividido entre Fabrício Boliveira, por Simonal, e Silvero Pereira, por Lunga, em Bacurau. Fernanda Montenegro ganhou como Melhor Atriz Coadjuvante (A Vida Invisível) e Chico Diaz como Melhor Ator Coadjuvante (Cine Holliúdy).
O filme A Vida Invisível, de Karim Aïnouz, conquistou cinco estatuetas: Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino e Melhor Direção de Fotografia.
Apresentada por Marina Person e Adriana Couto, a premiação contou ainda com participações musicais especiais, como a de Paulinho Moska, que abriu a cerimônia cantando Luzia Luluza, de Gilberto Gil. Ao todo, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro escolheu os favoritos em 32 categorias, com 35 filmes nacionais e 10 internacionais na disputa.
LISTA DOS VENCEDORES
- MELHOR LONGA-METRAGEM FICÇÃO
- - Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles
- MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO
- - Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, de Marcelo Gomes
- MELHOR LONGA-METRAGEM INFANTIL
- - Turma da Mônica Laços, de Daniel Rezende
- MELHOR LONGA-METRAGEM COMÉDIA
- - Cine Holliúdy - A Chibata Sideral, de Halder Gomes
- MELHOR DIREÇÃO
- - Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, por Bacurau
- MELHOR ATRIZ
- - Andréa Beltrão, como Hebe Camargo, por Hebe
- MELHOR ATOR
- - Fabrício Boliveira, como Simonal, por Simonal
- - Silvero Pereira, como Lunga, por Bacurau
- MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
- - Fernanda Montenegro, como Eurídice, por A Vida Invisível
- MELHOR ATOR COADJUVANTE
- - Chico Diaz, como Véi Gois, por Cine Holliúdy
- MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA
- - Hélène Louvart, por A Vida Invisível
- MELHOR ROTEIRO ORIGINAL
- - Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, por Bacurau
- MELHOR ROTEIRO ADAPTADO
- - Murilo Hauser, Karim Aïnouz e Inés Bortagaray, baseado no livro "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão", de Martha Batalha, por A Vida Invisível
- MELHOR DIREÇÃO DE ARTE
- - Rodrigo Martirena, por A Vida Invisível
- MELHOR FIGURINO
- - Marina Franco, por A Vida Invisível
- MELHOR MAQUIAGEM
- - Simone Batata, por Hebe - a Estrela do Brasil
- MELHOR EFEITO VISUAL
- - Mikaël Tanguy e Thierry Delobel, por Bacurau
- MELHOR MONTAGEM FICÇÃO
- - Eduardo Serrano, por Bacurau
- MELHOR MONTAGEM DOCUMENTÁRIO
- - Karen Harley, por Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar
- MELHOR SOM
- - Marcel Costa, Alessandro Laroca, Eduardo Virmond, Armando Torres Jr., ABC e Renan Deodato, por Simonal
- MELHOR TRILHA SONORA
- - Wilson Simoninha e Max de Castro, por Simonal
- MELHOR LONGA-METRAGEM ESTRANGEIRO
- - Parasita, de Bong-Joon-ho
- MELHOR LONGA-METRAGEM IBERO-AMERICANO
- - A Odisseia dos Tontos, de Sebástian Borensztein
- MELHOR LONGA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO
- - Tito e os Pássaros, de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar e André Catoto
- MELHOR CURTA-METRAGEM ANIMAÇÃO
- - Ressurreição, de Otto Guerra
- MELHOR CURTA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO
- - Viva Alfredinho!, de Roberto Berliner
- MELHOR CURTA-METRAGEM FICÇÃO
- - Sem Asas, de Renata Martins
- MELHOR SÉRIE DE ANIMAÇÃO TV PAGA/OTT
- - Turma da Mônica Jovem, 1ª temporada, de Marcelo de Moura
- MELHOR SÉRIE DE DOCUMENTÁRIO TV PAGA/OTT
- - Quebrando o Tabu, 2ª temporada, de Katia Lund e Guilherme Melles
- MELHOR SÉRIE DE FICÇÃO TV PAGA/OTT
- - Sintonia, 1ª temporada, de Kondzilla e Johnny Araújo
- MELHOR SÉRIE DE FICÇÃO TV ABERTA
- - Cine Holliúdy, 1ª temporada, de Halder Gomes e Renata Porto Dave
- MELHOR PRIMEIRA DIREÇÃO DE LONGA-METRAGEM
- - Leonardo Domingues, por Simonal
- MELHOR FILME VOTO POPULAR
- - Eu Sou Mais Eu, de Pedro Amorim