'Bacurau' vence o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

A atriz Andréa Beltrão também teve seu trabalho em Hebe reconhecido, vencendo como Melhor Atriz
Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 15:34

Bacurau Crédito: Divulgação
Realizada de forma virtual, a 19ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro foi realizado neste domingo, 11, e teve como grande vencedor o filme Bacurau, de Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Ao todo, longa recebeu seis Troféus Grande Otelo: Melhor Longa-Metragem de Ficção, Melhor Efeito Visual, Melhor Roteiro Original, Melhor Montagem Ficção, Melhor Direção e Melhor Ator.
Andréa Beltrão teve seu trabalho em Hebe reconhecido, vencendo como Melhor Atriz. Já o Troféu Grande Otelo de Melhor Ator foi dividido entre Fabrício Boliveira, por Simonal, e Silvero Pereira, por Lunga, em Bacurau. Fernanda Montenegro ganhou como Melhor Atriz Coadjuvante (A Vida Invisível) e Chico Diaz como Melhor Ator Coadjuvante (Cine Holliúdy).
O filme A Vida Invisível, de Karim Aïnouz, conquistou cinco estatuetas: Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino e Melhor Direção de Fotografia.
Apresentada por Marina Person e Adriana Couto, a premiação contou ainda com participações musicais especiais, como a de Paulinho Moska, que abriu a cerimônia cantando Luzia Luluza, de Gilberto Gil. Ao todo, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro escolheu os favoritos em 32 categorias, com 35 filmes nacionais e 10 internacionais na disputa.

LISTA DOS VENCEDORES

  • MELHOR LONGA-METRAGEM FICÇÃO
  • - Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles
  • MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO
  • - Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, de Marcelo Gomes
  • MELHOR LONGA-METRAGEM INFANTIL
  • - Turma da Mônica Laços, de Daniel Rezende
  • MELHOR LONGA-METRAGEM COMÉDIA
  • - Cine Holliúdy - A Chibata Sideral, de Halder Gomes
  • MELHOR DIREÇÃO
  • - Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, por Bacurau
  • MELHOR ATRIZ
  • - Andréa Beltrão, como Hebe Camargo, por Hebe
  • MELHOR ATOR
  • - Fabrício Boliveira, como Simonal, por Simonal
  • - Silvero Pereira, como Lunga, por Bacurau
  • MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
  • - Fernanda Montenegro, como Eurídice, por A Vida Invisível
  • MELHOR ATOR COADJUVANTE
  • - Chico Diaz, como Véi Gois, por Cine Holliúdy
  • MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA
  • - Hélène Louvart, por A Vida Invisível
  • MELHOR ROTEIRO ORIGINAL
  • - Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, por Bacurau
  • MELHOR ROTEIRO ADAPTADO
  • - Murilo Hauser, Karim Aïnouz e Inés Bortagaray, baseado no livro "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão", de Martha Batalha, por A Vida Invisível
  • MELHOR DIREÇÃO DE ARTE
  • - Rodrigo Martirena, por A Vida Invisível
  • MELHOR FIGURINO
  • - Marina Franco, por A Vida Invisível
  • MELHOR MAQUIAGEM
  • - Simone Batata, por Hebe - a Estrela do Brasil
  • MELHOR EFEITO VISUAL
  • - Mikaël Tanguy e Thierry Delobel, por Bacurau
  • MELHOR MONTAGEM FICÇÃO
  • - Eduardo Serrano, por Bacurau
  • MELHOR MONTAGEM DOCUMENTÁRIO
  • - Karen Harley, por Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar
  • MELHOR SOM
  • - Marcel Costa, Alessandro Laroca, Eduardo Virmond, Armando Torres Jr., ABC e Renan Deodato, por Simonal
  • MELHOR TRILHA SONORA
  • - Wilson Simoninha e Max de Castro, por Simonal
  • MELHOR LONGA-METRAGEM ESTRANGEIRO
  • - Parasita, de Bong-Joon-ho
  • MELHOR LONGA-METRAGEM IBERO-AMERICANO
  • - A Odisseia dos Tontos, de Sebástian Borensztein
  • MELHOR LONGA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO
  • - Tito e os Pássaros, de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar e André Catoto
  • MELHOR CURTA-METRAGEM ANIMAÇÃO
  • - Ressurreição, de Otto Guerra
  • MELHOR CURTA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO
  • - Viva Alfredinho!, de Roberto Berliner
  • MELHOR CURTA-METRAGEM FICÇÃO
  • - Sem Asas, de Renata Martins
  • MELHOR SÉRIE DE ANIMAÇÃO TV PAGA/OTT
  • - Turma da Mônica Jovem, 1ª temporada, de Marcelo de Moura
  • MELHOR SÉRIE DE DOCUMENTÁRIO TV PAGA/OTT
  • - Quebrando o Tabu, 2ª temporada, de Katia Lund e Guilherme Melles
  • MELHOR SÉRIE DE FICÇÃO TV PAGA/OTT
  • - Sintonia, 1ª temporada, de Kondzilla e Johnny Araújo
  • MELHOR SÉRIE DE FICÇÃO TV ABERTA
  • - Cine Holliúdy, 1ª temporada, de Halder Gomes e Renata Porto Dave
  • MELHOR PRIMEIRA DIREÇÃO DE LONGA-METRAGEM
  • - Leonardo Domingues, por Simonal
  • MELHOR FILME VOTO POPULAR
  • - Eu Sou Mais Eu, de Pedro Amorim

